Открываю сегодня профиль в приложении Wildberries, а там вместо привычных «Ягодок» — розовый медведь с пакетами и надпись «Мой WB». Внутри уровни с названиями вроде «Конфетно-букетного периода», задания, какие-то АПы и сразу три вида баллов. Разобраться с первого раза, что из этого деньги, а что нет, непросто, и судя по всему, этим же вопросом задался не только я. Поэтому я просто открыл правила программы и прочитал их от начала до конца, изучил, как всё работает, нашёл подводные камни, а теперь рассказываю обо всём вам.

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Ищем программу лояльности и проверяем свои баллы

«Мой WB» — это новая программа лояльности Wildberries. Для всех покупателей её запустили 28 сентября, а часть пользователей получила доступ ещё 15 сентября. Она заменяет прежний кешбэк «Ягодки», и переходят на неё постепенно: по правилам момент перехода для каждого покупателя выбирает сам маркетплейс. Накопленные «Ягодки» при этом не пропадут, их автоматически заменят баллами ВБ один к одному.

Открыть программу в приложении на Android проще всего так:

нажмите на значок профиля в правом нижнем углу;

под WB Кошельком найдите баннер с медведем и нажмите «Открыть Мой WB»;

чтобы увидеть все баллы, нажмите на плашку «Выгоды» рядом с медведем.

На экране «Выгоды» четыре цифры: ВБ, ВБ в пути, ВауВБ и АПы. Путаница начинается именно здесь, потому что тратить как деньги можно только два вида из четырёх.

Чем отличаются баллы ВБ, ВауВБ и АПы

Несмотря на то что все и вся сегодня стремятся к упрощению, программа лояльности Вайлдбериз состоит из трех сущностей:

Баллы ВБ — это кешбэк за покупки, и один балл равен одному рублю скидки. Их начисляют только за товары, у которых в карточке есть отметка о кешбэке баллами, и только если вы платите WB Кошельком. Приходят они не сразу: сначала баллы висят в строке «ВБ в пути» и становятся доступны через 14 дней после того, как вы забрали товар. Потратить их можно в течение 12 месяцев, после этого они сгорают. По правилам баллами можно оплатить заказ почти целиком, но за каждый товар придётся доплатить хотя бы 1 рубль.

ВауВБ — это разовые скидки за задания и уровни, их тоже считают один к одному с рублём. Но потратить их можно только на товары со значком «Списать ВауВБ» и обычно в конкретной категории: у меня, например, висели 500 ВауВБ на спортивные костюмы и 600 на аэрогрили. Живут они недолго, на моих карточках стоит срок «2 дня», так что копить их смысла нет.

АПы — вообще не деньги. Это очки активности, от которых зависит ваш уровень в программе. Их дают за каждые 10 рублей выкупа (1 АП), за задания и просто за ежедневный вход: чем больше дней подряд вы открываете «Мой WB», тем больше АПов, от 5 до 50 в день.

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Что дают уровни и как их проходить

Всего в программе девять уровней, и стартовый Wildberries считает по вашей истории покупок, поэтому у разных людей он разный. Мне сразу достался четвёртый, «Конфетно-букетный период». Чтобы перейти на следующий, нужно одновременно выкупить товаров на 3000 рублей и набрать 1200 АПов, а прогресс видно на двух полосках под плашкой «Выгоды». Листать уровни и смотреть, что даёт каждый, можно стрелками по бокам от названия.

Честно говоря, разница между уровнями оказалась меньше, чем я ожидал. Базовый кешбэк баллами за покупки на WB везде одинаковый — 1%, и на всех уровнях дают по 2000 ВауВБ в месяц. Растёт в основном число категорий с повышенным кешбэком: одна на моём четвёртом уровне и четыре на девятом. С шестого уровня добавляется 10% баллами в кафе и ресторанах при оплате картой WB Банка, с седьмого — упрощённый возврат товаров, с восьмого — ранний доступ к ИИ-ассистенту.

И учтите: уровень нужно подтверждать каждый месяц. На четвёртом приложение прямо предупреждает, что для сохранения уровня нужно выкупать товаров минимум на 1500 рублей и набирать 600 АПов за месяц. Для девятого уровня потребуется уже 12 500 АПов.

Задания разбиты по сервисам: сам WB, Рив Гош, Еаптека и WB Travel. Часть из них простые, вроде «познакомьтесь с Мой WB» или «посмотрите аксессуары для смартфонов», часть требует покупки в определённой категории. За них дают АПы, а за некоторые ещё и баллы ВБ, например, 100 баллов за покупку в двух категориях. У каждого задания свой срок, от нескольких часов до трёх недель.

Когда баллы не начислят и не спишут

А теперь то, о чём баннер с медведем молчит. В правилах программы есть целый список случаев, когда баллы не работают:

вы заплатили не WB Кошельком, а картой, или оплатили часть заказа кошельком, а часть другим способом;

вы купили товар в рассрочку, в кредит или частями;

товар везут из-за рубежа, это покупка у другого покупателя или покупка для бизнеса;

вы оплачиваете заказ при получении, без предоплаты кошельком.

Есть и более тонкое правило: если в приложении не написано, что за конкретный товар начислят баллы, значит, их не начислят. Кроме того, после возврата товара баланс может уйти в минус, а при удалении аккаунта все баллы пропадают. И наконец, Wildberries может менять условия, уровни и задания в одностороннем порядке, об этом прямо сказано в правилах.

Так что если вы хотите получать баллы, придётся завести WB Кошелёк и платить только им. Подписка ВБ Клуб при этом никуда не делась, это отдельная платная услуга за 199 рублей в месяц.

Если честно, «Мой WB» мне скорее нравится: баллы ВБ — это настоящие деньги, которые можно потратить почти на любой заказ. Но стоит понимать, откуда они берутся. По справке для продавцов кешбэк баллами оплачивают сами продавцы, от 0 до 25% цены товара, и ещё 10% от этой суммы забирает Wildberries. Так что щедрый кешбэк, скорее всего, уже заложен в цену, и сравнивать стоит итоговую сумму, а не проценты. А вы уже заглянули в «Мой WB»? Какой уровень вам достался? Расскажите в нашем Telegram-чате.