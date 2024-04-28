5 недостатков смартфонов, которые вы принимали за плюсы

Не все то золото, что блестит, и не каждое достоинство смартфона является таковым на самом деле. Многие плюсы, которыми так любят хвастаться производители, порой приносят больше вреда, чем пользы, или по крайней мере заставляют в очередной раз убедиться в отсутствии чего-то идеального. Поэтому перед покупкой смартфона на Андроид нужно заранее понимать, на какие подводные камни можно наткнуться в процессе эксплуатации устройства. О них мы сегодня и поговорим.

Минусы AMOLED-экранов

Когда речь идет о недорогом смартфоне, производитель любит вынести на первую полосу сообщение об использовании AMOLED-матрицы экрана. Оно и понятно, ведь такая матрица обладает бесконечной контрастностью и намного более высокой яркостью в сравнении с IPS-панелями. Но, возможно, именно вы окажетесь среди тех, кому не понравится AMOLED-экран.

Почему? Во-первых, потому, что такие экраны мерцают, из-за чего у некоторых людей быстро устают глаза и начинает болеть голова. Вторая причина возможного разочарования заключается в особенности строения подобных матриц: при одинаковом разрешении и диагонали дисплея картинка на AMOLED выглядит менее четкой. Наконец, этим, казалось бы, классным матрицам свойственно выгорание экрана. Так что хорошенько подумайте, стоит ли покупать телефон с AMOLED.

5 минусов AMOLED-экранов, из-за которых вы купите смартфон с IPS

Что плохого в мощном процессоре

Кто-то намеренно покупает телефон с мощным процессором, а кто-то не обращает внимание на железо, однако даже в голову такому человеку вряд ли придет мысль искать недостатки в производительном железе. Видите минусы? А они есть.

Очевидный недостаток мощного процессора — конечная цена смартфона, которая окажется выше, несмотря на то что производительность современных чипов во многом избыточна. Также чем шустрее железо, тем быстрее разряжается аккумулятор, а еще мощный чипсет с более высокой степенью вероятности будет нагреваться в играх, пускай и демонстрируя хороший фреймрейт.

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Почему не нужно много оперативной памяти

С оперативной памятью та же ситуация. Покупая смартфон с 12 ГБ ОЗУ и больше, вы не только переплачиваете, по сути, не за что, но и принудительно снижаете автономность устройства. А знаете почему?

Да потому что чем солиднее объем ОЗУ, тем больше приложений будет работать в фоне, потребляя энергию, если их принудительно не закрывать. Поэтому для сохранения достойного уровня автономности придется либо включать автоочистку памяти, либо всякий раз вручную ограничивать фоновые процессы.

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Нужны ли обновления Андроид

Многие производители любят заострять внимание на том, что их смартфоны имеют длинный срок поддержки и могут получать обновления Android 3, 4, а то и 5 лет. Но хорошо ли это?

Возможно, вы действительно любите регулярно получать доступ к новым функциям, однако для других людей практической пользы в апдейтах нет. Даже на смартфоны со старыми Android 7 и 8 до сих пор можно установить все необходимые приложения, а постоянные обновления Андроид помимо классных фишек будут заставлять вас привыкать к измененному дизайну системы, а также сильнее нагружать процессор. Ведь для работы новых функций нужно больше ресурсов.

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Опасна ли быстрая зарядка телефона

Быстрая зарядка не опасна, но только при соблюдении определенных условий, о которых редко говорят производители. Например, сообщая о том, что емкость аккумулятора их смартфона сильно просядет только после 800-900 циклов, нам не рассказывают об особенностях тестирования.

Как правило, они таковы: смартфон находится в идеальных условиях и заряжается отнюдь не быстрой зарядкой. Ведь при подключении адаптера мощностью свыше 70 Вт корпус устройства сильно нагревается, провоцируя тем самым ускорение деградации АКБ.

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Кроме того, для добавления быстрой зарядки производителям нередко приходится жертвовать емкостью аккумулятора. Стоит ли оно того, если смартфон можно просто поставить заряжаться на ночь?