Отчеты о прочтении в национальном мессенджере проще, чем в большинстве других мессенджеров, — здесь всего два основных состояния. Но именно из-за этой простоты пользователи нередко путаются: почему одна галочка в MAX стоит уже несколько часов, хотя сообщение явно ушло? Разбираем все статусы по порядку, чтобы вы точно понимали, каким образом происходит обмен сообщениями. Кстати, если вы только осваиваете госмессенджер, для начала стоит разобраться, как писать сообщения и звонить в MAX — там тоже есть свои нюансы.

Что означает одна галочка в MAX

Одна синяя галочка в MAX означает, что сообщение успешно отправлено с вашего устройства и передано на серверы мессенджера. Возможно, оно уже доставлено на телефон собеседника — но подтверждения прочтения еще нет. Именно в этом состоянии одна голубая галочка в MAX остается до тех пор, пока получатель не откроет чат и не прочитает сообщение.

Важно понимать разницу с тем, что происходит до отправки: пока сообщение загружается на серверы, вместо галочки рядом с ним отображается анимированная иконка с часами. Как только часы сменились на галочку — сообщение ушло. Одна синяя галочка в сообщении MAX не означает проблему: это просто нормальное состояние до момента прочтения.

Две галочки в MAX — что значит

Две синие галочки в MAX означают, что собеседник открыл чат и прочитал сообщение. Это единственное значение двух галочек в мессенджере — никакого промежуточного состояния «доставлено, но не прочитано» здесь нет. Галочки о прочтении в MAX появляются в тот момент, когда получатель открыл переписку и сообщение попало в его поле зрения.

В групповых чатах картина немного иная. Две галочки в групповом диалоге означают, что сообщение прочитал хотя бы один участник. Чтобы узнать, кто именно из группы видел сообщение, нужно зажать его пальцем и выбрать пункт «Информация» или «Данные о сообщении» — откроется список с отметками по каждому участнику. Кстати, две галочки в MAX получили юридическую силу — это важный момент, о котором мало кто знает.

Почему в MAX только одна галочка

Если в MAX горит одна синяя галочка долгое время, причин может быть несколько. Самые частые и очевидные:

у получателя нет интернета или телефон выключен;

собеседник не заходил в мессенджер с момента отправки сообщения;

человек видел уведомление, но не открывал сам чат.

Все эти ситуации нормальные и не означают никакой технической проблемы. Однако есть и более неприятный вариант: если вас заблокировали. Почему в MAX одна галочка стоит неопределенно долго — именно это нередко заставляет задуматься о блокировке. При попадании в ЧС сообщение остается с одной галочкой навсегда: оно отправлено на серверы, но до устройства заблокировавшего вас человека не доходит. Уточнить ситуацию поможет отдельная инструкция о том, как узнать, что тебя заблокировали в MAX на Android.

Что значит «ред» в MAX

Рядом с некоторыми сообщениями в чате можно заметить пометку «ред» в сообщении MAX — это значит, что отправитель отредактировал текст после отправки. Пометка появляется у всех участников чата и остается видна независимо от того, читали ли вы сообщение до редактирования или после. Это стандартная функция прозрачности: мессенджер дает понять: исходный вариант был изменен, хотя увидеть, что именно изменилось, нельзя.

Практически это означает следующее: если вы видите «ред» под сообщением собеседника, человек исправил опечатку, добавил информацию или переформулировал мысль уже после отправки. Ничего тревожного в этом нет. Кто вообще может читать ваши сообщения в MAX — отдельный вопрос, заслуживающий внимательного разбора, поскольку среди «читателей» могут оказаться не только ваши собеседники.

Как понять, что не отправляются сообщения в MAX

Если MAX не отправляет сообщения, это сразу заметно: вместо галочки рядом с текстом крутится анимированная иконка с часами. Это значит, что сообщение пока не ушло на серверы мессенджера и находится в очереди отправки. Обычно такое происходит при проблемах с интернетом на вашей стороне.

Если не отправляются сообщения в MAX, проверьте следующее:

Убедитесь, что интернет-соединение работает — откройте любой сайт или другое приложение. Переключитесь между Wi-Fi и мобильным интернетом: иногда одно из соединений нестабильно. Перезапустите приложение MAX — закройте его полностью и откройте снова. Проверьте, есть ли обновление приложения в Google Play — устаревшие версии иногда дают сбои. Перезагрузите смартфон, если ни один из предыдущих шагов не помог.

Как только связь восстановится, сообщения из очереди уйдут автоматически, часы сменятся на галочку — и переписка продолжится в штатном режиме. Если проблема повторяется регулярно, причина скорее всего в нестабильном соединении, а не в самом приложении. Чтобы лучше разобраться в его работе, почитайте как установить MAX на Android и правильно настроить национальный мессенджер.