Приложение Delta Chat — децентрализованный мессенджер, которому для работы не нужен ни номер телефона, ни собственные серверы, ни VPN. Технически это почтовый клиент с интерфейсом чата: каждое сообщение отправляется через стандартные почтовые протоколы SMTP и IMAP. Это отличает его от других мессенджеров, которые работают в России, несмотря на блокировки. Приложение выпустили немецкие разработчики в 2019 году, и с тех пор его скачали больше 1 млн раз в Google Play. Если привычные мессенджеры зависят от блокировок и замедлений, Delta Chat на Android может стать запасным каналом связи.

Что такое Delta Chat и как работает этот мессенджер

Пользователь подключает свой email-аккаунт или создаёт профиль через специальный сервер chatmail, а приложение превращает переписку в привычный чат. С технической стороны мессенджер Delta Chat отправляет и получает письма, но пользователь видит не почтовый клиент, а интерфейс мессенджера. Есть диалоги, группы, вложения, голосовые сообщения, реакции и уведомления.

Delta Chat не похож на привычные мессенджеры.

Это значит, что Delta Chat работает везде, где работает электронная почта, включая корпоративные сети и ограниченные каналы связи. Никакой центральной инфраструктуры, которую можно заблокировать одним решением суда, не существует. У Delta Chat нет централизованного хранилища данных и ключей шифрования: всё проходит через почтовые серверы, которые выбирает сам пользователь. Приложение полностью бесплатно, без рекламы и с открытым исходным кодом.

Где скачать Delta Chat на Android, iPhone и компьютер

Delta Chat опубликован в Google Play и RuStore, а также есть десктопная версия. Помимо этого, установочные пакеты доступны через F-Droid, Huawei AppGallery, Microsoft Store и на сайте разработчиков.

Версия для компьютера не требует, чтобы Delta Chat был установлен на телефон. Это удобно: можно вести переписку одновременно на нескольких устройствах, не привязываясь к смартфону как к основному. Вот основные источники для скачивания:

Google Play — стандартный способ для большинства Android-смартфонов

RuStore — если Google Play недоступен или вы предпочитаете российский магазин

F-Droid — для тех, кто устанавливает приложения только из открытых источников

AppGallery — для устройств HUAWEI без Google-сервисов

Сайт delta.chat — десктопные версии для Windows, macOS и Linux

Для Android требуется версия 5.0 или новее — это устройства примерно с 2014 года, так что ограничение минимальное. Интерфейс приложения полностью переведён на русский язык.

Как зарегистрироваться в Delta Chat без номера телефона

Для регистрации в Delta Chat не нужен номер телефона, email или другие личные данные. Есть два варианта начать пользоваться мессенджером. Быстрый способ — через chatmail-сервер. Chatmail — это специализированные почтовые серверы, оптимизированные под нужды мессенджера: доставка сообщений занимает менее секунды, нет проверки на спам, нет требований к регистрации. По умолчанию при создании профиля в приложении используется chatmail-сервер nine.testrun.org. Профили на chatmail создаются со случайными адресами и без запроса какой-либо личной информации.

Выглядит это так: открываете приложение, указываете имя, нажимаете «Принять и создать профиль» — и через несколько секунд вы уже можете писать. Ни email, ни пароля придумывать не нужно.

Второй способ — через свою электронную почту. Подходит, если вы хотите использовать уже существующий адрес. Чтобы подключить адрес Gmail, Яндекс или Mail, нужно включить IMAP в настройках почты и создать специальный пароль. Затем зайти в Delta Chat, нажать «Добавить профиль», «Создать новый профиль», а потом «Использовать другой сервер» и «Использовать электронную почту как релей».

Для Яндекс Почты процесс чуть сложнее. О настройке Яндекс Почты для Android мы писали отдельно. В случае с Delta Chat потребуется сгенерировать пароль приложения в разделе «Безопасность» настроек Яндекса и включить доступ по IMAP.

Как настроить Delta Chat через Яндекс Почту или Gmail

Если вы выбрали путь с собственной почтой, вот пошаговый порядок действий для настройки Яндекс Почты:

Зайдите в настройки почты на сайте Яндекса через браузер В разделе «Почтовые программы» включите доступ по протоколу IMAP Перейдите в раздел «Безопасность», затем «Пароли приложений» Создайте новый пароль для почты и скопируйте его В Delta Chat выберите «Создать новый профиль», затем «Использовать другой сервер» и «Использовать электронную почту» Введите адрес почты и скопированный пароль приложения

Важно учитывать, что при подключении обычной почты возможны задержки — это непривычно для пользователей мессенджеров, где сообщения приходят мгновенно. Если хотите скорости, проще использовать chatmail-сервер. Есть и ограничения. Такой популярный сервис, как Proton, приложением Delta Chat не поддерживается. Если использовать Gmail или Яндекс, провайдер знает вашу личность. Анонимность зависит от выбора сервера, а не от самого Delta Chat.

