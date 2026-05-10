Смартфон в кармане, и уже через минуту после посадки в аэропорту чужой страны с вашего баланса начинают списываться деньги. Никто ничего не нажимал, телефон просто лежал. Это роуминг. Про три способа сэкономить на связи за границей писали подробно — там комплексный подход. Здесь сфокусируюсь на конкретном: как отключить роуминг на Android и не получить неприятный сюрприз в виде счета от оператора.
Что такое роуминг в мобильной связи
Роуминг в России и за ее пределами — это подключение вашего смартфона к сети стороннего оператора, когда домашняя сеть недоступна. Происходит это автоматически: смартфон сам ищет доступные сети и подключается к ближайшей. Никаких дополнительных действий от вас не требуется.
Роуминг включается автоматически.
Проблема в том, что услуги роуминга стоят совсем других денег. Российские операторы в среднем берут около 500 рублей в сутки за базовый пакет при первом подключении к зарубежной сети. Но это только начало: если пакет не подключен, каждая минута роуминга для звонков и каждый мегабайт интернета в роуминге тарифицируются отдельно (цифры там неприятные). При этом деньги снимаются не только за ваши сознательные действия. Фоновые приложения, автообновления, синхронизация фотографий, проверка почты — все это происходит само по себе и потребляет трафик даже когда телефон лежит на столе.
Отдельная история — роуминг за границей в приграничных зонах. Смартфон может автоматически переключиться на сеть соседней страны даже находясь физически в России, если отечественный сигнал там слабее. Это называется национальный роуминг, и за него тоже могут списать деньги. Про то, как улучшить связь на Android в зонах слабого сигнала без перехода в роуминг, читайте отдельно.
Когда роуминг стоит отключить, а когда — нет
Все зависит от ситуации. Когда-то роуминг лучше отключить сразу, а когда-то — можно и не предпринимать никаких дополнительных действий. Разберем оба сценария.
👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX
Когда роуминг лучше отключить:
- вы едете за границу и не планируете пользоваться мобильным интернетом (лучше пользоваться Wi-Fi в отеле);
- у вас нет подключенного роумингового пакета от оператора, а тратить деньги на поминутную тарификацию не хочется;
- вы берете с собой ребенка с отдельной SIM-картой (роуминг лучше отключить превентивно);
- вы живете или работаете в приграничной зоне и телефон постоянно ловит сети соседних стран.
Когда роуминг отключать не стоит:
- вы подключили выгодный роуминговый пакет у оператора и планируете им пользоваться;
- вам важно оставаться на связи по звонкам (отключение роуминга данных не отключает голосовую связь, но лучше убедиться в этом заранее);
- вы используете российскую SIM-карту за рубежом для получения кодов подтверждения от банков — например, оплачиваете покупки в Турции через СБП с российским номером телефона для верификации.
Стоимость роуминга у разных операторов существенно отличается. Перед поездкой стоит зайти в приложение своего оператора и проверить, нет ли выгодного пакета.
Как отключить роуминг на телефоне через оператора
Это наиболее надежный способ, особенно если хотите отключить не только интернет, но и вообще всю связь в роуминге. Приложения операторов позволяют управлять услугами в несколько нажатий.
МТС — приложение «Мой МТС»:
- Откройте приложение «Мой МТС» на Android.
- Перейдите в раздел «Услуги» или «Управление услугами».
- Найдите раздел «Роуминг» и выберите нужную SIM-карту.
- Отключите все активные роуминговые услуги или конкретно передачу данных.
- Подтвердите изменение.
Билайн — приложение «билайн»:
- Откройте «Мой Билайн» и авторизуйтесь.
- Перейдите в «Услуги — Роуминг».
- Отключите передачу данных или весь роуминг целиком.
t2 (бывший Tele2) — приложение «t2. Новый уровень»:
- Откройте приложение и войдите в аккаунт.
- Перейдите в «Услуги — Роуминг».
- Выберите «Отключить» для нужной услуги.
МегаФон — приложение «МегаФон»:
- Откройте приложение МегаФон.
- Перейдите в «Услуги».
- Найдите роуминговые услуги и отключите нужные.
Если приложение под рукой недоступно, звоните на горячую линию оператора или управляйте услугами через личный кабинет на сайте. Большинство операторов также поддерживают USSD-команды для быстрого управления роумингом прямо из меню звонков.
Отключение роуминга через настройки Android
Этот способ отключает передачу мобильных данных в роуминге на уровне самого смартфона. Быстрее, чем идти в приложение оператора, но блокирует только интернет, а не голосовые вызовы. Инструкции отличаются в зависимости от оболочки.
Стандартный Android (Google Pixel):
- Откройте «Настройки».
- Перейдите в «Сеть и интернет — Мобильная сеть».
- Найдите пункт «Роуминг данных» и переключите в выключенное положение.
- Если две SIM-карты — повторите для второй.
Xiaomi и REDMI (HyperOS, MIUI):
- Откройте «Настройки».
- Перейдите в «SIM-карты и мобильные сети».
- Нажмите на нужную SIM-карту.
- Найдите пункт «Роуминг данных» и отключите его.
Samsung (One UI):
- Откройте «Настройки».
- Перейдите в «Подключения — Мобильные сети».
- Найдите «Роуминг данных» и переведите переключатель в положение «Выкл».
HONOR (MagicOS):
- Откройте «Настройки».
- Перейдите в «Мобильная сеть — Мобильная передача данных».
- Найдите пункт «Интернет-роуминг» и отключите его.
После изменения настроек перезагрузите смартфон (так изменения гарантированно вступят в силу). Проверьте результат: в строке состояния не должно быть значка роуминга при нахождении в зоне покрытия чужого оператора. Настройка роуминга через оба метода одновременно (на уровне оператора и на уровне телефона) дает максимальную защиту от случайных списаний. Актуальные советы по настройке Android публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.