Пока мы разбирались, когда в России нормально заработает YouTube после блокировки со стороны РКН, сама компания Google придумывала способ поставить палки в колёса отечественным пользователям. Теперь YouTube начал точечно блокировать видео через VPN. То есть, если вы пытаетесь открыть видео через иностранный IP, то вместо ролика можете увидеть предупреждение с требованием отключить VPN. Паниковать рано: ограничения затрагивают не весь контент, но для тех, кто в России, это тревожный сигнал.

Какие видео YouTube перестал показывать через VPN

Пользователи YouTube в России столкнулись с предупреждением от видеохостинга: в некоторых случаях вместо показа видео появляется требование отключить VPN или прокси (кстати, на нашем сайте есть подробная инструкция, как это сделать). На ряде каналов также не отображаются видео в разделе «Новые».

Речь идёт преимущественно о каналах, где размещается контент с региональными лицензиями — например, каналы с официальными спортивными трансляциями «Формулы-1», Олимпийскими играми и некоторыми ТВ-премьерами. Проще говоря, если правообладатель продал права на показ отдельно для каждой страны, YouTube теперь активнее проверяет, откуда вы на самом деле смотрите. Если вы смотрите обычный контент YouTube через VPN и ничего не изменилось — всё работает как раньше.

Почему не работает YouTube через VPN

По мнению директора по SMM и ORM агентства PR Partner Дамира Фейзуллова, это постепенное ужесточение контроля за региональными правами на контент. YouTube всегда достаточно мягко относился к обходу географических ограничений, но рынок стриминга и цифровых трансляций стал слишком дорогим — особенно в спорте, музыкальных трансляциях, ТВ-контенте и эксклюзивных лицензиях.

YouTube блокирует VPN для защиты авторских прав и выполнения обязательств перед правообладателями. Эксклюзивные права на показ крупных спортивных событий стоят миллионы долларов и продаются отдельно для каждой страны. VPN ломает эту модель, поскольку пользователь может «переехать» в другую страну за пару секунд и получить доступ к трансляции, которая официально недоступна в его регионе. Ранее YouTube уже начал активнее бороться с пользователями, которые оформляли YouTube Premium через дешёвые регионы вроде Турции или Аргентины. Нынешние ограничения — продолжение той же логики.

Определение VPN приложениями на Android

Механизм ограничений реализован не по странам, а по конкретным правам на конкретный контент, поэтому у одного пользователя видео открывается, а у другого — нет. YouTube смотрит на IP, страну аккаунта, платежные данные, историю локаций и признаки подмены IP. Схожим образом российские приложения блокируют VPN, но они ограничивают доступ не к отдельным страницам, а ко всему сервису целиком.

Алгоритмы YouTube в первую очередь распознают IP-адреса популярных VPN-сервисов и дата-центров с массовыми подключениями. То есть бесплатные и массовые VPN-сервисы попадают под ограничения быстрее всего. Из-за этого пользователям приходится искать обходные пути: использовать обфусцированные серверы, маскирующие VPN-трафик под обычный веб-трафик, либо регулярно чистить cookie и менять IP-адреса.

Ограничение YouTube через VPN в России

Блокировка в основном затронула видео на каналах с контентом с региональными лицензиями. Собеседники «Коммерсанта» уверены, что ограничения могут затронуть не только Россию, но и всю площадку. У нас географические ограничения также широко используются (прежде всего применительно к спортивным трансляциям и иному лицензионному контенту). При этом исторически контроль за использованием VPN был менее строгим, чем на западных платформах, несмотря на слухи о полном запрете VPN в России. Сейчас международные сервисы постепенно унифицируют подходы к соблюдению территориальных ограничений.

Для российских пользователей ситуация имеет дополнительный контекст. YouTube в России работает с ограничениями скорости с июля 2024 года, и значительная часть аудитории смотрит видео только с иностранного IP. Поэтому любые ограничения со стороны самого YouTube воспринимаются острее.

Что делать, если YouTube блокирует VPN

Для YouTube слишком рискованно ограничивать весь контент для пользователей с VPN, но точечный контроль за отдельными категориями будет усиливаться, что уже очевидно. На практике это значит следующее:

Обычные ролики, блоги, обзоры, обучение и развлекательный контент пока работают через VPN без изменений

Проблемы возникают с лицензионным контентом: спортивные трансляции, ТВ-премьеры, некоторые музыкальные видео

Бесплатные VPN с известными IP-адресами попадают под ограничения быстрее

YouTube учитывает не только IP, но и страну аккаунта Google, платёжные данные и историю локаций

Если вы смотрите YouTube через VPN на Android, обычный контент по-прежнему остаётся доступен. Но если вы привыкли через VPN смотреть спортивные трансляции или ТВ-шоу с региональной привязкой, готовьтесь к тому, что YouTube будет всё чаще требовать отключить обход блокировок. Пока это не массовая блокировка VPN как таковых, а защита коммерческих прав на конкретный контент. Но тенденция понятна: YouTube постепенно закручивает гайки, и для российских пользователей, которые и так зависят от VPN, каждое такое ужесточение сужает пространство для манёвра.