Смартфон в кармане, и уже через минуту после посадки в аэропорту чужой страны с вашего баланса начинают списываться деньги. Никто ничего не нажимал, телефон просто лежал. Это роуминг. Про три способа сэкономить на связи за границей писали подробно — там комплексный подход. Здесь сфокусируюсь на конкретном: как отключить роуминг на Android и не получить неприятный сюрприз в виде счета от оператора.

Что такое роуминг в мобильной связи

Роуминг в России и за ее пределами — это подключение вашего смартфона к сети стороннего оператора, когда домашняя сеть недоступна. Происходит это автоматически: смартфон сам ищет доступные сети и подключается к ближайшей. Никаких дополнительных действий от вас не требуется.

Роуминг включается автоматически.

Проблема в том, что услуги роуминга стоят совсем других денег. Российские операторы в среднем берут около 500 рублей в сутки за базовый пакет при первом подключении к зарубежной сети. Но это только начало: если пакет не подключен, каждая минута роуминга для звонков и каждый мегабайт интернета в роуминге тарифицируются отдельно (цифры там неприятные). При этом деньги снимаются не только за ваши сознательные действия. Фоновые приложения, автообновления, синхронизация фотографий, проверка почты — все это происходит само по себе и потребляет трафик даже когда телефон лежит на столе.

Отдельная история — роуминг за границей в приграничных зонах. Смартфон может автоматически переключиться на сеть соседней страны даже находясь физически в России, если отечественный сигнал там слабее. Это называется национальный роуминг, и за него тоже могут списать деньги. Про то, как улучшить связь на Android в зонах слабого сигнала без перехода в роуминг, читайте отдельно.

Когда роуминг стоит отключить, а когда — нет

Все зависит от ситуации. Когда-то роуминг лучше отключить сразу, а когда-то — можно и не предпринимать никаких дополнительных действий. Разберем оба сценария.

Когда роуминг лучше отключить:

вы едете за границу и не планируете пользоваться мобильным интернетом (лучше пользоваться Wi-Fi в отеле);

у вас нет подключенного роумингового пакета от оператора, а тратить деньги на поминутную тарификацию не хочется;

вы берете с собой ребенка с отдельной SIM-картой (роуминг лучше отключить превентивно);

вы живете или работаете в приграничной зоне и телефон постоянно ловит сети соседних стран.

Когда роуминг отключать не стоит:

вы подключили выгодный роуминговый пакет у оператора и планируете им пользоваться;

вам важно оставаться на связи по звонкам (отключение роуминга данных не отключает голосовую связь, но лучше убедиться в этом заранее);

вы используете российскую SIM-карту за рубежом для получения кодов подтверждения от банков — например, оплачиваете покупки в Турции через СБП с российским номером телефона для верификации.

Стоимость роуминга у разных операторов существенно отличается. Перед поездкой стоит зайти в приложение своего оператора и проверить, нет ли выгодного пакета.

Как отключить роуминг на телефоне через оператора

Это наиболее надежный способ, особенно если хотите отключить не только интернет, но и вообще всю связь в роуминге. Приложения операторов позволяют управлять услугами в несколько нажатий.

МТС — приложение «Мой МТС»:

Откройте приложение «Мой МТС» на Android. Перейдите в раздел «Услуги» или «Управление услугами». Найдите раздел «Роуминг» и выберите нужную SIM-карту. Отключите все активные роуминговые услуги или конкретно передачу данных. Подтвердите изменение.

Билайн — приложение «билайн»:

Откройте «Мой Билайн» и авторизуйтесь. Перейдите в «Услуги — Роуминг». Отключите передачу данных или весь роуминг целиком.

t2 (бывший Tele2) — приложение «t2. Новый уровень»:

Откройте приложение и войдите в аккаунт. Перейдите в «Услуги — Роуминг». Выберите «Отключить» для нужной услуги.

МегаФон — приложение «МегаФон»:

Откройте приложение МегаФон. Перейдите в «Услуги». Найдите роуминговые услуги и отключите нужные.

Если приложение под рукой недоступно, звоните на горячую линию оператора или управляйте услугами через личный кабинет на сайте. Большинство операторов также поддерживают USSD-команды для быстрого управления роумингом прямо из меню звонков.

Отключение роуминга через настройки Android

Этот способ отключает передачу мобильных данных в роуминге на уровне самого смартфона. Быстрее, чем идти в приложение оператора, но блокирует только интернет, а не голосовые вызовы. Инструкции отличаются в зависимости от оболочки.

Стандартный Android (Google Pixel):

Откройте «Настройки». Перейдите в «Сеть и интернет — Мобильная сеть». Найдите пункт «Роуминг данных» и переключите в выключенное положение. Если две SIM-карты — повторите для второй.

Xiaomi и REDMI (HyperOS, MIUI):

Откройте «Настройки». Перейдите в «SIM-карты и мобильные сети». Нажмите на нужную SIM-карту. Найдите пункт «Роуминг данных» и отключите его.

Samsung (One UI):

Откройте «Настройки». Перейдите в «Подключения — Мобильные сети». Найдите «Роуминг данных» и переведите переключатель в положение «Выкл».

HONOR (MagicOS):

Откройте «Настройки». Перейдите в «Мобильная сеть — Мобильная передача данных». Найдите пункт «Интернет-роуминг» и отключите его.

После изменения настроек перезагрузите смартфон (так изменения гарантированно вступят в силу). Проверьте результат: в строке состояния не должно быть значка роуминга при нахождении в зоне покрытия чужого оператора. Настройка роуминга через оба метода одновременно (на уровне оператора и на уровне телефона) дает максимальную защиту от случайных списаний.