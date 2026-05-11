Приложение Delta Chat — децентрализованный мессенджер, которому для работы не нужен ни номер телефона, ни собственные серверы, ни VPN. Технически это почтовый клиент с интерфейсом чата: каждое сообщение отправляется через стандартные почтовые протоколы SMTP и IMAP. Это отличает его от других мессенджеров, которые работают в России, несмотря на блокировки. Приложение выпустили немецкие разработчики в 2019 году, и с тех пор его скачали больше 1 млн раз в Google Play. Если привычные мессенджеры зависят от блокировок и замедлений, Delta Chat на Android может стать запасным каналом связи.

При желании этим мессенджером можно заменить Telegram, пускай и не полноценно. Фото.

При желании этим мессенджером можно заменить Telegram, пускай и не полноценно

Что такое Delta Chat и как работает этот мессенджер

Пользователь подключает свой email-аккаунт или создаёт профиль через специальный сервер chatmail, а приложение превращает переписку в привычный чат. С технической стороны мессенджер Delta Chat отправляет и получает письма, но пользователь видит не почтовый клиент, а интерфейс мессенджера. Есть диалоги, группы, вложения, голосовые сообщения, реакции и уведомления.

Delta Chat не похож на привычные мессенджеры.

Это значит, что Delta Chat работает везде, где работает электронная почта, включая корпоративные сети и ограниченные каналы связи. Никакой центральной инфраструктуры, которую можно заблокировать одним решением суда, не существует. У Delta Chat нет централизованного хранилища данных и ключей шифрования: всё проходит через почтовые серверы, которые выбирает сам пользователь. Приложение полностью бесплатно, без рекламы и с открытым исходным кодом.

Где скачать Delta Chat на Android, iPhone и компьютер

Delta Chat опубликован в Google Play и RuStore, а также есть десктопная версия. Помимо этого, установочные пакеты доступны через F-Droid, Huawei AppGallery, Microsoft Store и на сайте разработчиков.

Мессенджер безопасен и даже не заблокирован в России. Фото.

Мессенджер безопасен и даже не заблокирован в России

Версия для компьютера не требует, чтобы Delta Chat был установлен на телефон. Это удобно: можно вести переписку одновременно на нескольких устройствах, не привязываясь к смартфону как к основному. Вот основные источники для скачивания:

  • Google Play — стандартный способ для большинства Android-смартфонов
  • RuStore — если Google Play недоступен или вы предпочитаете российский магазин
  • F-Droid — для тех, кто устанавливает приложения только из открытых источников
  • AppGallery — для устройств HUAWEI без Google-сервисов
  • Сайт delta.chat — десктопные версии для Windows, macOS и Linux

Для Android требуется версия 5.0 или новее — это устройства примерно с 2014 года, так что ограничение минимальное. Интерфейс приложения полностью переведён на русский язык.

Как зарегистрироваться в Delta Chat без номера телефона

Для регистрации в Delta Chat не нужен номер телефона, email или другие личные данные. Есть два варианта начать пользоваться мессенджером. Быстрый способ — через chatmail-сервер. Chatmail — это специализированные почтовые серверы, оптимизированные под нужды мессенджера: доставка сообщений занимает менее секунды, нет проверки на спам, нет требований к регистрации. По умолчанию при создании профиля в приложении используется chatmail-сервер nine.testrun.org. Профили на chatmail создаются со случайными адресами и без запроса какой-либо личной информации.

Самый простой и быстрый способ регистрации. Фото.

Самый простой и быстрый способ регистрации

Выглядит это так: открываете приложение, указываете имя, нажимаете «Принять и создать профиль» — и через несколько секунд вы уже можете писать. Ни email, ни пароля придумывать не нужно.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX, если не боишься

Второй способ — через свою электронную почту. Подходит, если вы хотите использовать уже существующий адрес. Чтобы подключить адрес Gmail, Яндекс или Mail, нужно включить IMAP в настройках почты и создать специальный пароль. Затем зайти в Delta Chat, нажать «Добавить профиль», «Создать новый профиль», а потом «Использовать другой сервер» и «Использовать электронную почту как релей».

Альтернативный вариант, требующий предварительной настройки почты. Фото.

Альтернативный вариант, требующий предварительной настройки почты

Для Яндекс Почты процесс чуть сложнее. О настройке Яндекс Почты для Android мы писали отдельно. В случае с Delta Chat потребуется сгенерировать пароль приложения в разделе «Безопасность» настроек Яндекса и включить доступ по IMAP.

Как настроить Delta Chat через Яндекс Почту или Gmail

Если вы выбрали путь с собственной почтой, вот пошаговый порядок действий для настройки Яндекс Почты:

  1. Зайдите в настройки почты на сайте Яндекса через браузер
  2. В разделе «Почтовые программы» включите доступ по протоколу IMAP
  3. Перейдите в раздел «Безопасность», затем «Пароли приложений»
  4. Создайте новый пароль для почты и скопируйте его
  5. В Delta Chat выберите «Создать новый профиль», затем «Использовать другой сервер» и «Использовать электронную почту»
  6. Введите адрес почты и скопированный пароль приложения
Включите IMAP в настройках почты. Фото.

