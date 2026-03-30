Утром 30 марта 2026 года мессенджер MAX не работает у значительной части российских пользователей. Первые жалобы начали поступать около 9:28 по московскому времени — именно тогда на сервисе мониторинга Detector404 зафиксировали резкий всплеск обращений. Сбой в MAX сегодня затронул пользователей сразу в нескольких регионах одновременно, что говорит о проблемах на уровне инфраструктуры, а не отдельных устройств. Что делать, если не работает мессенджер MAX, — разбираем в этом материале.

Что именно не работает в MAX 30 марта

Сбой приложения MAX проявляется по-разному в зависимости от устройства и региона. По данным Detector404, пользователи жалуются на следующее:

невозможность загрузить основной интерфейс приложения;

полный отказ в работе сервиса — приложение зависает или не открывается;

проблемы с отправкой и получением сообщений;

невозможность отправить медиафайлы и загрузить медиаконтент.

Больше всего от сбоя в MAX пострадали пользователи Android — они составляют 42,4% всех обращений. На втором месте Windows с 29,3%, следом идут iOS с 23,9%. Судя по статистике, владельцы Android-устройств столкнулись с проблемами острее всего — многие сообщают о полной невозможности запустить приложение.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Где не работает MAX сегодня

MAX не работает 30 марта сразу в нескольких регионах. Лидером по числу жалоб стала Самарская область — на неё приходится 10% всех обращений. Ульяновская область занимает второе место с 7%. Москва и Санкт-Петербург дают по 5% жалоб каждый, Республика Татарстан — столько же. Фонтанка также зафиксировала первые жалобы в Москве и Краснодаре. Таким образом, не работает MAX сегодня практически по всей стране, хотя интенсивность проблем в разных регионах отличается.

Особенно неприятно то, что сбой приложения MAX пришелся на утренние часы начала рабочего дня — именно в это время мессенджер используется наиболее активно для деловой коммуникации. Для многих пользователей MAX стал основным каналом связи после ограничений Telegram и WhatsApp, о которых мы подробно писали ранее. Именно поэтому любой сбой национального мессенджера воспринимается особенно болезненно.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Что делать, если MAX не работает

Пока официальных комментариев от разработчиков не поступало. Если не работает приложение MAX прямо сейчас, вот что можно попробовать:

Принудительно закройте приложение и запустите его снова. Проверьте интернет-соединение — переключитесь между Wi-Fi и мобильным интернетом. Попробуйте открыть веб-версию MAX по адресу web.max.ru. Очистите кеш приложения через «Настройки» — «Приложения» — MAX — «Очистить кеш». Если ничего не помогает — просто подождите. Массовые сбои такого рода, как правило, устраняются в течение нескольких часов.

Стоит сказать прямо: подобные инциденты — не лучшая реклама для мессенджера, который государство активно продвигает как замену иностранным сервисам. Вопросы о безопасности MAX и так регулярно возникают у пользователей, а технические сбои добавляют поводов для сомнений. Мы следим за развитием ситуации и обновим материал, как только появятся официальные комментарии.