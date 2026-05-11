WhatsApp* по-прежнему используют более двух миллиардов человек по всему миру, но в 2026 году мессенджер прекратил работу на десятках старых смартфонов. Из-за ограничений Meta* в России установка может потребовать дополнительных шагов, а потому многие люди спешно переходят с WhatsApp на MAX по нашей инструкции. Но не торопитесь это делать! Давайте сначала разберемся, как скачать WhatsApp на Android и компьютер, что нового появилось в приложении и что делать, если ваше устройство больше не поддерживается.

Что нового в WhatsApp в 2026 году

Приложение WhatsApp давно перестало быть просто текстовым мессенджером. Помимо привычных чатов и звонков на 32 участника, за последний год приложение получило заметные обновления на базе искусственного интеллекта.

Вот главные нововведения WhatsApp в 2026 году:

  • Реакции стикерами. Теперь можно реагировать на сообщения не только эмодзи, но и анимированными стикерами, в том числе созданными с помощью ИИ.
  • ИИ-аватары. Мессенджер позволяет создать персонального аватара, который затем превращается в набор стикеров для чатов.
  • Генерация обоев. Встроенный генератор создаёт обои по текстовому описанию. Их можно применить к отдельному чату или ко всему приложению.
  • Краткое содержание чатов. Нейросеть формирует сводку непрочитанных сообщений в группах и каналах, чтобы не листать сотни реплик вручную.
  • Подсказки ответов. Функция Writing Help теперь анализирует контекст переписки и предлагает готовые варианты ответа.

Все ИИ-функции работают с учётом сквозного шифрования, то есть содержание переписки остаётся приватным. При этом стоит учитывать, что часть ИИ-возможностей может быть недоступна в России, поскольку Meta AI пока не адаптирована для российского рынка.

Как скачать WhatsApp на Android через Google Play

Самый простой и безопасный способ установки WhatsApp — через магазин приложений. На Android-смартфонах есть только один вариант. WhatsApp доступен в Google Play, и вот что нужно сделать для его установки:

  1. Откройте Google Play.
  2. Введите в поиске «WhatsApp» или перейдите на страницу приложения в Google Play и нажмите «Установить».
  3. Дождитесь загрузки, запустите приложение с рабочего стола.
  4. Введите номер телефона и подтвердите его кодом из SMS.
В WhatsApp нужно заходить по номеру телефона

Магазин обеспечивает автоматические обновления, а значит, вам не придётся следить за свежими версиями вручную. Если на вашем смартфоне нет Google Play, можно установить приложение без Google Play. Например, через APK-файл.

Установка WhatsApp через APK с официального сайта

Если магазин приложений не подходит (к примеру, на вашем устройстве нет сервисов Google), мессенджер можно поставить напрямую через APK WhatsApp:

  1. Откройте браузер и перейдите на whatsapp.com/download.
  2. Нажмите «Скачать WhatsApp напрямую» (начнётся загрузка APK-файла).
  3. Откройте скачанный файл из уведомлений или папки загрузок.
  4. Если система запросит разрешение на установку из неизвестных источников, подтвердите его в настройках.
  5. После установки запустите приложение и авторизуйтесь по номеру телефона.
Через APK WhatsApp тоже можно поставить

Этот способ рабочий, но у него есть минус: APK-файл не обновляется автоматически. Придётся периодически заходить на сайт за свежей версией. Также убедитесь, что на вашем устройстве стоит актуальная версия Android — для WhatsApp требуется Android 5.0 или новее.

Как установить WhatsApp на компьютер

WhatsApp для ПК тоже существует. Причем работает он и как отдельное приложение, и как веб-версия через браузер.

На Windows (8 и выше):

  1. Зайдите на whatsapp.com и нажмите «Загрузить».
  2. Установите приложение через Microsoft Store или запустив скачанный установочный файл.
  3. Откройте WhatsApp на компьютере и отсканируйте QR-код через смартфон: «Настройки», затем «Связанные устройства», затем «Связать устройство».
Можно скачать специальное приложение для ПК

Веб-версия (для планшетов и любых компьютеров):

  1. Откройте браузер и перейдите на web.whatsapp.com.
  2. На смартфоне в WhatsApp откройте «Настройки», затем «Связанные устройства», затем «Связать устройство».
  3. Отсканируйте QR-код с экрана планшета или компьютера.
Веб-версия на ПК тоже доступна

Веб-версия WhatsApp удобна тем, что не требует установки, но у неё есть ограничение: звонки здесь недоступны, только переписка. Для Android-планшетов это единственный официальный способ использовать WhatsApp, поскольку отдельного приложения для них нет. Если возникнут вопросы — задавайте их в чате AndroidInsider.ru в MAX.