Включите IMAP в настройках почты

Важно учитывать, что при подключении обычной почты возможны задержки — это непривычно для пользователей мессенджеров, где сообщения приходят мгновенно. Если хотите скорости, проще использовать chatmail-сервер. Есть и ограничения. Такой популярный сервис, как Proton, приложением Delta Chat не поддерживается. Если использовать Gmail или Яндекс, провайдер знает вашу личность. Анонимность зависит от выбора сервера, а не от самого Delta Chat.

Функции Delta Chat: чаты, звонки, каналы и мини-приложения

Набор возможностей у Delta Chat шире, чем может показаться для мессенджера на базе почты. Есть личные и групповые чаты, текстовые, голосовые и исчезающие сообщения. Можно отправлять заметки самому себе в «Сохранённое». Аудио- и видеозвонки, а также каналы работают в бета-версии и по умолчанию отключены. Чтобы их активировать, нужно перейти в «Дополнительные параметры» настроек и включить «Экспериментальные функции».

В мессенджере есть базовые настройки и функции для ведения переписки. Фото.

В мессенджере есть базовые настройки и функции для ведения переписки

В мессенджере есть встроенные мини-приложения: игры, календари, блокнот для списков, трекеры задач. Они работают только в контексте текущего чата и не имеют выхода в интернет. С их помощью можно выполнять совместные задачи и развлекаться. Технология называется Webxdc — по сути это маленькие веб-страницы, запакованные в файл, которые передаются прямо в чате без серверов и магазинов приложений.

Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Боты в Delta Chat тоже есть. Они могут добавлять взаимодействие с внешним интернетом, связывать пользователей и автоматизировать процессы. В каталоге есть боты для получения RSS-лент, связи с чатами Telegram, принятия приглашений, распознавания голоса и текста на изображениях. Для любителей бесплатных нейросетей, которые работают в России, такие боты могут стать интересным дополнением.

Шифрование и безопасность Delta Chat

Все сообщения в Delta Chat по умолчанию защищены сквозным шифрованием. Используется протокол Autocrypt на базе OpenPGP — это означает, что содержимое сообщений не может прочитать ни почтовый провайдер, ни сами разработчики.

Мессенджер использует сквозное шифрование, что есть гуд. Фото.

Мессенджер использует сквозное шифрование, что есть гуд

Если оба собеседника используют Delta Chat с chatmail-серверами, шифрование включается автоматически и обязательно. Если же хотя бы один из участников использует обычную почту без Delta Chat, сообщение придёт как обычное письмо — без шифрования. Это принципиальный момент, который часто упускают.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

В последних версиях (2.48+) разработчики добились того, что сообщения раскрывают серверам почти нулевой объём метаданных — это данные о том, кто кому пишет, когда и как часто. По словам разработчиков, Delta Chat сокращает разрыв в безопасности и приватности с Signal.

Работает ли Delta Chat в России

В 2020 году Роскомнадзор направил разработчикам требование зарегистрироваться в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). Компания отказала, объяснив, что централизованного хранилища данных нет, как и ключей шифрования, поскольку мессенджер работает как оболочка для электронной почты. В июне 2024 года регулятор продублировал запрос и снова получил от Delta Chat отказ.

Мессенджер работает в России. Пока работает…. Фото.

Мессенджер работает в России. Пока работает…

Поскольку приложение Delta Chat использует стандартные почтовые протоколы, он обходит большинство блокировок мессенджеров. Заблокировать его можно только заблокировав электронную почту целиком. Впрочем, стоит понимать: заблокировать Delta Chat всё же можно, если заблокировать SMTP и IMAP на уровне провайдера или конкретные серверы chatmail. При использовании почтовых служб Яндекс и Mail.ru мессенджер работает при ограничениях интернета. Но гарантировать, что так будет всегда, нельзя — ситуация с доступностью сервисов в России меняется.

Стоит ли переходить на Delta Chat с Telegram

Использовать Delta Chat вместо Telegram можно, если собеседники тоже готовы установить приложение. Для каналов, ботов и массовых чатов Telegram удобнее, но для приватной переписки и резервной связи Delta Chat подходит хорошо.

Переходить или оставаться в Telegram? Фото.

Переходить или оставаться в Telegram?

На практике Delta Chat не замена Telegram в полном смысле. Здесь нет публичных каналов с тысячами подписчиков, нет стикерпаков, нет привычного поиска по имени пользователя. Delta Chat — это приватный мессенджер, в нём нет публичного обнаружения пользователей, вы сами решаете, с кем общаться. Добавить собеседника можно через QR-код или ссылку-приглашение.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Кому Delta Chat подойдёт:

  • Тем, кто хочет резервный канал связи на случай сбоев или блокировок
  • Пользователям, которым важна приватность и отсутствие привязки к номеру телефона
  • Небольшим группам для семейного или рабочего общения
  • Тем, кто принципиально выбирает приложения с открытым исходным кодом

Кому не подойдёт:

  • Тем, кто привык к мгновенной доставке сообщений и высокому качеству звонков — при подключении через обычную почту могут быть задержки
  • Тем, кому нужны публичные каналы и группы на тысячи участников
  • Пользователям, которые не готовы убеждать собеседников установить ещё одно приложение

Delta Chat — не убийца Telegram и не революция в мессенджерах. Это приложение для тех, кто хочет иметь работающий канал связи вне зависимости от политики конкретной платформы или регулятора. Главный барьер тот же, что и у любого нового мессенджера: пока ваши контакты не установят приложение, писать в нём будет некому.