5 признаков, что вы купили плохой смартфон

К выбору смартфона нужно подходить с умом, тщательно анализируя технические характеристики и отзывы владельцев. В отношении флагманов, конечно, можно быть и менее внимательным, но в случае с недорогими моделями велик риск приобрести настоящий хлам и через пару месяцев разочароваться в устройстве. Вы как раз недавно обзавелись новинкой? Тогда пора проверить, купили вы плохой смартфон или достойный девайс. В этом помогут 5 признаков, совпадение даже одного из которых сразу ставит крест на устройстве.

Плохие марки телефонов

Принято считать, что уже все научились делать умные устройства, и нет смысла обращать внимание на бренд смартфона. Действительно, сейчас на рынке можно встретить много хороших девайсов от нескольких десятков производителей, но подвальные марки никуда не делись. Если вы купили смартфон бренда из нашей подборки, то можете не переживать. Взяли что-то другое? Тогда есть повод задуматься.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Проблема смартфонов малоизвестных производителей заключается в низком качестве сборки, высоком проценте брака, установке старого процессора, косяках перевода меню и отсутствии экосистемы. Все это доставит неприятности если не сегодня, то завтра. Проверить, соответствует ли выбранная марка званию малоизвестного бренда, можно в отдельном материале. Устройство производителя категории D или представителя китайского подвала в будущем покажет свою темную сторону.

Разъем MicroUSB на телефоне

Взгляните на свой девайс и проверьте, какой разъем у телефона. Видите овальное отверстие для зарядки? Тогда все в порядке. Обнаружили порт MicroUSB? Примите мои соболезнования, ведь такой разъем не просто является отголоском прошлого, но и становится причиной следующих проблем:

в отличие от USB-C, MicroUSB односторонний, из-за чего вам будет сложно вставить штекер вслепую, а еще повысится риск поломки порта;

поскольку производители стараются не использовать MicroUSB, вам не удастся заряжать всю домашнюю технику одним универсальным кабелем;

MicroUSB не может обеспечить высокую скорость передачи данных, поэтому перекидывать файлы с телефона на компьютер вы будете целую вечность;

устаревший разъем не в состоянии принять ток высокой мощности, так что придется страдать еще и от медленной зарядки телефона.

Кроме того, наличие разъема MicroUSB — свидетельство наплевательского отношения производителя к вашей модели, ведь установка USB-C ему практически ничего не стоит. Если он решил сэкономить на спичках, то какова вероятность, что остальные компоненты смартфона соответствуют современным требованиям?

Старая версия Андроид

Также очень показательна версия Андроид. Выбор старого поколения является признаком сразу нескольких проблем. Производитель как минимум не уделил достаточного внимания вашей модели. Не исключено, что выбор старой версии Андроид обусловлен плохой начинкой смартфона. Также это косвенный признак отсутствия обновлений ПО в будущем и последующих трудностей с установкой приложений из-за допотопной системы.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Какая версия Андроид должна быть? В идеале, чтобы к моменту выхода на рынок смартфон получил самую актуальную. До осени 2023 года такой будет считаться Android 13. Допускается использование предыдущего поколения, но не более раннего. А узнать версию Андроид вы можете следующим образом:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «О телефоне». Взгляните на пункт «Версия Android».

Еще одним свидетельством того, что вы купили плохой телефон, будет приставка «Go» напротив версии операционной системы. Ведь такая модификация устанавливается только на очень слабые устройства, не способные даже воспроизвести видео в TikTok без лагов.

Читайте также: 5 признаков, что вы купили хороший смартфон

Характеристики экрана телефона

О том, на что обратить внимание, если вы ищете телефон с хорошим экраном, мы писали в отдельной статье. Хорошо — это чуть лучше, чем нормально, а для более-менее комфортного взаимодействия с устройством важно соответствие хотя бы среднему уровню. Таковым является использование матрицы IPS или AMOLED с разрешением FullHD (1080×1920). Чтобы узнать характеристики экрана, обратитесь к помощи инструкции:

Установите приложение AIDA64. Запустите программу. Перейдите в раздел «Отображение».

Что плохого в смартфоне с экраном HD (720p), использующим матрицу TFT или PLS? Помимо зернистости изображения, когда на дисплее виден буквально каждый пиксель, низкое разрешение — признак очень сильной экономии. Ну а применение матрицы TFT или PLS, которую так любит устанавливать компания Samsung в дешевые телефоны, станет причиной искажения картинки под небольшим наклоном, а также настолько низким уровнем яркости, что летом даже в облачную погоду вам придется изо всех сил всматриваться в экран или подыскивать тень.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Смартфон с накопителем eMMC

Уровень мощности процессора, который можно оценить через бенчмарк AnTuTu на Android, не всегда является показательным. Рядовому пользователю важна не столько производительность в играх, сколько общая скорость работы устройства. И на нее по большей части влияет не процессор, а тип накопителя. Его вы узнаете в разделе «Память» приложения CPU-X (информация представлена в пункте «Технологии»).

Читайте также: Отличия разных типов памяти смартфона

UFS 4.0 или 3.1 — идеал, UFS 2.2 или 2.1 — норма, eMMC 5.1 и ниже — катастрофа. Данный тип накопителя появился на свет еще в 2015 году, и уже тогда он был не самым быстрым. В современных реалиях его скорость чудовищно мала. Это скажется на скачивании, установке и запуске приложений, а иногда даже на загрузке страниц приложений. Все будет работать чертовски медленно, из-за чего вы будете вынуждены обратиться к нашим рекомендациям на случай, если телефон тормозит, но ничего не поможет. Просто на заводе производителя сидел тот самый Вовка из Тридевятого царства, решивший, что и так сойдет.