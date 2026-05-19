Пока суббренды Xiaomi радуют доступными моделями, а лучшие смартфоны POCO в 2026 году составляют серьезную конкуренцию даже в среднем классе, головной офис готовит нечто покрупнее. 28 мая Xiaomi официально представит глобальную T-серию нового поколения: смартфон Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro. Инсайдер Судханшу Амбхоре слил промо-материалы за десять дней до презентации, поэтому разбирать есть что уже сейчас.

Дата выхода Xiaomi 17T и 17T Pro

Дата выхода Xiaomi 17T — 28 мая 2026 года. Это официальная глобальная презентация Xiaomi 17T и Pro-версии. Интересно другое: T-серия традиционно выходила в сентябре, но в этот раз Xiaomi сдвинула релиз на четыре месяца вперед. Это нетипично и явно неслучайно.

Одновременно с анонсом Xiaomi 17T ожидается несколько смежных продуктов. Потенциально — новый Xiaomi Smart Band 10 Pro и другие аксессуары. Из утечки уже известно, что при покупке телефона Xiaomi 17T в подарок идут наушники Redmi Headphones Neo, а к Pro-версии прилагаются еще и Smart Band 10, который продается на AliExpress отдельно за 2 926 ₽. Распространяется ли это на все регионы — пока неизвестно.

На фоне предстоящего выхода Xiaomi 17T активно обсуждаются и другие новинки бренда (например, слухи о Xiaomi 17 Max с батареей 8000 мАч набирают обороты). Похоже, май и июнь 2026 года будут очень насыщенными для поклонников марки.

Чем Xiaomi 17T отличается от Xiaomi 15T

Базовый телефон Xiaomi 17T получает Dimensity 8500 — свежий среднеклассовый чип на 4 нм против Dimensity 9400 в Xiaomi 15T. Да, в данном случае цифра меньше, но архитектурно это новее. Экран стал компактнее: 6.59 дюйма против 6.83 у предшественника, с частотой 120 Гц. Характеристики Xiaomi 17T в части батареи показывают заметный прирост: 6500 мАч против 5500 мАч у Xiaomi 15T.

Прирост на 1000 мАч — это ощутимо в реальном использовании. Про то, как вообще увеличить аккумулятор на Xiaomi другими способами, мы готовили отдельный материал. Но здесь это просто решено на уровне железа. Главное нововведение — камера Leica с перископным телевиком 5x и максимальным цифровым зумом 120x. У Xiaomi 15T не было перископа. Это принципиальный апгрейд для тех, кто берет T-серию ради камеры. Цена Xiaomi 17T: 750 евро за 12/256 ГБ и 800 евро за 12/512 ГБ. Для сравнения: Xiaomi 15T при старте стоил 749 евро. Рост цены символический при том, что начинка заметно улучшилась.

Чем Xiaomi 17T Pro лучше Xiaomi 15T Pro

Телефон Xiaomi 17T Pro куда более интересный. Dimensity 9500 вместо Dimensity 9400 — топовый чип MediaTek нового поколения, тот же что стоит в моем vivo X300. Xiaomi 17T в AnTuTu Pro-версии прогнозируется в районе 2.2-2.3 млн баллов, что является полноценным флагманским уровнем.

Характеристики Xiaomi 17T Pro по батарее впечатляют сильнее всего: 7000 мАч против 5500 мАч у Xiaomi 15T Pro. Прирост на 1500 мАч — это совершенно другой класс автономности. Зарядка: 100 Вт проводная плюс 50 Вт беспроводная. У предшественника беспроводной зарядки не было вовсе. Экран: 6.83 дюйма AMOLED 144 Гц. Дизайн Xiaomi 17T Pro сохраняет преемственность с линейкой, но с обновленным блоком камер в стиле Leica.

Цена Xiaomi 17T Pro: 1000 евро за 12/512 ГБ и 1100 евро за версию с терабайтом памяти. Вот тут начинается неудобный разговор. Xiaomi 15T Pro при старте стоил 749 евро. Рост цены на 250 евро — это уже другой ценовой сегмент, и Pro-версия теперь живет рядом с полноценными флагманами.

Xiaomi 17T vs Xiaomi 17 — что выбрать

Сравнение Xiaomi 17T и 17 — главный вопрос для любого, кто сейчас выбирает смартфон Xiaomi. Разберем конкретно. Xiaomi 17 на AliExpress сейчас стоит 53 241 рублей. Xiaomi 17 Ultra — 76 713 рублей. Оба уже доступны, оба глобальные версии.

Xiaomi 17T vs Xiaomi 17 — в чем принципиальная разница:

Xiaomi 17 использует Snapdragon 8 Elite Gen 5 — флагманский чип Qualcomm. Xiaomi 17T Pro — Dimensity 9500 от MediaTek. Оба уровня примерно одинаковы по производительности;

батарея у Xiaomi 17T Pro больше: 7000 мАч против 6330 мАч у Xiaomi 17;

камерная система у Xiaomi 17 Ultra значительно сильнее, чем у любой T-версии;

Xiaomi 17T Pro в европейской рознице за 1000 евро — это примерно 100 000 рублей при пересчете, что дороже обоих актуальных флагманов на AliExpress.

Если коротко: Xiaomi 17T выигрывает у базового Xiaomi 17 только в батарее, которая у T-версии на 670 мАч больше. Но уступает по части процессора: Qualcomm у Xiaomi 17 традиционно лучше оптимизирован под российские банковские приложения и сервисы. Обзор Xiaomi 17T после реального выхода наверняка покажет, что в повседневном использовании разница минимальна. Но если выбирать прямо сейчас — Xiaomi 17 доступен, стоит меньше и уже обкатан тысячами пользователей. Характеристики Xiaomi 17T на бумаге выглядят выигрышно, но платить за это придется позже и больше.

Стоит ли покупать Xiaomi 17T

Честный ответ: скорее всего, нет, если вы планировали брать смартфон прямо сейчас. Вот почему. Xiaomi 17 за 53 241 рублей и Xiaomi 17 Ultra за 76 713 рублей на AliExpress — это актуальные флагманы с топовыми характеристиками по понятной цене прямо сейчас. Купить Xiaomi 17T Pro в Европе за 1000 евро — это принципиально другие деньги, и преимущество в основном в батарее.

Есть еще один нюанс, который стоит учитывать. В преддверии предзаказа Xiaomi 17T с AliExpress уже начали убирать Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro. Это стандартная практика Xiaomi перед сменой поколений, когда китайцы снимают предыдущую T-серию, чтобы не создавать конкуренцию новинке.

Купить Xiaomi 17T имеет смысл в одном случае: если вам нужна именно батарея 7000 мАч с беспроводной зарядкой и камера Leica в компактном корпусе — и вы готовы доплатить за это относительно Xiaomi 17. Для всех остальных актуальные флагманы на AliExpress выглядят разумнее. Xiaomi 17T в России официально появится, но с учетом ценообразования российской розницы брать лучше на AliExpress.