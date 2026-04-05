Уже давно ловил себя на странном: во время звонка экран не гас, и щека успевала нажать что-то важное прямо в середине разговора. То громкость изменится, то вызов случайно завершится, то включится громкая связь. Раздражает — не передать. Почему гаснет экран при прослушивании голосовых сообщений — другой вопрос, но там та же физика. И виноват во всем один единственный компонент смартфона: датчик приближения. Выясним, почему он может работать неправильно, и как это починить.

Почему экран не гаснет во время звонка

За гашение экрана во время звонка отвечает датчик приближения. Принцип простой: когда вы подносите телефон к уху, датчик фиксирует, что рядом есть объект, и отправляет сигнал системе — выключи экран, чтобы щека ничего не нажала. Убрали телефон — датчик это видит, экран включается.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Когда не работает датчик приближения, этот цикл ломается. Система не получает сигнал о том, что телефон у уха, и экран остается включенным весь звонок. Или наоборот: датчик срабатывает в ложный момент, и черный экран при звонках появляется, когда телефон еще не у уха. Причин несколько:

защитное стекло или пленка перекрывает датчик, особенно если стекло с закругленными краями;

чехол заходит слишком высоко и физически закрывает зону датчика;

грязь или жир на верхней части экрана, где расположен датчик;

программный сбой: датчик работает, но система читает его показания некорректно.

При этом важную роль играет тип датчика приближения. От того, какой компонент использует ваш смартфон, зависит его стабильность.

Физический или виртуальный датчик приближения

Раньше в смартфонах стоял физический датчик приближения — небольшой инфракрасный излучатель рядом с фронтальной камерой. Надежный, понятный, ремонтопригодный.

Сейчас многие производители, включая Xiaomi, перешли на виртуальный датчик приближения. Вместо отдельного железа используется камера и алгоритм, который определяет близость объекта по изображению. Это дешевле в производстве и позволяет убрать лишние элементы с лицевой панели, но у такого подхода есть слабое место: алгоритм можно сбить.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Датчик приближения Xiaomi виртуального типа особенно чувствителен к двум вещам: толстому стеклу, которое рассеивает свет, и загрязнениям в верхней части экрана. Калибровка датчика приближения в этом случае помогает чаще, чем кажется.

Как настроить датчик приближения и починить экран при звонке

Иду по порядку, то есть от простого к сложному. Обычно проблема решается на первых трех шагах:

Протрите верхнюю часть экрана сухой тканью. Жир и пыль на зоне датчика — самая банальная причина проблемы. Делается за десять секунд, решает в трети случаев. Снимите чехол и защитное стекло и сделайте тестовый звонок. Если экран начал гаснуть, дело в аксессуаре. Ищите более тонкую пленку или чехол, который не перекрывает верхнюю грань. Перезагрузите смартфон. Программный сбой в работе датчика после обновления системы — частая история. Перезагрузка сбрасывает временные состояния системы. Проверьте настройки звонка. Зайдите в «Телефон» — «Настройки» — найдите пункт, связанный с датчиком приближения или поведением экрана при звонке. На некоторых прошивках есть отдельный переключатель «Выключать экран при звонке»: убедитесь, что он включен. Откалибруйте датчик через инженерное меню. На Xiaomi это делается так: наберите в телефонном приложении *#*#6484#*#* или *#*#64663#*#*, после чего откроется сервисное меню. Найдите раздел «Датчик приближения» или «Proximity Sensor» и запустите калибровку. Во время калибровки держите телефон экраном вверх на ровной поверхности — ничего не должно перекрывать датчик. Если ничего не помогло — обратитесь в сервис. Физический датчик мог выйти из строя, а виртуальный иногда требует перепрошивки системного модуля. Это уже не самостоятельное решение.

После каждого шага делайте тестовый звонок. Так сразу станет понятно, на каком этапе проблема ушла, и не придется гадать, что именно помогло.

Что делать, если датчик работает, но экран все равно включается

Иногда датчик исправен, калибровка пройдена, чехол снят — а экран телефона не гаснет при звонках все равно. Это редкая, но реальная ситуация, которая связана уже не с железом, а с прошивкой.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Несколько дополнительных вещей, которые стоит проверить:

отключите режим «Не беспокоить» и проверьте, не влияет ли он на поведение экрана;

проверьте, не установлено ли стороннее приложение для управления звонками — они иногда перехватывают управление датчиком;

попробуйте включить режим разработчика и в его настройках найти пункт «Не выключать экран» — убедитесь, что он отключен.

Настройка датчика приближения через режим разработчика — отдельная история. Там есть полезные инструменты для диагностики: можно в реальном времени смотреть, что именно видит датчик и как система интерпретирует его сигналы. Если все получится, и захочется узнать, что еще умеет этот маленький компонент помимо гашения экрана при звонках — секретные функции датчика приближения на Android вас ждут.