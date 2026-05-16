О том, почему мои знакомые не пользуются MAX, писал подробно. Там было много причин, и большинство из них вполне рациональные. Но есть и мифы. Один из самых живучих: госмессенджер шпионит через камеру и микрофон, слушает разговоры и снимает всё вокруг. Люди отказываются от приложения MAX именно поэтому: не из-за реальных задокументированных проблем, а из-за страха перед чем-то, что, возможно, не существует. Разбираю честно: что правда, что миф и что делать с разрешениями.

Почему MAX просит доступ к камере и микрофону

Начну с того, что успокоит хотя бы немного. MAX на Android запрашивает доступ к камере и микрофону не потому что он государственный и хочет за вами следить. Любой мессенджер запрашивает эти разрешения: хоть Telegram, хоть WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Без них невозможно реализовать базовые функции голосовой и видеосвязи.

Про то, как правильно настроить MAX на Android в целом, уже писал. Здесь сфокусируюсь именно на камере и микрофоне, ведь это отдельная история. Разрешения MAX делятся на обязательные и опциональные. Камера и микрофон технически опциональны: без них мессенджер запустится и будет работать для текстовых сообщений. Но половина функций окажется недоступной.

Что делает MAX через камеру смартфона

Разберем официальные функции камеры в приложении MAX. Вот для чего она реально нужна:

видеозвонки (основная причина запроса доступа к камере в любом мессенджере);

видеокружки (те самые круглые видеосообщения, которые отправляют в чатах);

съемка фото и видео для отправки в чат прямо из приложения;

сканирование QR-кодов (например, для входа в мессенджер MAX с другого устройства).

Все это логично и оправдано технически. Вопрос в другом: когда именно MAX на телефоне обращается к камере? Только когда вы сами нажимаете на соответствующую кнопку — или и в фоне тоже?

Android с версии 12 показывает зеленый индикатор в правом верхнем углу экрана каждый раз, когда любое приложение обращается к камере. Проверьте сами: откройте MAX и просто полистайте чаты, не нажимая ничего связанного с камерой. Индикатор не должен загораться. Если загорается — это повод насторожиться.

Что делает MAX через микрофон на Android

С микрофоном история похожая. Микрофон в приложении MAX используется для:

звонков (аудио и видео);

записи голосовых сообщений;

расшифровки голосовых и видеосообщений (для работы этой функции микрофон в фоне не нужен, расшифровка работает с уже записанным аудио).

Здесь возникает первое реальное напряжение. MAX шпионит — именно это утверждают многие пользователи. Но что именно задокументировано? Исследования марта 2026 года зафиксировали: мессенджер MAX отслеживает, используется ли VPN на устройстве, и устанавливает соединения с серверами конкурентов. Это реальный факт. Означает ли он, что MAX слушает микрофон в фоне? Прямой связи нет, но вопрос остается открытым. Тот же индикатор Android работает и для микрофона: при обращении приложения к микрофону загорается оранжевый индикатор. Проверьте так же, как с камерой.

Следит ли MAX через камеру и микрофон

Вот главный вопрос и честный ответ на него. MAX следит за пользователями через камеру и микрофон в фоне? Прямых технических доказательств этому нет. Независимые исследователи, которые изучали сетевую активность приложения, зафиксировали слежку за VPN и соединения с серверами конкурентов, но не несанкционированный доступ к камере или микрофону.

Про то, как проверить MAX на прослушку и слежку, можете узнать в отдельной инструкции. Это не для параноиков — это для тех, кто хочет убедиться самостоятельно.

Что реально задокументировано:

приложение отслеживает использование VPN и передает данные на серверы;

политика конфиденциальности допускает передачу данных третьим лицам;

переписка хранится на российских серверах без сквозного шифрования в обычных чатах.

Что не подтверждено:

несанкционированный доступ к камере в фоне;

запись разговоров через микрофон без ведома пользователя;

передача видео или аудио третьим лицам без запроса.

MAX опасен, но конкретно задокументированы лишь сетевая активность, VPN, метаданные. Страх перед камерой и микрофоном пока в категории мифов. Хотя проверить это самостоятельно через индикаторы Android стоит каждому.

Как настроить разрешения MAX на Android

Независимо от того, верите ли вы в слежку через камеру или нет, правильная настройка разрешений это базовая цифровая гигиена. Режим «Только во время использования» снижает риски и не ограничивает функциональность:

Откройте «Настройки» на Android. Перейдите в «Приложения — MAX». Нажмите «Разрешения». Найдите «Камера» и выберите «Только во время использования» вместо «Разрешить всегда». Найдите «Микрофон» и выберите «Только во время использования». Нажмите «Геолокация» и выберите «Запретить», если не пересылаете свое местоположение через MAX.

При режиме «Только во время использования» MAX просит доступ к камере и микрофону в момент, когда вы сами нажимаете на соответствующую кнопку внутри приложения. В фоне — доступа нет. Это и есть оптимальный баланс между функциональностью и безопасностью.

MAX шпионит за пользователями лишь формально, отслеживая активность VPN. Через камеру и микрофон — не подтверждено.