На каких устройствах WhatsApp не работает

В 2026 году WhatsApp прекратил работу на более чем 45 моделях смартфонов. Под ограничения попали устройства с устаревшими версиями операционных систем:

  • Android: смартфоны с версией ниже 5.0 (Lollipop). Это модели, вышедшие до 2014–2015 года от Samsung, LG, Motorola, Sony, Huawei и HTC.
  • iPhone: устройства с iOS ниже 15.1, включая iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus.

На практике всё выглядит так: если телефон не обновляется до нужной версии, WhatsApp на нём в какой-то момент откажет. Сначала перестанут доходить сообщения, а через некоторое время приложение и вовсе не запустится.

На многих смартфонах WhatsApp уже перестал работать

Что можно сделать:

  • Проверить версию системы. Зайдите в «Настройки», затем «О телефоне» — там будет указана версия Android или iOS.
  • Обновить систему, если доступно. Иногда устройство ещё может получить обновление до поддерживаемой версии.
  • Использовать веб-версию. Откройте web.whatsapp.com в браузере — это работает на любом устройстве с выходом в интернет, даже если приложение установить нельзя.
  • Перейти на новый смартфон. Это крайний, но самый надёжный вариант для тех, кому WhatsApp нужен каждый день.

Обратите внимание, что мессенджер может не работать и по другим причинам. Так, с недавнего времени WhatsApp заблокирован в России, а потому вы можете испытывать проблемы с получением SMS с кодом, а также сталкиваться с другими сложностями.

Что делать, если WhatsApp не устанавливается

Иногда установка проходит не гладко даже на поддерживаемых устройствах. Перед тем как паниковать, проверьте несколько простых вещей:

  • Свободная память. WhatsApp занимает 150–300 МБ. Убедитесь, что на телефоне хватает места.
  • Интернет-соединение. Попробуйте переключиться между Wi-Fi и мобильной сетью.
  • Совместимость. Ещё раз проверьте, что версия Android не ниже 5.0, а iOS — не ниже 15.1.
  • Перезагрузка. Простой перезапуск устройства нередко решает проблемы с установкой.
  • Смена источника. Если не получается через Google Play, попробуйте APK с официального сайта, и наоборот.

Если все равно WhatsApp не устанавливается, хотя устройство формально поддерживается, попробуйте очистить кэш Google Play в настройках или полностью его удалить и заново установить магазин приложений.

Настройка WhatsApp после установки: безопасность и резервное копирование

Когда приложение установлено, не торопитесь сразу нырять в чаты. Пара минут на настройку WhatsApp — и аккаунт защищён, а переписка не потеряется при смене телефона:

  • Двухфакторная аутентификация. Зайдите в «Настройки», затем «Аккаунт», затем «Двухшаговая проверка» и установите PIN-код. Это дополнительная защита от взлома: даже если кто-то перехватит SMS с кодом, войти в аккаунт без PIN-кода не получится.
    Обязательно включите двухшаговую проверку для защиты мессенджера

  • Резервное копирование. На Android — через Google Drive, на iPhone — через iCloud. Настройте автоматическое копирование в разделе «Настройки», затем «Чаты», затем «Резервная копия». Выбирайте ежедневное или еженедельное копирование в зависимости от активности.
    Не отказывайтесь от резервной копии, чтобы не потерять данные

  • Проверьте настройки приватности. В разделе «Конфиденциальность» можно ограничить, кто видит ваше фото профиля, статус и время последнего посещения.
    Настройки приватности также очень важны для защиты аккаунта

Сквозное шифрование в WhatsApp работает по умолчанию во всех чатах и звонках — включать его отдельно не надо. Сообщение шифруется ещё у вас на телефоне и расшифровывается только у адресата, хотя Павел Дуров все равно заявляет об опасности WhatsApp. Несмотря на ограничения Meta*, в России WhatsApp* остаётся рабочим и разрешённым мессенджером. Поставить его можно несколькими способами — выбирайте тот, что подходит под ваше устройство. А если смартфон уже не вытягивает, выручит веб-версия: до покупки нового телефона базовых задач хватит.

*Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ.