Кажется, что в 2026 году от национального мессенджера уже не скрыться. Ведь даже SMS операторы сотовой связи теперь будут присылать в MAX. Добавим к этому, что российские власти обязали производителей устанавливать наспех созданное приложение на свои устройства, обещая в противном случае различные санкции. И при таких раскладах вполне логично предположить, будто смартфонов без MAX не существует. Но они есть, и я откопал сразу 5 штук на просторах AliExpress.

Дешевый смартфон MEIZU mBlu 22

После того, как сервис Cloudflare официально признал мессенджер MAX шпионским, популярность смартфона MEIZU mBlu 22 резко выросла. И на то есть несколько причин. Во-первых, на AliExpress он стоит всего 6 тысяч рублей. Но главное — базируется смартфон на глобальной прошивке с русским языком, но без приложения MAX, в отличие от аналогов в отечественных магазинах.

Цена: от 6 092 ₽

С технической точки зрения смартфон MEIZU mBlu 22 прост, как система безопасности приложения MAX. Устройство подходит для решения базовых задач вроде обмена сообщениями в нужном мессенджере и не более того.

REDMI Note 14 — смартфон до 10000 рублей

Точно такой же смартфон можно найти почти в каждом магазине электроники нашей страны, однако REDMI Note 14 на AliExpress и стоит значительно меньше, и не навязывает мессенджер MAX, благо базируется на глобальной прошивке без лишних приложений.

Цена: от 9 868 ₽

Смартфон отличается сочным и ярким экраном, шустрым процессором Helio G99, обеспечивающим стабильную работу без тормозов, а также достойной камерой на 108 МП.

Красивый смартфон NOTHING Phone (3a) Lite

Глядя на NOTHING Phone (3a) Lite, даже как-то не хочется портить такую красоту мессенджером MAX. К счастью, производитель этого не сделал, и вы тоже можете избежать такой участи. Внутри — только базовые приложения Google и пара сервисов от производителя.

Цена: от 14 357 ₽

Среди телефонов до 15000 рублей NOTHING Phone (3a) Lite отличается классной камерой с оптическим приближением и мощным железом, запаса производительности которого хватит на несколько лет стабильной работы без единого тормоза.

POCO M8 Pro — лучший смартфон до 20000 рублей

Оптимальный баланс за 20 тысяч рублей предлагает смартфон POCO M8 Pro. И да: его можно купить и в России. Но только на AliExpress вы найдете глобальную версию, которая к тому же продается со скидкой. В нашей стране таких цен не встретишь.

Цена: от 17 372 ₽

Смартфон хорош сразу по нескольким параметром. Тут и эффектный экран, буквально вырывающийся за пределы корпуса, и почти игровой процессор, и отличная камера для ночной съемки, и батарея сразу на 6500 мАч. Узнать об этом чуде техники более подробно можно в моем обзоре POCO M8 Pro.

Мощный смартфон OnePlus Nord CE 5

Если от смартфона без мессенджера MAX вам требуется не только отсутствие навязанных сервисов, но и мощное железо для игр и бесперебойной работы на протяжении нескольких лет, то успевайте заказать OnePlus Nord CE 5, пока на маркетплейсе не раскупили его остатки.

Цена: от 18 658 ₽

Его мощный процессор Dimensity 8350 реально тянет все игры на высоких настройках графики, а батарея на 7000 мАч не дает OnePlus разрядиться в неподходящий момент. Настоящая рабочая лошадка за вменяемый прайс, как и другие смартфоны для работы, о которых я рассказывал в отдельном материале.