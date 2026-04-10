10 апреля 2026 года — день, когда проблемы с доступом к Telegram в России обострились до максимума, и в мессенджере неожиданно завирусился флешмоб. Банки, маркетплейсы и бренды начали публиковать в своих каналах загадочные посты с пометкой «Черновик» и текстом вроде «ответить на звонок Дурова» или «не забыть купить молоко». Именно разбираясь в этом тренде, я и обнаружил, что в Telegram уже много лет есть реально полезная функция черновика, о которой многие понятия не имеют. Но теперь вы все узнаете.

Что означает «Черновик» в Telegram

«Черновик» — это флешмоб, который начался 9-10 апреля 2026 года. Авторы каналов публикуют пост, который визуально имитирует случайно отправленный черновик сообщения: характерный красный значок с надписью «Черновик» в Telegram и какой-нибудь незаконченный или абсурдный текст. Смысл в том, чтобы создать иллюзию случайной публикации и заинтриговать подписчиков.

Тренд подхватили серьезные игроки:

Банк России опубликовал «черновик» с загадочным текстом;

Т-Банк, Ozon, S7, «Мир», VK, «Самокат» — все поучаствовали;

«Сбер» и «Яндекс Маркет» ответили в тему — опубликовали «чистовики».

Технически «Черновик» в канале делается с помощью специального эмодзи-пака, который 9 апреля опубликовал один из каналов с наборами стикеров. Эмодзи имитирует именно ту самую красную плашку черновика из интерфейса Telegram. Если хотите поучаствовать в тренде сами, добавляйте пак с эмодзи «Черновик» в Telegram и используйте его в публикации.

Эмодзи «Черновик» в Telegram

Эмодзи «Чистовик» в Telegram

Важный нюанс: пользовательские эмодзи в каналах доступны только подписчикам Telegram Premium. Так что советую узнать, какие еще возможности дает платная подписка. Я делал разбор всего, за что стоит платить.

Черновик сообщений в Telegram

Пока все обсуждали тренд, я обнаружил, что в Telegram есть черновик — функция, которая доступна с 2016 года, и о которой многие не подозревают. Работает это так: вы начинаете набирать сообщение в чате или канале, потом отвлекаетесь, уходите в другой чат или закрываете приложение, не отправив текст. Telegram автоматически сохраняет то, что вы написали, как черновик. Никуда не пропадает, не отправляется без вашего ведома, а просто ждет, когда вы вернетесь. Это удобно, если вы:

пишете длинное сообщение и хотите его обдумать;

переключились на другой чат и не хотите потерять текст;

случайно закрыли приложение в процессе набора.

К слову, в пресловутом MAX черновики тоже технически есть, то есть неотправленное сообщение сохраняется. Только там оно не выделяется красным и никакого тренда вокруг этого не завирусится. Очередной повод подумать, стоит ли переходить с Telegram на MAX, правда?

Где черновики в Telegram

Найти чаты с черновиком сообщения в Telegram очень просто. Они автоматически всплывают наверх списка чатов. Рядом с названием чата или канала появляется красный черновик в Telegram — надпись «Черновик» с фрагментом текста, который вы не отправили.

Именно эту визуальную деталь и эксплуатирует флешмоб — эмодзи в трендовых постах имитирует эту самую красную плашку. Подписчик листает ленту, видит знакомый значок и думает: канал случайно опубликовал черновик. Интрига, клик — и вот он уже читает пост. Если у вас в Telegram постоянно черновик у какого-то чата, то знайте: это норма, если вы часто начинаете писать и не отправляете. Ничего страшного в этом нет, просто приложение бережно хранит ваши незаконченные мысли.

Как удалить черновик в Telegram на Android

Удалить черновик в Telegram проще простого. Есть два способа, позволяющих это сделать. Рассказываю про оба.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Способ 1 — стереть текст:

Откройте чат, в котором завис черновик. В поле ввода будет текст, который вы не отправили. Выделите его и удалите, после чего черновик исчезнет.

Способ 2 — отправить сообщение:

Откройте чат с черновиком. Отредактируйте текст, если нужно. Нажмите «Отправить», и черновик превратится в обычное сообщение.

Если завис черновик в Telegram и кажется, что он не удаляется — проверьте, не осталось ли в поле ввода невидимый пробел. Иногда именно он не дает неотправленному сообщению исчезнуть. Просто полностью очистите поле ввода, и красная плашка пропадет из списка чатов.

Вот и все. Неотправленные сообщения в Telegram — не баг и не случайность, а намеренная функция, которая работает уже почти десять лет. Просто о ней мало кто говорил, пока флешмоб не сделал это за всех.