Курортный сезон в разгаре. И вместе с чемоданом большинство россиян везут в Турцию один и тот же вопрос: как оставаться на связи с теми, кто дома? Ситуация стала острее после того, как Telegram заблокировали в России — по сути, последний массовый международный мессенджер, который еще держался. Теперь близкие дома сидят в MAX, и именно через него проще всего организовать нормальную связь. Вопрос только в том, как это все работает за рубежом. Разбираю без недомолвок, работает ли MAX в Турции.

Как скачать MAX в Турции на Android

Начнем с самого практичного. Как вообще получить приложение MAX в Турции, если оно еще не установлено? Ведь без приложения никак.

Вариант 1 — Google Play с российским аккаунтом Google. Если ваш аккаунт зарегистрирован в России или Беларуси — просто откройте Google Play в Турции и установите MAX как обычно. Никаких ограничений нет: приложение найдется и установится без проблем.

Вариант 2 — RuStore. Если аккаунт Google иностранный или приложение не находится в поиске, можно скачать MAX через RuStore:

Откройте браузер и перейдите на rustore.ru. Скачайте APK-файл RuStore и установите его, разрешив установку из неизвестных источников в настройках Android. Откройте RuStore, найдите MAX в поиске и нажмите «Установить».

Вариант 3 — APK с официального сайта. Откройте max.ru в браузере смартфона, найдите ссылку на скачивание и установите APK вручную. Потребуется разрешение установки из сторонних источников.

Мессенджер MAX доступен всеми тремя способами: выбирайте тот, который удобнее.

Как войти в MAX в Турции с российским номером

Это самый важный сценарий для большинства российских туристов. Если вы уже зарегистрированы в мессенджере MAX с российским номером — все еще проще, чем кажется. Если вошли в MAX до отъезда — подключитесь к Wi-Fi в Турции и пользуйтесь. Ни перерегистрации, ни дополнительных кодов, ни настроек. MAX работает за границей для авторизованных пользователей без каких-либо ограничений. Сообщения в MAX в Турции и звонки работают через интернет ровно так же, как дома.

Если нужно войти заново (например, переустановили приложение или вышли из аккаунта):

Откройте приложение MAX за рубежом и нажмите «Войти». Введите российский номер телефона с кодом +7. На российский номер придет SMS-код. Введите код и войдите в аккаунт.

Главный совет: войдите в MAX еще в России до отъезда. Тогда в Турции достаточно просто подключиться к Wi-Fi отеля — и все работает. Получение SMS в роуминге стоит денег, а это легко избежать заблаговременной авторизацией.

Можно ли зарегистрировать MAX на турецкий номер

Да, и это официально. С марта 2026 года Турция вошла в список стран, где открыта регистрация. По состоянию на май 2026 года MAX за рубежом поддерживает номера из 40 стран — от СНГ до Азии и Латинской Америки. Про то, в каких странах работает MAX, писали отдельно.

Если у вас есть турецкая SIM-карта и вы хотите зарегистрироваться:

Установите приложение MAX любым из способов, описанных выше. Откройте приложение и выберите «Зарегистрироваться». В списке стран выберите Турцию. Введите турецкий номер в MAX и дождитесь SMS-кода. Введите код и заполните профиль.

Иностранный номер в MAX работает полноценно. Сообщения, звонки, каналы, все функции без ограничений. Турецкий MAX — это тот же мессенджер, только привязанный к другому номеру.

Работает ли MAX в Турции — отвечаю честно

Да, MAX работает в Турции и работает хорошо. Никаких технических блокировок, никаких ограничений на уровне страны. Есть ли MAX в Турции в официальном смысле — да, с марта 2026 года Турция в списке поддерживаемых государств.

Некоторые нюансы все-таки примите к сведению:

все работает через интернет (Wi-Fi или мобильный трафик);

без подключения к сети приложение MAX в Турции бесполезно, как и любой другой мессенджер;

бесполезно, как и любой другой мессенджер; в странах за пределами списка поддерживаемых может потребоваться VPN, но Турция в этот список входит, так что дополнительные инструменты не нужны;

если почему-то возникли проблемы, переключитесь между Wi-Fi и мобильным интернетом, обычно это решает вопрос.

MAX за границей для уже авторизованных пользователей — это просто открыть приложение и написать. Без танцев с бубном, к которым привыкли российские пользователи Telegram.

Как звонить через MAX из Турции в Россию

Можно ли звонить по MAX в Турции? Да, и это один из главных поводов использовать мессенджер в поездке. Звонки в MAX в Турции работают через интернет, никакой отдельной тарификации международных вызовов нет.

Практические советы:

звоните через Wi-Fi отеля: качество связи выше, мобильный трафик не расходуется;

голосовые звонки работают стабильно даже при среднем качестве соединения;

для видеозвонков нужен более стабильный интернет (при слабом Wi-Fi лучше переключиться на аудио);

если звонок не проходит, отправьте голосовое сообщение, оно отправится даже при нестабильном соединении.

Wi-Fi отеля плюс MAX — это бесплатные звонки в Россию без роуминга. Простая и рабочая схема.

Что делать, если MAX не работает в Турции

Если MAX за границей вдруг не открывается или работает нестабильно, действуйте по порядку:

Проверьте интернет (откройте любой сайт в браузере). Перезапустите приложение. Переключитесь с мобильного интернета на Wi-Fi или наоборот. Проверьте, не истекла ли сессия (возможно, нужно заново войти в аккаунт). Обновите приложение до актуальной версии через RuStore. Перезагрузите смартфон (помогает в большинстве оставшихся случаев).

Про то, что делать, если MAX не работает, я писал отдельно. Если проблема массовая, обычно решается в течение нескольких часов. На этот случай стоит иметь запасной вариант для связи и познакомиться с другими мессенджерами вместо Telegram, которые работают в России. Одно турецкое приложение там тоже есть.