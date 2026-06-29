Недавно я разбирал, какие смартфоны точно потянут Android 17 без тормозов, и собрал туда мощные модели на свежих чипах. Теперь зеркальная подборка. Эти смартфоны для Андроид 17 обновление получат официально, я сверился со списками, но брать их сегодня ради новой системы я бы не стал. У одних слабоват процессор, у других впритык оперативки, у третьих железо уже образца 2023 года. Если ваш аппарат в списке и уже тупит после обновлений, возможно, пора купить новый смартфон под Android 17.
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Небольшая оговорка: если у вас уже один из перечисленных смартфонов, возможно, вы просто не будете обновляться, и устройство будет по-прежнему работать отлично. Но если собираетесь, например, перейти с iPhone или выбрать другой Android, то их покупка — большой риск. Имейте в виду и не говорите, что вас не предупреждали!
Samsung Galaxy A15 — устаревший смартфон для Android 17
Начну с самого доступного. Galaxy A15 в списке получателей Android 17 есть, я сверился с полным перечнем моделей, так что обновление до него доедет. Вопрос в другом: потянет ли. Внутри процессор Helio G99, а базовая версия идёт с 4 ГБ оперативной памяти.
|Процессор
|MediaTek Helio G99
|Оперативная память
|4 / 6 / 8 ГБ
|Хранилище
|128 / 256 ГБ
|Батарея
|5000 мАч
На звонки и мессенджеры этого хватает, но свежая система с ИИ-функциями такую связку быстро упрёт в потолок. Анимации начнут подвисать, а часть новых возможностей попросту не раскроется. Брать A15 в 2026 году ради Android 17 я смысла не вижу. Лучше возьмите новый Galaxy A27 — там возможностей побольше.
Realme Note 80 — смартфон с очень слабым железом
Realme Note 80 — свежий бюджетник 2026 года, и вот он в подборке самый спорный. В списке на Android 17 он есть, но сам выбор под новую систему вызывает вопросы. Внутри процессор Unisoc T7250, и это откровенно слабая платформа. Дополняют его 4 ГБ оперативной памяти по максимуму и хранилище до 128 ГБ на медленной памяти eMMC, что сегодня звучит почти как насмешка.
|Процессор
|Unisoc T7250
|Оперативная память
|4 ГБ
|Хранилище
|64 / 128 ГБ
|Батарея
|6300 мАч
Для звонков, мессенджеров и пары приложений телефон сейчас сносный, выручает и огромная батарея. Но брать его в расчёте на Android 17, да ещё на пару версий вперёд, я бы не стал: оперативки не хватит, а чип захлебнётся. По-братски, рекомендую на него не надеяться.
Google Pixel 8a — мало оперативной памяти для 2026 года
А Pixel 8a — любимый выбор фанатов чистого Android, и Android 17 он получит одним из первых. Только есть нюанс: оперативной памяти всего 8 ГБ. Сегодня это нижняя планка, столько вообще брать не стоит. А ведь телефон должен тащить новые ИИ-функции не год и не два. Добавьте сюда процессор Tensor G3, который заметно греется и в стресс-тесте сбрасывает почти половину производительности.
|Процессор
|Google Tensor G3
|Оперативная память
|8 ГБ
|Хранилище
|128 / 256 ГБ
|Батарея
|4492 мАч
Думаете, пронесет? А вот и нет: батарея на 4492 мАч рано или поздно устроит вам подлянку. Конечно, обновления Google будет лить долго, но насколько комфортным останется сам телефон через пару версий системы, вопрос открытый.
Xiaomi 13T — субфлагман со слабой батареей
Xiaomi 13T в своё время был отличным середнячком с замашками на флагман, и HyperOS 4 с Android 17 до него дойдёт. Но под капотом процессор Dimensity 8200 Ultra родом из 2023 года. Для повседневных задач его ещё хватает, а под свежую систему с тяжёлой графикой и нейронкой он будет подгружаться заметнее.
|Процессор
|MediaTek Dimensity 8200 Ultra
|Оперативная память
|8 / 12 ГБ
|Хранилище
|256 ГБ
|Батарея
|5000 мАч
Сам аппарат к тому же любит погреться под нагрузкой, а автономность с батареей на 5000 мАч тут средняя. Камера и экран до сих пор радуют, но как покупка под Android 17 модель уже опоздала.
OnePlus 11 — получит последнее обновление Android
Перейдём к флагману. OnePlus 11 всё ещё мощный за счёт процессора Snapdragon 8 Gen 2, и Android 17 он получит. Вот только для него это будет последнее крупное обновление: четыре версии Android выбраны до конца, дальше только патчи безопасности. То есть покупать его сейчас означает заходить сразу на софтовый финиш.
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Оперативная память
|8 / 12 / 16 ГБ
|Хранилище
|128 / 256 / 512 ГБ
|Батарея
|5000 мАч
Добавлю, что среди флагманов на этом чипе именно OnePlus 11 показал не лучшую автономность, хотя батарея на 5000 мАч и быстрая зарядка на 100 Вт выручают. Хороший телефон, но не тот, на котором стоит встречать новую эпоху Android.
Nothing Phone (2a) — старый процессор и медленная память UFS 2.2
И напоследок о грустном: стильный Nothing Phone (2a) будет страдать на Android 17. И хотя вышел он не так давно и до сих пор смотрится свежо за счёт фирменных глифов, но начинка уже подводит. Процессор Dimensity 7200 Pro по сути из 2023 года и звёзд с неба не хватает, оперативки в базе всего 8 ГБ, а хранилище работает на медленной памяти UFS 2.2.
Батарея на 5000 мАч по нынешним меркам тоже скромная, когда конкуренты ставят по шесть и семь тысяч. Под Android 17 он заведётся, но как покупка на вырост вариант сомнительный. Вся надежда на разрабов Nothing OS: возможно, они смогут сотворить чудо. Но на них надейся, а сам не плошай. Что взять вместо него — рассказывали в нашем сравнении смартфонов Nothing.
|Процессор
|MediaTek Dimensity 7200 Pro
|Оперативная память
|8 / 12 ГБ
|Хранилище
|128 / 256 ГБ
|Батарея
|5000 мАч
Все пять аппаратов Android 17 получат, тут вопросов нет. Но одно дело установить систему, и совсем другое комфортно ей пользоваться. Если ваш телефон из этой подборки уже подтупливает, греется или не держит заряд, новая версия Android ситуацию не спасёт, а местами даже подкинет нагрузки. А как считаете вы? Делитесь мнением в нашем Телеграм-чате.
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