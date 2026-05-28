В прошлом году мы подробно рассказывали про функцию «Обвести и найти» (Circle to Search), которая помогает выполнять визуальный поиск объектов на экране. Получается своего рода Google Объектив, работающий без запуска соответствующего приложения. Однако Circle to Search на Android — это не только визуальный поиск по объектам на экране. Также функция «Обвести и найти» умеет определять музыку тремя способами: распознавать песни вокруг вас, слушать аудио с самого устройства и даже угадывать мелодию по вашему напеванию. Если вы до сих пор открываете Shazam отдельно, стоит попробовать встроенный инструмент, ведь он быстрее и всегда под рукой.

Помогаем найти музыку неочевидным способом. Фото.

Как запустить распознавание музыки в Circle to Search

Для начала — общий принцип. Чтобы вызвать Circle to Search, нажмите и удерживайте панель навигации или кнопку «Домой» на вашем Android-смартфоне. Снизу появится панель с несколькими кнопками: строка поиска, кнопка диктовки, перевода и иконка музыкальной ноты. Именно она отвечает за все три режима распознавания песен.

Функция доступна на большинстве современных Android-смартфонов с поддержкой Circle to Search — это устройства Google Pixel начиная с шестого поколения, смартфоны Samsung с One UI 6.1, а также модели Xiaomi, OnePlus, Honor, Tecno, Oppo и других брендов, которые подключились к функции позже.

Как определить музыку, которая играет вокруг

Самый очевидный сценарий: в кафе, магазине или у друга в машине играет трек, и вы хотите узнать его название. Вызовите Circle to Search, нажмите на иконку ноты и подождите несколько секунд. Телефон послушает окружение через микрофон и покажет результат — страницу Google с названием трека, исполнителем и ссылками на прослушивание. По описанию автора Android Central, обычно хватает нескольких секунд.

Так выглядит контекстное меню с иконкой мелодии. Фото.

Принцип работы тот же, что у Shazam или Google Ассистента, только запускается быстрее — не нужно открывать отдельное приложение. К тому же, если вы уже привыкли вызывать Circle to Search для других задач, распознавание музыки становится частью привычного жеста. Кстати, если вам нравится экономить время с помощью системных жестов, вот подборка — 5 секретных способов использовать сканер отпечатков.

Как распознать музыку на телефоне через Circle to Search

Менее очевидный, но полезный вариант — определить трек, который звучит прямо на вашем устройстве. Допустим, вы смотрите Reels, TikTok или видео на YouTube, и в ролике играет песня, название которой вы не знаете. Вызовите Circle to Search прямо в этом приложении, нажмите на ноту, и функция попытается определить трек по звуку с устройства.

Музыку можно найти прямо с устройства. Фото.

Это удобнее, чем искать песню вручную по обрывкам текста. Телефон анализирует аудио и выдаёт результат в виде поисковой страницы Google с названием, артистом и ссылками. Особенно полезно для стриминговых и социальных приложений, где авторы часто используют музыку без подписей.

Напойте мелодию — Circle to Search угадает песню

Третий способ — самый неожиданный. Когда вы нажимаете кнопку с нотой, на экране появляется подсказка: «Play, sing, or hum a song» (проиграйте, спойте или напойте песню). Это значит, что Circle to Search может попробовать определить мелодию, которую вы напеваете или мычите.

А ещё её можно просто напеть, и тогда Google сделает всё за вас. Фото.

Автор оригинального материала проверил это на себе: он напел мелодию Highway to Hell группы AC/DC, и Circle to Search верно определил трек за несколько секунд. Это работает лучше, чем попытки описать песню текстовым запросом в Google — особенно когда вы не помните ни слова из текста, а мелодия крутится в голове. Разумеется, точность будет зависеть от того, насколько узнаваемо вы напеваете. Но для популярных треков функция справляется вполне уверенно.

История распознанных песен в Circle to Search: где её найти

Если вы часто определяете музыку через Circle to Search, полезно знать про относительно свежее дополнение. Google добавила историю распознанных треков прямо в интерфейс функции. После нажатия на кнопку ноты в правом верхнем углу появляется иконка часов. Нажав на неё, вы увидите список ранее определённых песен — с обложками, именами артистов и датами распознавания.

По данным 9to5Google, история показывает до 10 результатов, сгруппированных по месяцам. Для полного списка можно перейти на страницу «Мои действия» в Google. Это удобно, когда вы узнали песню в кафе, но забыли добавить её в плейлист — теперь можно вернуться и найти.

Circle to Search против Shazam: кому и когда это полезно

Circle to Search для определения музыки — не революция, а удобная интеграция. Все три описанных способа работают в рамках одной кнопки, которая всегда доступна через жест навигации. То есть нужно устанавливать дополнительные приложения, помнить голосовые команды или переключаться между экранами.

Два совершенно разных, но одинаково полезных способов поиска музыки. Фото.

Это пригодится тем, кто часто сталкивается с незнакомой музыкой — в поездках, в социальных сетях, в общественных местах. Для большинства сценариев Shazam больше не нужен отдельно, если у вас уже есть Circle to Search. Единственный нюанс: функция требует подключения к интернету и работает только на устройствах с поддержкой «Обвести и найти». Если ваш смартфон не поддерживает Circle to Search, остаётся классический вариант — Google Ассистент с командой «Что за песня?» или тот же Shazam.