Рубль укрепился до примерно 70 рублей за доллар, и это немедленно отразилось на ценах в китайских магазинах. А среди рекордно подешевевших смартфонов в 2026 году особняком стоят Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra: их цены на AliExpress упали до исторических минимумов. Я слежу за ценами на эти смартфоны давно и такого еще не видел. Объясняю, что происходит и почему это момент, который стоит использовать.

Сколько стоит Xiaomi 17 на AliExpress сейчас

Цена Xiaomi 17 на AliExpress на сегодняшний день — 50 284 рублей за глобальную версию. Для понимания масштаба: Xiaomi 17 в России в официальной рознице стоит от 84 999 рублей. Разница — 34 715 рублей. Это не скидка на распродаже, а системное падение цены из-за укрепления рубля.

Почему так происходит и о том, какие смартфоны быстро дешевеют и почему, разбирал в отдельном материале. Если коротко: AliExpress торгует в долларах, а рубль укрепился, и цены пересчитались вниз автоматически. Следить за актуальными ценами удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Сколько стоит Xiaomi 17 Ultra на AliExpress сейчас

Цена Xiaomi 17 Ultra на AliExpress — 71 183 рублей. Xiaomi 17 Ultra в России официально стоит от 124 999 рублей. Экономия — 53 816 рублей. Больше пятидесяти тысяч разницы за тот же смартфон.

Купить Xiaomi 17 Ultra за 71 000 рублей — это уровень цены, который месяц назад казался невозможным. Тогда он стоил на AliExpress 80 000-85 000 рублей в зависимости от продавца. Рубль сделал свое дело. Следить за тем, как долго это продлится, — занятие неблагодарное: валютный курс непредсказуем.

Xiaomi 17 или Xiaomi 17 Ultra — что выбрать

Разница в цене между двумя моделями — около 21 000 рублей. Стоит ли она того, зависит от приоритетов:

Телефон Xiaomi 17 — компактный флагман с экраном 6.3 дюйма. Характеристики Xiaomi 17 : Snapdragon 8 Elite Gen 5, тройная камера с оптикой Leica, батарея 6330 мАч, зарядка 90 Вт. Это смартфон для тех, кому надоели огромные телефоны (редкость среди флагманов 2026 года).

Смартфон Xiaomi 17 Ultra — другая история. Характеристики Xiaomi 17 Ultra: тот же Snapdragon 8 Elite Gen 5, но экран 6.73 дюйма, перископный телевик 5x с оптикой Leica, батарея 6530 мАч. Его камера — принципиально другой уровень съемки на зум. Если фотографируете людей, архитектуру, природу издалека, то доплата оправдана.

Если камера для вас вторична, а важны компактность и просто мощный флагман — берите телефон Xiaomi 17 и экономьте 21 000 рублей. А я сам в свое время ушел с Xiaomi на vivo — про то, почему я купил vivo X300 после пяти лет на Xiaomi, читайте отдельно. Но если бы тогда Xiaomi 17 стоил 50 тысяч — возможно, решение было бы другим.

Как купить Xiaomi 17 на AliExpress и не прогадать

Купить Xiaomi 17 на AliExpress несложно, но есть несколько вещей, которые стоит проверить заранее. В тексте о том, как безопасно покупать смартфоны на AliExpress, ищите подробную инструкцию. Здесь — коротко о главном.

Мы сами выбрали надежного продавца с тысячами положительных отзывов и высоким рейтингом магазина — ссылка ведет именно туда. Не ищите самую низкую цену среди всех предложений: разница в 500-1000 рублей не стоит риска нарваться на новый магазин без репутации.

Что проверить перед заказом:

рейтинг продавца: не ниже 4.8 звезды;

версия смартфона: берите Global, не CN;

наличие трекинга посылки: нормальный продавец всегда дает номер отслеживания;

защита покупки AliExpress: убедитесь, что она активна на весь срок доставки.

Купить Xiaomi 17 в России через AliExpress — это не серый импорт и не перекупщики. Это официальный глобальный смартфон, который просто дешевле из-за курса валют. Купить Xiaomi 17 Ultra по той же схеме — аналогично. Доставка занимает 10-20 дней. Гарантия через продавца — стандартная практика.

Xiaomi 17 на AliExpress за 50 284 рублей и телефон Xiaomi 17 Ultra за 71 183 рублей — это ценовое окно, которое может закрыться быстро. Рубль укрепился, но рано или поздно откатится назад. Когда именно — не знает никто. Момент для покупки флагмана Xiaomi лучше, чем сейчас, в последние годы не было.