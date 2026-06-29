Недавно я разбирал, какие смартфоны точно потянут Android 17 без тормозов, и собрал туда мощные модели на свежих чипах. Теперь зеркальная подборка. Эти смартфоны для Андроид 17 обновление получат официально, я сверился со списками, но брать их сегодня ради новой системы я бы не стал. У одних слабоват процессор, у других впритык оперативки, у третьих железо уже образца 2023 года. Если ваш аппарат в списке и уже тупит после обновлений, возможно, пора купить новый смартфон под Android 17.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ: ТУДА ПОПАДАЮТ САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ ГАДЖЕТЫ С ALIEXPRESS

Небольшая оговорка: если у вас уже один из перечисленных смартфонов, возможно, вы просто не будете обновляться, и устройство будет по-прежнему работать отлично. Но если собираетесь, например, перейти с iPhone или выбрать другой Android, то их покупка — большой риск. Имейте в виду и не говорите, что вас не предупреждали!

Samsung Galaxy A15 — устаревший смартфон для Android 17

Начну с самого доступного. Galaxy A15 в списке получателей Android 17 есть, я сверился с полным перечнем моделей, так что обновление до него доедет. Вопрос в другом: потянет ли. Внутри процессор Helio G99, а базовая версия идёт с 4 ГБ оперативной памяти.

Процессор MediaTek Helio G99 Оперативная память 4 / 6 / 8 ГБ Хранилище 128 / 256 ГБ Батарея 5000 мАч

На звонки и мессенджеры этого хватает, но свежая система с ИИ-функциями такую связку быстро упрёт в потолок. Анимации начнут подвисать, а часть новых возможностей попросту не раскроется. Брать A15 в 2026 году ради Android 17 я смысла не вижу. Лучше возьмите новый Galaxy A27 — там возможностей побольше.

Samsung Galaxy A15

Realme Note 80 — смартфон с очень слабым железом

Realme Note 80 — свежий бюджетник 2026 года, и вот он в подборке самый спорный. В списке на Android 17 он есть, но сам выбор под новую систему вызывает вопросы. Внутри процессор Unisoc T7250, и это откровенно слабая платформа. Дополняют его 4 ГБ оперативной памяти по максимуму и хранилище до 128 ГБ на медленной памяти eMMC, что сегодня звучит почти как насмешка.

Процессор Unisoc T7250 Оперативная память 4 ГБ Хранилище 64 / 128 ГБ Батарея 6300 мАч

Для звонков, мессенджеров и пары приложений телефон сейчас сносный, выручает и огромная батарея. Но брать его в расчёте на Android 17, да ещё на пару версий вперёд, я бы не стал: оперативки не хватит, а чип захлебнётся. По-братски, рекомендую на него не надеяться.

Realme Note 80

Google Pixel 8a — мало оперативной памяти для 2026 года

А Pixel 8a — любимый выбор фанатов чистого Android, и Android 17 он получит одним из первых. Только есть нюанс: оперативной памяти всего 8 ГБ. Сегодня это нижняя планка, столько вообще брать не стоит. А ведь телефон должен тащить новые ИИ-функции не год и не два. Добавьте сюда процессор Tensor G3, который заметно греется и в стресс-тесте сбрасывает почти половину производительности.

Процессор Google Tensor G3 Оперативная память 8 ГБ Хранилище 128 / 256 ГБ Батарея 4492 мАч

Думаете, пронесет? А вот и нет: батарея на 4492 мАч рано или поздно устроит вам подлянку. Конечно, обновления Google будет лить долго, но насколько комфортным останется сам телефон через пару версий системы, вопрос открытый.

Google Pixel 8a

Xiaomi 13T — субфлагман со слабой батареей

Xiaomi 13T в своё время был отличным середнячком с замашками на флагман, и HyperOS 4 с Android 17 до него дойдёт. Но под капотом процессор Dimensity 8200 Ultra родом из 2023 года. Для повседневных задач его ещё хватает, а под свежую систему с тяжёлой графикой и нейронкой он будет подгружаться заметнее.

Процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultra Оперативная память 8 / 12 ГБ Хранилище 256 ГБ Батарея 5000 мАч

Сам аппарат к тому же любит погреться под нагрузкой, а автономность с батареей на 5000 мАч тут средняя. Камера и экран до сих пор радуют, но как покупка под Android 17 модель уже опоздала.

OnePlus 11 — получит последнее обновление Android

Перейдём к флагману. OnePlus 11 всё ещё мощный за счёт процессора Snapdragon 8 Gen 2, и Android 17 он получит. Вот только для него это будет последнее крупное обновление: четыре версии Android выбраны до конца, дальше только патчи безопасности. То есть покупать его сейчас означает заходить сразу на софтовый финиш.

Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Оперативная память 8 / 12 / 16 ГБ Хранилище 128 / 256 / 512 ГБ Батарея 5000 мАч

Добавлю, что среди флагманов на этом чипе именно OnePlus 11 показал не лучшую автономность, хотя батарея на 5000 мАч и быстрая зарядка на 100 Вт выручают. Хороший телефон, но не тот, на котором стоит встречать новую эпоху Android.

OnePlus 11

Nothing Phone (2a) — старый процессор и медленная память UFS 2.2

И напоследок о грустном: стильный Nothing Phone (2a) будет страдать на Android 17. И хотя вышел он не так давно и до сих пор смотрится свежо за счёт фирменных глифов, но начинка уже подводит. Процессор Dimensity 7200 Pro по сути из 2023 года и звёзд с неба не хватает, оперативки в базе всего 8 ГБ, а хранилище работает на медленной памяти UFS 2.2.

Батарея на 5000 мАч по нынешним меркам тоже скромная, когда конкуренты ставят по шесть и семь тысяч. Под Android 17 он заведётся, но как покупка на вырост вариант сомнительный. Вся надежда на разрабов Nothing OS: возможно, они смогут сотворить чудо. Но на них надейся, а сам не плошай. Что взять вместо него — рассказывали в нашем сравнении смартфонов Nothing.

Процессор MediaTek Dimensity 7200 Pro Оперативная память 8 / 12 ГБ Хранилище 128 / 256 ГБ Батарея 5000 мАч

Nothing Phone (2a)

Все пять аппаратов Android 17 получат, тут вопросов нет. Но одно дело установить систему, и совсем другое комфортно ей пользоваться. Если ваш телефон из этой подборки уже подтупливает, греется или не держит заряд, новая версия Android ситуацию не спасёт, а местами даже подкинет нагрузки. А как считаете вы? Делитесь мнением в нашем Телеграм-чате.

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158 ERID: Kra2449mN