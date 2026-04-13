Google Chrome для Android сильно ограничен. По крайней мере, вы не сможете установить туда бесплатные расширения для удобной работы. То ли дело — версия для ПК, которую можно настроить до мелочей. Я перепробовал десятки плагинов для Chrome и оставил только те, которыми пользуюсь каждый день. Никакого мусора, никаких шпионов — только проверенные решения и реально полезные инструменты, которые уважают юзеры по всему миру. Вот лучшие расширения для Google Chrome, которые я проверил лично.

Ловите лучшие расширения для Хрома в 2026 году. Фото: qubika.com. Фото.

Лучший блокировщик рекламы для Chrome — uBlock Origin Lite

После того как Google убил полноценный uBlock Origin из Chrome, на замену пришла Lite-версия — и она до сих пор справляется отлично. Расширение блокирует рекламу, трекеры, майнеры и всплывающие окна сразу после установки. Работает на базе Manifest V3, не требует лишних разрешений и практически не нагружает процессор — фильтрация происходит на уровне самого браузера.

Первое, что нужно сделать после установки — переключить режим фильтрации на «Complete» в настройках, потому что по умолчанию стоит «Optimal», который пропускает часть рекламы. Расширение для Хрома полностью бесплатное и с открытым исходным кодом. На производительность ПК никак не влияет, верстку страниц не ломает. Пользуюсь уже более 5 лет и нарадоваться не могу.

Бесплатный менеджер паролей для Chrome — Bitwarden

Если вы до сих пор храните пароли в блокноте или используете один и тот же пароль на всех сайтах — Bitwarden решит эту проблему раз и навсегда. Расширение для Гугл Хром генерирует сложные уникальные пароли, хранит их в зашифрованном хранилище и автоматически подставляет при входе на сайты.

Всё синхронизируется между устройствами — телефон, ноутбук, планшет. Главное преимущество перед конкурентами — Bitwarden полностью бесплатный, с открытым исходным кодом и регулярными независимыми проверками безопасности. В отличие от встроенного менеджера Chrome, ваши данные не привязаны к экосистеме Google, а значит, что можно легко юзать пароли от сайтов хоть на Андроиде, хоть на Айфоне, хоть на Винде одновременно.

Тёмная тема для всех сайтов в Chrome — Dark Reader

Многие сайты имеют переключатель на темный режим, но не все. К счастью, это можно сделать самому при помощи Dark Reader. Дополнение для браузера добавляет тёмную тему на сайт, но делает это умнее, чем встроенный режим Chrome. Dark Reader анализирует стили страницы и генерирует адаптивное оформление, а не просто инвертирует цвета, как это делают другие плагины.

Можно настроить яркость, контрастность, сепию, шрифт — и всё это отдельно для каждого сайта. Особенно выручает вечером и ночью, когда белый экран буквально бьёт по глазам. Расширение с темной темой бесплатное, не собирает данные и существует с 2014 года — за это время им стали пользоваться более 10 миллионов человек. Весит меньше мегабайта.

Как скачать фото и видео с AliExpress — расширение AliSave

Кто хоть раз пытался сохранить видео или фото товара с AliExpress, знает эту боль — правый клик не работает, а скриншоты дают отвратительное качество. AliSave добавляет кнопку скачивания прямо на страницу товара. Одним кликом правой кнопки мыши можно сохранить все фотографии с АлиЭкспресс, включая варианты расцветок и картинки из описания.

В бесплатной версии скачиваются фото в максимальном качестве с автоматической конвертацией из WebP в JPG и видео, фото из отзывов и упаковка всего в ZIP-архив. Незаменимый инструмент для тех, кто осознанно покупает на Али или пристально изучает товары перед покупкой, как ребята из канала «Сундук Али-бабы».

Обход платных подписок на сайтах — NICKLpass для Chrome

Наткнулись на интересную статью, а она скрыта платной подпиской? NICKLpass снимает ограничения на сотнях новостных сайтов — The New York Times, The Washington Post, Bloomberg и многих других, включая российские. Аддон очищает cookies, подменяет заголовки запросов и использует кеширование поисковых систем. Как итог: зашел на сайт, жмякнул на кнопку и статья открылась без подписки.

При этом расширение не ломает верстку сайтов и не конфликтует с другими плагинами. Срабатывает не со всеми сайтами (есть грешок), но в большинстве случаев выручает. NICKLpass в связке с uBlock Origin Lite вообще дает потрясающий эффект: у вас и сайт открывается и целиком, и рекламы на нем нет. Двойной профит!

Какие расширения для Chrome установить в 2026 году

Давайте подведём итог. Вот мой проверенный набор расширений для Google Chrome, которые я рекомендую установить каждому в 2026 году:

  1. uBlock Origin Lite — лучший бесплатный блокировщик рекламы на Manifest V3.
  2. Bitwarden — надёжный менеджер паролей с открытым кодом и синхронизацией между устройствами.
  3. Dark Reader — умная тёмная тема для всех сайтов, которая не инвертирует цвета, а адаптирует их.
  4. AliSave — незаменимый плагин, чтобы скачать фото и видео с AliExpress в один клик.
  5. NICKLpass — удобный способ обойти платную подписку и читать статьи целиком.

Все пять дополнений бесплатные и не нагружают браузер. Устанавливайте и пользуйтесь, а заодно делитесь своими впечатлениями в нашем Телеграм-чате.