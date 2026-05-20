Генеральный директор MAX Фарит Хуснояров в интервью РИА Новости озвучил подробный план обновления национального мессенджера на ближайшие месяцы. Комментарии и сторис обещают запустить уже в июне-июле, следом подтянутся стримы, бизнес-аккаунты и мультиаккаунт. Для мессенджера с аудиторией в 120 миллионов пользователей это серьёзная заявка, тем более что недавно израильские специалисты признали MAX безопасным на Android, и вопрос доверия к приложению постепенно снимается. Но большое обновление МАКС — только планы, и разбираемся, что из этого реально стоит ждать.

Когда добавят комментарии и сторис в MAX

Две самые ожидаемые функции, по словам Хусноярова, — комментарии и сторис в МАКС. Обычные пользователи получат их в июне-июле 2026 года, а авторы каналов смогут публиковать истории ближе к концу лета. Обе функции сейчас проходят тестирование. Как именно сторис будут реализованы в MAX, пока не уточняется, но есть вероятность, что функциональность будет как у Телеграма.

Для тех, кто ведёт каналы в MAX, комментарии — критически важная вещь. Без них канал работает как доска объявлений: автор пишет, аудитория молча читает. Обратная связь и обсуждение невозможны, и это одна из причин, по которой многие авторы до сих пор не видят смысла переезжать из Telegram. Если хотите обсудить новость с другими читателями, заходите в наш Telegram-чат.

Предпросмотр сообщений, закрепы и архив чатов в MAX

В ближайшие месяцы разработчики обещают добавить набор функций, без которых трудно представить современный мессенджер. Речь идёт о важных функциях чатов в МАКС. Точных дат нет — функции будут появляться постепенно с обновлениями.

Предпросмотр сообщений.

Закрепленные сообщения.

Цитирование фрагментов текста сообщений.

Архив чатов.

Если вы пользовались Telegram или следили за новыми функциями, которые получит WhatsApp, то знаете, насколько базовыми сейчас считаются закрепление и цитирование. Для MAX это не столько прорыв, сколько устранение пробелов, которые мешали повседневному использованию. Именно поэтому многие из моих друзей отказывались переходить в национальный мессенджер.

Отдельно Хуснояров упомянул планы по доступности для людей с нарушениями зрения и слуха. В мае уже запустили текстовую расшифровку голосовых и видеосообщений, а дополнительные функции для доступности обещают раскрыть позже.

Прямые эфиры и стримы в каналах MAX

Этим летом авторы каналов и чатов получат возможность вести прямые эфиры и стримы в МАХ. Сейчас такая функция технически существует, но работает через интеграцию с VK Видео, а не нативно.

Для авторов каналов и сообществ это потенциально полезная вещь: не нужно уводить аудиторию на внешнюю площадку. Насколько удобно это будет реализовано и появится ли запись эфиров, пока неизвестно. С другой стороны, пока можно насладиться действительно хорошими каналами в МАКС из нашей подборки.

Расширенная аналитика каналов в MAX

Хуснояров сообщил, что аналитика каналов и инструменты продвижения в МАХ сейчас являются приоритетной задачей для разработчиков. Запуск запланирован на осень 2026 года. Подробностей о том, какие именно метрики и рекламные инструменты появятся, глава мессенджера МАХ не раскрыл.

Для авторов каналов аналитика — это возможность понять, кто читает, что заходит, а что нет. Без неё вести канал и наращивать аудиторию вслепую сложно. Инструменты продвижения потенциально важнее: именно они определяют, будет ли в MAX добротный контент или мессенджер останется площадкой для переписки.

Верифицированные бизнес-аккаунты в MAX

Летом 2026 года в MAX появятся верифицированные бизнес-аккаунты и официальные профили организаций. По словам Хусноярова, верификация повысит доверие к деловым перепискам и звонкам — пользователь будет видеть, что общается с настоящей компанией, а не с мошенниками. Особенно, если звонит незнакомец.

Кроме того, до конца года обещают расширить интеграцию с CRM-системами. Это значит, что менеджеры компаний смогут отвечать клиентам в MAX прямо из рабочих программ. Также планируется развитие чат-ботов и рекламных инструментов для продвижения товаров и услуг через каналы.

Несколько учетных записей в MAX: когда добавят

Поддержка нескольких учётных записей в MAX запланирована на конец 2026 года. Мультиаккаунт позволит быстро переключаться, например, между личным и рабочим профилем — без необходимости выходить из одного аккаунта и входить в другой. Как создать вторую учетку в МАХ — есть инструкция.

Для тех, кто использует MAX для работы и личного общения, это действительно нужная вещь. В Telegram такая функция давно работает и сильно упрощает жизнь. Тем не менее, прямо сейчас есть 5 вещей, которые умеет MAX, а Телега — нет.

Почему MAX хуже Telegram

К маю 2026 года в MAX зарегистрировались более 120 миллионов человек, а ежедневная аудитория превысила 85 миллионов. Приложение доступно в Google Play, App Store и RuStore, регистрация открыта для граждан 40 стран. Цифры внушительные, но их стоит оценивать в контексте того, что MAX — это национальный мессенджер.

Новые функции в MAX — это здорово. Вот только пока он заметно уступает по функциональности. Комментарии, сторис, стримы, мультиаккаунт, продвинутая аналитика — всё это в Telegram давно есть. Информации о некоторых функциях, например об исчезающих сообщениях, в планах MAX вообще не упоминается. Мессенджеры вообще активно наращивают функциональность, и MAX здесь скорее догоняет, чем задаёт тренды.