На страницах нашего сайта мы регулярно рассказываем о функциях Telegram на Android, делая подборки интересных возможностей мессенджера. Но порой даже интересные фишки ускользают из нашего поля зрения. К примеру, архив в Telegram — одна из самых недооценённых функций мессенджера, которая помогает убрать из ленты всё лишнее, не удаляя чаты и не отписываясь от каналов. Она доступна на всех платформах и позволяет гибко управлять тем, что вы видите на главном экране. Ниже — подробная инструкция по работе с архивом на Android и компьютере, а также полезные настройки, о которых многие не знают.

Что такое архив в Telegram и зачем он нужен

Архив в Telegram — это отдельная папка, куда можно убрать любые чаты, группы и каналы, не удаляя их. Представьте себе ящик стола, в который вы складываете всё, что прямо сейчас не нужно, но может пригодиться позже. Старые переписки, каналы, которые вы читаете раз в месяц, рабочие чаты после завершения проекта — всё это можно спрятать из основного списка. И о таких возможностях мессенджера первыми узнают подписчики телеграм-канала AndroidInsider.ru.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Главная практическая польза архива — чистая лента. Если у вас десятки каналов и групп, в которых копятся непрочитанные сообщения, архив избавит от визуального шума. Кроме того, он помогает избежать дублирования: если чат уже добавлен в одну из ваших папок, его можно убрать с главной страницы в архив, и он останется доступен только через папку.

Где найти архив в Telegram на Android

По умолчанию архивная папка Telegram скрыта. На смартфоне она находится на главном экране приложения, но выше всех остальных чатов. Чтобы она появилась, потяните экран вниз — вы увидите надпись «Тяните для вывода архива». Это работает одинаково и на Android, и на iPhone.

Если вам удобнее, чтобы архив чатов Telegram всегда был на виду, зажмите его и выберите «Закрепить в списке чатов». Ещё один способ — смахнуть архивную папку влево: первый свайп закрепляет её, второй — снова скрывает.

В Telegram Desktop на компьютере архив тоже доступен в верхней части списка чатов. Если хотите убрать его с глаз, кликните правой кнопкой мыши и выберите «Свернуть» — останется только надпись со счётчиком непрочитанных. А можно перенести архив в боковое меню, выбрав «Перенести в главное меню».

Как добавить чат, группу или канал в архив Telegram

Процесс архивирования чатов в Telegram занимает пару секунд на любом устройстве. Показываем, как это работает.

👉 Читай AndroidInsider.ru в мессенджере MAX

На Android:

Найдите нужный чат в списке. Нажмите и удерживайте его до появления меню. Нажмите на три точки в правом верхнем углу. Выберите значок архива в верхнем меню.

Ещё проще — провести по чату влево. Если при свайпе срабатывает другое действие, зайдите в настройки чатов и включите опцию архивирования свайпом. Подробнее о работе с архивом на разных устройствах мы писали в отдельном материале о том, как вернуть чат из архива в Telegram. Важный момент: архивированные чаты пропадают только с главной страницы, но не из настроенных папок. Это стоит учитывать, если вы активно пользуетесь папками для организации чатов.

Как достать чат из архива Telegram

Вернуть чат из архива так же легко, как и отправить его туда. Вот подробная инструкция для Android-смартфонов:

Откройте архивную папку. Удерживайте нужный чат до появления меню. Нажмите на три точки и выберите «Вернуть».

Альтернативный способ — просто провести по чату справа налево прямо внутри архива, после чего он вновь появится в общем списке на главном экране мессенджера.

Как архивировать и скрывать сторис в Telegram

Архив в Telegram работает не только с чатами, но и с историями (сторис). Если кружки с чужими историями над чатами вас отвлекают, их тоже можно убрать.

Чтобы скрыть сторис в Telegram, удерживайте кружок с его историей и нажмите «Скрыть истории». На компьютере то же самое делается правой кнопкой мыши. Все скрытые истории перемещаются в шапку архивной папки, где их по-прежнему можно просматривать.

Скрытые сторис хранятся в архивной папке и остаются доступны для просмотра.

Полезная деталь: если вы не хотите, чтобы автор узнал о вашем просмотре, удерживайте кружок с историей долгим нажатием и выберите «Просмотреть анонимно» (работает только с подпиской Telegram Premium). Чтобы вернуть сторис в ленту, удерживайте кружок в архиве и нажмите «Не скрывать истории».

Настройки автоматического архивирования в Telegram

По умолчанию архив ведёт себя не так, как многие ожидают. Если в архивированном чате Telegram были включены уведомления и пришло новое сообщение, чат автоматически вернётся на главную страницу. То же самое произойдёт, если вас упомянут в групповом чате — даже при выключенных уведомлениях.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Это поведение можно изменить. Откройте архивную папку, нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите «Настройки архива». Там доступны две опции:

«Всегда оставлять в архиве чаты с включёнными уведомлениями» — чат не будет возвращаться на главную при новых сообщениях.

— чат не будет возвращаться на главную при новых сообщениях. «Автоматически архивировать новые чаты с незнакомцами» — сообщения от людей не из вашего списка контактов будут сразу попадать в архив, не отвлекая вас.

Эти опции особенно пригодятся тем, кто получает много спама или сообщений от незнакомых людей. Вы не пропустите их — просто увидите позже, когда сами заглянете в архив.

Использование архивов и папок в Telegram

Если вы активно пользуетесь папками в Telegram, архив становится ещё полезнее. Дело в том, что чаты из папок по умолчанию отображаются и в общей ленте. Это создаёт визуальное дублирование: один и тот же канал виден и в папке, и на главной. Решение простое: отправьте такие чаты в архив. Они исчезнут с главной страницы, но останутся в папке, где вы их и читаете.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

А чтобы они не возвращались при новых сообщениях, включите в настройках архива опцию «Всегда оставлять в архиве чаты из папок». Если после какого-либо обновления интерфейс мессенджера изменился и вам стало неудобно, полезно знать, как вернуть старый Telegram на Android.