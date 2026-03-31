При наличии живого и здравствующего MAX альтернативные приложения для обмена сообщениями переживают тяжелые времена. Уже сейчас в России не работает ни один прямой конкурент отечественной разработки. В середине месяца началась тотальная блокировка Telegram, а 31 марта пользователи мессенджера Павла Дурова и вовсе получили сообщение со словами: «Сегодня — последняя возможность оплатить Telegram Premium». Что это означает, и какая участь ждет некогда одно из самых популярных приложений в нашей стране?

Можно ли купить Telegram Premium

Сообщение о последней возможности оплатить Telegram Premium появилось почти у всех российских пользователей мессенджера ночью 31 марта. Кроме того, разработчики приложения разослали людям аналогичное послание через служебные уведомления, где говорится следующее:

В ближайшее время оформить Telegram Premium может стать технически невозможно в Вашем регионе.

Именно под таким предлогом мессенджер предлагает купить Telegram Premium сроком на 2 года за 2 990 ₽, что является очевидной экономией, ведь стандартный платеж за подписку составляет 299 ₽/мес. Но в чем подвох?

Сообщение с предложением оформить подписку мессенджер стал рассылать на фоне сообщений о блокировке Telegram 1 апреля. Кроме того, ходят слухи о признании проекта Павла Дурова экстремистским, и тогда разработчики приложения будут вынуждены отключить возможность оплаты покупок для россиян.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Заблокируют ли Telegram 1 апреля

Де-факто Telegram уже заблокирован в России. Если ранее в России были ограничены только звонки, то в конце 2025 года началось замедление мессенджера, а в середине марта 2026-го — его полная блокировка.

Уже сейчас у миллионов людей не работает Telegram, то есть не открываются чаты и не загружаются сообщения, что делает взаимодействие с мессенджером практически бесполезным. Все это — финальная часть кампании по борьбе с приложением Дурова, которая началась не сегодня и не вчера.

Уголовное дело на Павла Дурова

Помимо того, что в России заблокируют Telegram, на основателя мессенджера могут завести уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ — «Содействие террористической деятельности». Впервые об этом рассказали «Российская Газета» и «Комсомольская Правда».

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Павел Дуров подтвердил сообщения российских СМИ, написав 24 февраля 2026 года в своем телеграм-канале:

Россия возбудила против меня уголовное дело за «пособничество терроризму».

На момент публикации материала официальных сообщений из следственных органов не поступало. Но даже само наличие таких слухов говорит о незавидном будущем Telegram в России.

Признают ли Telegram экстремистским

Возбуждение уголовного дела в отношении Павла Дурова может стать поводом для признания Telegram экстремистской организацией. В таком случае оплата подписки или совершение других покупок внутри приложения будет трактоваться как финансирование экстремистской деятельности и наказываться по ст. 282.3 УК РФ.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

До момента признания Telegram экстремистским оплата подписки и совершение других покупок наказываться не будут. Значит ли это, что «новое время» для пользователей мессенджера наступит 1 апреля? Совсем нет. Просто из-за ранее опубликованных сообщений СМИ эта дата стала нарицательной, и администрация платформы со свойственной себе иронией использует ее для продвижения платного продукта среди российских пользователей.