5 недостатков смартфонов, которые вы принимали за плюсы

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Герман Вологжанин

Не все то золото, что блестит, и не каждое достоинство смартфона является таковым на самом деле. Многие плюсы, которыми так любят хвастаться производители, порой приносят больше вреда, чем пользы, или по крайней мере заставляют в очередной раз убедиться в отсутствии чего-то идеального. Поэтому перед покупкой смартфона на Андроид нужно заранее понимать, на какие подводные камни можно наткнуться в процессе эксплуатации устройства. О них мы сегодня и поговорим.

5 недостатков смартфонов, которые вы принимали за плюсы. Смартфон вы, конечно, не выкинете, но сильно разочаруетесь. Фото.

Смартфон вы, конечно, не выкинете, но сильно разочаруетесь

Минусы AMOLED-экранов

Когда речь идет о недорогом смартфоне, производитель любит вынести на первую полосу сообщение об использовании AMOLED-матрицы экрана. Оно и понятно, ведь такая матрица обладает бесконечной контрастностью и намного более высокой яркостью в сравнении с IPS-панелями. Но, возможно, именно вы окажетесь среди тех, кому не понравится AMOLED-экран.

Минусы AMOLED-экранов. На AMOLED-экране со временем может появиться остаточное изображение. Фото.

На AMOLED-экране со временем может появиться остаточное изображение

Почему? Во-первых, потому, что такие экраны мерцают, из-за чего у некоторых людей быстро устают глаза и начинает болеть голова. Вторая причина возможного разочарования заключается в особенности строения подобных матриц: при одинаковом разрешении и диагонали дисплея картинка на AMOLED выглядит менее четкой. Наконец, этим, казалось бы, классным матрицам свойственно выгорание экрана. Так что хорошенько подумайте, стоит ли покупать телефон с AMOLED.

5 минусов AMOLED-экранов, из-за которых вы купите смартфон с IPS

Что плохого в мощном процессоре

Кто-то намеренно покупает телефон с мощным процессором, а кто-то не обращает внимание на железо, однако даже в голову такому человеку вряд ли придет мысль искать недостатки в производительном железе. Видите минусы? А они есть.

Что плохого в мощном процессоре. Мощные процессоры сильнее нагреваются, из-за чего смартфон быстрее разряжается. Фото.

Мощные процессоры сильнее нагреваются, из-за чего смартфон быстрее разряжается

Очевидный недостаток мощного процессора — конечная цена смартфона, которая окажется выше, несмотря на то что производительность современных чипов во многом избыточна. Также чем шустрее железо, тем быстрее разряжается аккумулятор, а еще мощный чипсет с более высокой степенью вероятности будет нагреваться в играх, пускай и демонстрируя хороший фреймрейт.

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Почему не нужно много оперативной памяти

С оперативной памятью та же ситуация. Покупая смартфон с 12 ГБ ОЗУ и больше, вы не только переплачиваете, по сути, не за что, но и принудительно снижаете автономность устройства. А знаете почему?

Почему не нужно много оперативной памяти. Если не закрывать фоновые процессы, смартфон с большим количеством оперативной памяти будет быстро разряжаться. Фото.

Если не закрывать фоновые процессы, смартфон с большим количеством оперативной памяти будет быстро разряжаться

Да потому что чем солиднее объем ОЗУ, тем больше приложений будет работать в фоне, потребляя энергию, если их принудительно не закрывать. Поэтому для сохранения достойного уровня автономности придется либо включать автоочистку памяти, либо всякий раз вручную ограничивать фоновые процессы.

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Нужны ли обновления Андроид

Многие производители любят заострять внимание на том, что их смартфоны имеют длинный срок поддержки и могут получать обновления Android 3, 4, а то и 5 лет. Но хорошо ли это?

Нужны ли обновления Андроид. Порой обновления системы делают только хуже. Фото.

Порой обновления системы делают только хуже

Возможно, вы действительно любите регулярно получать доступ к новым функциям, однако для других людей практической пользы в апдейтах нет. Даже на смартфоны со старыми Android 7 и 8 до сих пор можно установить все необходимые приложения, а постоянные обновления Андроид помимо классных фишек будут заставлять вас привыкать к измененному дизайну системы, а также сильнее нагружать процессор. Ведь для работы новых функций нужно больше ресурсов.

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Опасна ли быстрая зарядка телефона

Быстрая зарядка не опасна, но только при соблюдении определенных условий, о которых редко говорят производители. Например, сообщая о том, что емкость аккумулятора их смартфона сильно просядет только после 800-900 циклов, нам не рассказывают об особенностях тестирования.

Опасна ли быстрая зарядка телефона. Слишком мощная зарядка действительно может нанести вред. Фото.

Слишком мощная зарядка действительно может нанести вред

Как правило, они таковы: смартфон находится в идеальных условиях и заряжается отнюдь не быстрой зарядкой. Ведь при подключении адаптера мощностью свыше 70 Вт корпус устройства сильно нагревается, провоцируя тем самым ускорение деградации АКБ.

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Кроме того, для добавления быстрой зарядки производителям нередко приходится жертвовать емкостью аккумулятора. Стоит ли оно того, если смартфон можно просто поставить заряжаться на ночь?

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