После того как Cloudflare признал MAX шпионским приложением (пусть метка и провисела всего сутки), многие задались вопросом: а не удалить ли его от греха подальше? Вопрос разумный. Но вместе с ним сразу возникает другой: что будет с перепиской в MAX, если удалить приложение? Пропадут ли все сообщения, или они где-то сохранятся? Разбираю по порядку, и главный ответ приберегу напоследок.

Где хранится переписка в MAX

Чтобы понять, что произойдет с перепиской в MAX после удаления приложения, нужно сначала разобраться, где она вообще живет. Многие думают, что сообщения хранятся на телефоне (внутри приложения). Но это не так.

Переписка живет на серверах VK, а не на вашем телефоне.

Национальный мессенджер MAX использует облачную архитектуру: все сообщения, история переписки и медиафайлы хранятся на серверах VK. Здесь важен один нюанс, который многих беспокоит. О том, читает ли MAX переписку, я рассказывал отдельно. Если коротко: шифрование в обычных чатах не сквозное, а значит теоретически доступ к переписке есть. Но это отдельная тема. Вернемся к главному вопросу.

Что исчезнет с телефона после удаления MAX

Когда вы удаляете приложение MAX с Android, с телефона пропадает следующее:

сам интерфейс и код приложения;

кэш (временные файлы, которые приложение создавало для быстрой работы);

медиафайлы, которые были скачаны локально (фото, видео, голосовые, документы из чатов);

настройки приложения: PIN-код, биометрия, тема оформления;

уведомления (новые сообщения перестанут приходить).

Это все, что исчезает. Заметьте: в этом списке нет самих сообщений и истории переписки. Но есть один важный нюанс, о котором расскажу в следующем разделе.

Что останется после удаления MAX на Android

Обычная переписка в MAX (личные чаты, групповые чаты, каналы) никуда не пропадет. Все удаленные сообщения в MAX в смысле «удаленное приложение» на самом деле остаются на серверах VK в полном объеме.

После переустановки MAX на телефоне и входа в тот же аккаунт вся история вернется.

Когда переписка в MAX все-таки удаляется

Вот сценарии, когда данные действительно могут быть потеряны, и здесь стоит быть внимательным:

Удаление аккаунта MAX. Это принципиально другое действие, которое не стоит путать с удалением приложения. Про то, как удалить аккаунт MAX, писали отдельно. После удаления профиля вся история переписки, контакты и медиафайлы удаляются с серверов VK безвозвратно. Восстановить их будет невозможно.

Это принципиально другое действие, которое не стоит путать с удалением приложения. Про то, как удалить аккаунт MAX, писали отдельно. После удаления профиля вся история переписки, контакты и медиафайлы удаляются с серверов VK безвозвратно. Восстановить их будет невозможно. Истечение срока хранения медиафайлов. Сами сообщения хранятся бессрочно, но медиафайлы (фото, видео, документы) могут быть удалены с серверов через некоторое время, если они не были сохранены локально. Точный срок VK не публикует.

Сами сообщения хранятся бессрочно, но медиафайлы (фото, видео, документы) могут быть удалены с серверов через некоторое время, если они не были сохранены локально. Точный срок VK не публикует. Выход из аккаунта без синхронизации. Если в момент выхода из аккаунта часть сообщений не успела синхронизироваться с сервером, они могут быть потеряны. Это редкий сценарий, но возможный при нестабильном интернете.

Таким образом, переписка в MAX пропадает только в трех случаях: удалили аккаунт, истек срок хранения медиафайлов или вручную удалили сообщения внутри чата. Во всех остальных ситуациях, включая избавление от самого приложения, удаленная переписка в MAX никуда не исчезает, а ждет вас на серверах VK.

Как восстановить переписку в MAX после удаления приложения

Если удалили приложение MAX и хотите вернуть доступ к переписке, то есть хорошая новость. Это занимает несколько минут:

Откройте Google Play или RuStore и установите MAX заново. Запустите приложение и нажмите «Войти». Введите номер телефона, который был привязан к аккаунту. Подтвердите вход через SMS-код или код из другого устройства. Дождитесь синхронизации (история сообщений в MAX подгрузится автоматически).

Восстановить переписку в MAX после удаления приложения можно только при условии, что аккаунт не был удален. Если профиль в мусорке, данные восстановить невозможно. Отдельно про медиафайлы: даже если восстановить сообщения в MAX получится полностью, скачанные ранее фото и видео, которые хранились локально, после удаления приложения не вернутся — они были в папке загрузок на телефоне, а не в облаке. Сами превью в чатах будут видны, но для просмотра придется скачивать их заново.

Переустановили MAX и вошли в тот же аккаунт — вся переписка вернулась.

Про то, нужно ли удалять MAX с телефона Android, читайте в отдельном материале на нашем сайте.