Вы написали человеку в MAX, ответа нет, и вместо точного времени последнего визита в профиле стоит загадочное «Был недавно» или «Был давно». Что это значит? Читал ли он сообщение? Вообще заходил ли в мессенджер? Разбираю, как работают эти статусы и что за ними стоит. Кстати, если человек и вовсе пропал и вы подозреваете неладное, то параллельно стоит изучить признаки, что вас заблокировали в MAX. Тоже будет полезно.

Почему в MAX не видно время посещения

Национальный мессенджер по умолчанию не показывает точное время последнего посещения в MAX незнакомым людям. Это сделано намеренно: приложение защищает приватность пользователей и не позволяет чужим людям отслеживать вашу активность. Логика настроек такая:

по умолчанию точное время посещения контактов в MAX видят только те, кого человек добавил в телефонную книгу;

видят только те, кого человек добавил в телефонную книгу; все остальные видят размытый статус: «Был недавно» или «Был давно»;

можно пойти дальше и скрыть время посещения вообще для всех, и тогда даже контакты не увидят, когда вы заходили.

Если у какого-то человека в MAX не видно время посещения точно, значит вы либо не в его контактах, либо он закрыл эту информацию для всех.

Что значит в MAX «Был недавно»

Статус «Был недавно» в MAX заменяет точное время посещения и означает, что человек заходил в мессенджер в промежуток от нескольких минут до нескольких часов назад. Точнее сказать невозможно: MAX намеренно скрывает конкретное время.

Если в MAX человек «Был недавно», можно с достаточной уверенностью считать, что он сегодня открывал приложение. Возможно, видел ваше сообщение. Возможно, просто не ответил. Оба варианта вполне реальны. Но для точности важно понимать, что означают галочки в MAX.

Что значит «Был давно» в MAX

Статус «Был давно» в MAX — противоположная история. Это значит, что человек не заходил в мессенджер от нескольких дней до нескольких недель. Опять же, точная цифра намеренно скрыта. Если в MAX человек «Был давно», ваше сообщение он, скорее всего, еще не видел, или вовсе забросил мессенджер. Бывает. Особенно с учетом того, что MAX у многих стоит как запасной вариант рядом с Telegram.

Если в MAX показывает «Был давно» уже несколько недель подряд, человек либо удалил аккаунт в национальном мессенджере, либо перешел на другой номер, либо просто игнорирует приложение. Ни один из этих вариантов не поддается проверке через статус, поскольку MAX не раскрывает подробностей.

Как в MAX сделать «Был недавно»

Важный момент: статус «Был недавно» в MAX уже автоматически видят все, кто не у вас в контактах. То есть незнакомые люди и так не знают точного времени захода в MAX. Но если вы хотите скрыть его вообще для всех, включая контакты, вот инструкция:

Откройте мессенджер MAX на Android. Нажмите на иконку своего профиля или перейдите в раздел «Безопасность». Найдите пункт «Видеть статус в сети». Выберите значение «Никто», и тогда ни контакты, ни незнакомые люди не увидят даже размытый статус.

После этого в вашем профиле не будет отображаться никакого статуса о последнем заходе. Правда, и вы сами перестанете видеть время посещения в MAX у тех, кто тоже скрыл эту информацию. Взаимность, как она есть.

Как узнать, когда был человек в MAX

Прямого способа узнать точное время последнего посещения в MAX, если человек его скрывает, нет. MAX не предоставляет такой возможности намеренно. Единственный рабочий вариант: попросить человека добавить вас в контакты. Если он это сделает и при этом в настройках приватности у него стоит «Контакты» (а не «Никто»), вы начнете видеть точное время захода в MAX. Но только при одновременном выполнении обоих условий: вы в его контактах и он не закрыл время для всех.

Если в MAX не видно время посещения даже после добавления в контакты, значит человек сознательно скрыл эту информацию от всех. Это его право, и никакого технического обхода здесь нет. Ну и напоследок: несмотря на всю эту приватность со статусами, мошенники активно взламывают аккаунты в MAX. Так что скрытое время посещения — не гарантия безопасности аккаунта, а лишь защита личного пространства.