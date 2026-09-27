Долгое время камера в моём телефоне занималась только фото, и делал я их классно, пользуясь рекомендациями нашего журналиста Артёма Сутягина. Потом я обнаружил, что тот же объектив сканирует документы, увеличивает мелкий шрифт, ищет вещи по картинке и помогает разобраться с тем, что я даже не могу описать словами. Ниже дам сразу четыре таких сценария.

5 скрытых функций камеры Android-смартфона

5 скрытых функций камеры Android-смартфона

Сканер документов уже встроен в Google Drive

Раньше я держал отдельное приложение для сканирования бумаг. Оказалось, что оно не нужно: в Android-приложении Google Drive есть свой сканер, который сам находит края листа, выравнивает картинку, убирает тени и сохраняет результат в PDF или JPG. Чеки, письма, счета, рукописные заметки: всё это можно оцифровать и выбросить бумажный оригинал.

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Порядок действий такой:

  1. Откройте Google Drive и нажмите иконку камеры в правом нижнем углу.
  2. Наведите телефон на документ: приложение подсветит границы листа синим и снимет его автоматически или по вашей команде.
  3. При необходимости обрежьте, поверните, примените фильтр и добавьте следующие страницы, если документ многостраничный.
  4. Нажмите «Готово», задайте имя файла, выберите PDF или JPG, при желании укажите папку и подтвердите загрузку.
Сканирование документов через Google Drive

Сканирование документов через Google Drive

Чтобы не лезть каждый раз в приложение, я вынес на рабочий стол виджет сканирования Drive: один тап, и камера уже смотрит на документ. Похожая история с другими «скрытыми» возможностями телефона, вроде способов использовать сканер отпечатков не только для разблокировки: функция есть, но о ней никто не рассказывает.

Лупа для мелкого шрифта: Magnifier на Pixel и замена для остальных

Зум камеры полезнее всего не для съёмки луны, а для чтения. К примеру, на Google Pixel есть отдельное приложение Magnifier, которое превращает камеру в лупу: приближает мелкий текст и далёкие объекты, подсвечивает картинку в темноте, регулирует контраст и накладывает цветовые фильтры, если разглядеть что-то сложно. Оно даже умеет искать конкретное слово прямо в живом изображении с камеры.

Интерфейс и настройки приложения Magnifier

Интерфейс и настройки приложения Magnifier

Пользоваться просто: открыть Magnifier, навести камеру и подобрать масштаб, а яркость, контраст и фильтры переключаются кнопками на экране. Ограничение одно: приложение доступно на Pixel 5 и новее. Владельцам других Android-смартфонов рекомендую стороннее приложение Magnifier + Flashlight от App2U: там тоже увеличение через камеру, плюс фонарик, сохранение кадра и инверсия цветов.

Gemini разбирает фото, когда проблему трудно описать словами

Бывает, что я упираюсь в задачу, которую не могу сформулировать для поиска. Панель управления стиральной машины с двадцатью непонятными значками, рукописный список покупок, который нужно превратить в чеклист, полка с продуктами, из которых непонятно что готовить. Вместо того чтобы подбирать слова, я фотографирую и спрашиваю Gemini, что это и что с этим делать. Сложное официальное уведомление ассистент тоже может пересказать простым языком, выделив главное.

Интерфейс приложения Gemini

Интерфейс приложения Gemini

Чтобы попробовать, откройте приложение Gemini на Android, начните новый чат, нажмите плюс и выберите пункт «Камера». Дальше снимаете и задаёте вопрос текстом или голосом. Важная оговорка: России нет в официальном списке стран, где доступен Gemini, а приложение не отображается в российском сегменте Google Play. Но мы рассказывали о том, как получить к нему доступ.

Google Lens ищет по картинке и вытаскивает текст из кадра

Это, пожалуй, самый универсальный способ выйти за рамки фотографии. Google Объектив распознаёт растения, животных, достопримечательности и товары, находит похожие изображения и сайты по теме. Если в кадре несколько предметов, после съёмки можно выделить нужный фрагмент и искать только его.

Сканирование объектов через Google Объектив

Сканирование объектов через Google Объектив

Отдельно ценю работу с текстом. Наводишь камеру на номер телефона, адрес или абзац в книге, выделяешь, а дальше копируешь, ищешь, переводишь, звонишь или открываешь адрес в Картах. Никакого ручного перепечатывания.