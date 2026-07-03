Обновление Android 17, которое Google представила несколько недель назад, не только приносит интересные функции, но и добивает отдельные смартфоны. Причём на этом проблемы не заканчиваются. Так, владельцы смартфонов Pixel начали сообщать о крупном баге Wi-Fi после установки Android 17. Их устройства не просто теряют доступ в интернет при активном значке сети, а постоянно отваливаются от Wi-Fi и подключаются заново. Разбираем, кого это затронуло, помогает ли предложенный Google способ и стоит ли вообще ставить обновление прямо сейчас.

Wi-Fi не работает на Android 17 — причины проблемы

Судя по растущему числу жалоб, Wi-Fi на Pixel постоянно отключается и переподключается после установки Android 17. По данным 9to5Google, часть пользователей описывает это как обрывы связи каждые несколько минут.

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Один из владельцев Pixel 10 рассказал, что смартфон постоянно скачет между Wi-Fi и мобильным интернетом. Другой пожаловался, что вообще теряет мобильные данные. Жалобы охватывают модели от Pixel 7 до линейки Pixel 10, то есть проблема не привязана к одному конкретному поколению.

Почему не работает Wi-Fi после обновления

Важно не путать две разные проблемы. Прошлый баг Wi-Fi в Android 17, который всплыл в середине июня, работал иначе: сеть выглядела подключённой, но отдельные приложения тихо не могли выйти в интернет. Смартфон показывал полный сигнал, а Gmail или YouTube не загружались, и человек незаметно для себя оставался на мобильном интернете.

Новая волна выглядит совсем иначе. Здесь связь именно обрывается и восстанавливается сама, снова и снова, вместо того чтобы оставаться подключённой, но заблокированной. Пока непонятно, связаны ли между собой эти два сбоя.

Что делать, если не работает Wi-Fi на телефоне

Google официально не назвала причину. При этом служба поддержки Pixel советует пострадавшим сбросить настройки подключений. Сделать это можно так:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Система». Выберите «Параметры сброса». Нажмите «Сбросить настройки Wi-Fi, мобильного интернета и Bluetooth».

По информации Android Authority, одному владельцу Pixel 7a это помогло. Сработает ли способ у всех остальных — большой вопрос, так что относиться к нему стоит как к временному обходному решению, а не как к полноценному исправлению. Если сброс не помог, остаётся ждать патча от Google. А пока можно заодно навести порядок в системе: например, изменить одну скрытую настройку Android ради стабильности.

Стоит ли устанавливать Android 17 прямо сейчас

Это не первый сбой у Pixel после обновления. Похожая волна жалоб была после январского апдейта, и в опросе Android Authority больше половины из 795 ответивших сказали, что то обновление что-то сломало на их устройстве. Это повод не спешить с установкой свежих версий в первые дни.

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К тому же за этот месяц Android 17 уже принёс часть Pixel и другие проблемы: у кого-то переставали реагировать сенсорные экраны, у кого-то начали подтормаживать игры. Так что если вы цените стабильность и Wi-Fi для вас критичен, разумнее подождать, пока Google выпустит исправления. Тем, кто всё же остаётся на Pixel ради фирменных возможностей, напомним про 4 эксклюзивные функции Pixel, из-за которых многие прощают Google подобные баги.