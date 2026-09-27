Долгое время камера в моём телефоне занималась только фото, и делал я их классно, пользуясь рекомендациями нашего журналиста Артёма Сутягина. Потом я обнаружил, что тот же объектив сканирует документы, увеличивает мелкий шрифт, ищет вещи по картинке и помогает разобраться с тем, что я даже не могу описать словами. Ниже дам сразу четыре таких сценария.

Сканер документов уже встроен в Google Drive

Раньше я держал отдельное приложение для сканирования бумаг. Оказалось, что оно не нужно: в Android-приложении Google Drive есть свой сканер, который сам находит края листа, выравнивает картинку, убирает тени и сохраняет результат в PDF или JPG. Чеки, письма, счета, рукописные заметки: всё это можно оцифровать и выбросить бумажный оригинал.

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Порядок действий такой:

Откройте Google Drive и нажмите иконку камеры в правом нижнем углу. Наведите телефон на документ: приложение подсветит границы листа синим и снимет его автоматически или по вашей команде. При необходимости обрежьте, поверните, примените фильтр и добавьте следующие страницы, если документ многостраничный. Нажмите «Готово», задайте имя файла, выберите PDF или JPG, при желании укажите папку и подтвердите загрузку.

Чтобы не лезть каждый раз в приложение, я вынес на рабочий стол виджет сканирования Drive: один тап, и камера уже смотрит на документ. Похожая история с другими «скрытыми» возможностями телефона, вроде способов использовать сканер отпечатков не только для разблокировки: функция есть, но о ней никто не рассказывает.

Лупа для мелкого шрифта: Magnifier на Pixel и замена для остальных

Зум камеры полезнее всего не для съёмки луны, а для чтения. К примеру, на Google Pixel есть отдельное приложение Magnifier, которое превращает камеру в лупу: приближает мелкий текст и далёкие объекты, подсвечивает картинку в темноте, регулирует контраст и накладывает цветовые фильтры, если разглядеть что-то сложно. Оно даже умеет искать конкретное слово прямо в живом изображении с камеры.

Пользоваться просто: открыть Magnifier, навести камеру и подобрать масштаб, а яркость, контраст и фильтры переключаются кнопками на экране. Ограничение одно: приложение доступно на Pixel 5 и новее. Владельцам других Android-смартфонов рекомендую стороннее приложение Magnifier + Flashlight от App2U: там тоже увеличение через камеру, плюс фонарик, сохранение кадра и инверсия цветов.

Gemini разбирает фото, когда проблему трудно описать словами

Бывает, что я упираюсь в задачу, которую не могу сформулировать для поиска. Панель управления стиральной машины с двадцатью непонятными значками, рукописный список покупок, который нужно превратить в чеклист, полка с продуктами, из которых непонятно что готовить. Вместо того чтобы подбирать слова, я фотографирую и спрашиваю Gemini, что это и что с этим делать. Сложное официальное уведомление ассистент тоже может пересказать простым языком, выделив главное.

Чтобы попробовать, откройте приложение Gemini на Android, начните новый чат, нажмите плюс и выберите пункт «Камера». Дальше снимаете и задаёте вопрос текстом или голосом. Важная оговорка: России нет в официальном списке стран, где доступен Gemini, а приложение не отображается в российском сегменте Google Play. Но мы рассказывали о том, как получить к нему доступ.

Google Lens ищет по картинке и вытаскивает текст из кадра

Это, пожалуй, самый универсальный способ выйти за рамки фотографии. Google Объектив распознаёт растения, животных, достопримечательности и товары, находит похожие изображения и сайты по теме. Если в кадре несколько предметов, после съёмки можно выделить нужный фрагмент и искать только его.

Отдельно ценю работу с текстом. Наводишь камеру на номер телефона, адрес или абзац в книге, выделяешь, а дальше копируешь, ищешь, переводишь, звонишь или открываешь адрес в Картах. Никакого ручного перепечатывания.