Функции Delta Chat: чаты, звонки, каналы и мини-приложения

Набор возможностей у Delta Chat шире, чем может показаться для мессенджера на базе почты. Есть личные и групповые чаты, текстовые, голосовые и исчезающие сообщения. Можно отправлять заметки самому себе в «Сохранённое». Аудио- и видеозвонки, а также каналы работают в бета-версии и по умолчанию отключены. Чтобы их активировать, нужно перейти в «Дополнительные параметры» настроек и включить «Экспериментальные функции».

В мессенджере есть встроенные мини-приложения: игры, календари, блокнот для списков, трекеры задач. Они работают только в контексте текущего чата и не имеют выхода в интернет. С их помощью можно выполнять совместные задачи и развлекаться. Технология называется Webxdc — по сути это маленькие веб-страницы, запакованные в файл, которые передаются прямо в чате без серверов и магазинов приложений.

Боты в Delta Chat тоже есть. Они могут добавлять взаимодействие с внешним интернетом, связывать пользователей и автоматизировать процессы. В каталоге есть боты для получения RSS-лент, связи с чатами Telegram, принятия приглашений, распознавания голоса и текста на изображениях. Для любителей бесплатных нейросетей, которые работают в России, такие боты могут стать интересным дополнением.

Шифрование и безопасность Delta Chat

Все сообщения в Delta Chat по умолчанию защищены сквозным шифрованием. Используется протокол Autocrypt на базе OpenPGP — это означает, что содержимое сообщений не может прочитать ни почтовый провайдер, ни сами разработчики.

Если оба собеседника используют Delta Chat с chatmail-серверами, шифрование включается автоматически и обязательно. Если же хотя бы один из участников использует обычную почту без Delta Chat, сообщение придёт как обычное письмо — без шифрования. Это принципиальный момент, который часто упускают.

В последних версиях (2.48+) разработчики добились того, что сообщения раскрывают серверам почти нулевой объём метаданных — это данные о том, кто кому пишет, когда и как часто. По словам разработчиков, Delta Chat сокращает разрыв в безопасности и приватности с Signal.

Работает ли Delta Chat в России

В 2020 году Роскомнадзор направил разработчикам требование зарегистрироваться в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). Компания отказала, объяснив, что централизованного хранилища данных нет, как и ключей шифрования, поскольку мессенджер работает как оболочка для электронной почты. В июне 2024 года регулятор продублировал запрос и снова получил от Delta Chat отказ.

Поскольку приложение Delta Chat использует стандартные почтовые протоколы, он обходит большинство блокировок мессенджеров. Заблокировать его можно только заблокировав электронную почту целиком. Впрочем, стоит понимать: заблокировать Delta Chat всё же можно, если заблокировать SMTP и IMAP на уровне провайдера или конкретные серверы chatmail. При использовании почтовых служб Яндекс и Mail.ru мессенджер работает при ограничениях интернета. Но гарантировать, что так будет всегда, нельзя — ситуация с доступностью сервисов в России меняется.

Стоит ли переходить на Delta Chat с Telegram

Использовать Delta Chat вместо Telegram можно, если собеседники тоже готовы установить приложение. Для каналов, ботов и массовых чатов Telegram удобнее, но для приватной переписки и резервной связи Delta Chat подходит хорошо.

На практике Delta Chat не замена Telegram в полном смысле. Здесь нет публичных каналов с тысячами подписчиков, нет стикерпаков, нет привычного поиска по имени пользователя. Delta Chat — это приватный мессенджер, в нём нет публичного обнаружения пользователей, вы сами решаете, с кем общаться. Добавить собеседника можно через QR-код или ссылку-приглашение.

Кому Delta Chat подойдёт:

Тем, кто хочет резервный канал связи на случай сбоев или блокировок

Пользователям, которым важна приватность и отсутствие привязки к номеру телефона

Небольшим группам для семейного или рабочего общения

Тем, кто принципиально выбирает приложения с открытым исходным кодом

Кому не подойдёт:

Тем, кто привык к мгновенной доставке сообщений и высокому качеству звонков — при подключении через обычную почту могут быть задержки

Тем, кому нужны публичные каналы и группы на тысячи участников

Пользователям, которые не готовы убеждать собеседников установить ещё одно приложение

Delta Chat — не убийца Telegram и не революция в мессенджерах. Это приложение для тех, кто хочет иметь работающий канал связи вне зависимости от политики конкретной платформы или регулятора. Главный барьер тот же, что и у любого нового мессенджера: пока ваши контакты не установят приложение, писать в нём будет некому.