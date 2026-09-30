Поиск по имени и фамилии в VK работает хуже, чем кажется. Порой даже найти человека в MAX по нашей инструкции бывает намного легче. В VK свои проблемы: однофамильцев может быть сотни, человек мог поменять имя, закрыть профиль или отключить видимость в поиске. При этом на вашем Android-смартфоне уже есть данные, которые помогают найти нужного человека значительно точнее. Разбираю все рабочие способы — от очевидных до тех, о которых многие не знают.

Ищем по имени и фамилии во ВКонтакте

Базовый способ — поиск через приложение VK. Но главное не сам поиск, а умение им пользоваться: без фильтров «Иван Петров» выдаст тысячи результатов. Поэтому делайте так:

Откройте приложение VK на Android. Нажмите на значок лупы внизу экрана. Перейдите на вкладку «Люди». Введите имя и фамилию человека. Нажмите на значок фильтра справа от строки, чтобы сузить поиски. Примените фильтры и смотрите на результат.

Чем больше деталей вы добавляете, тем уже становится список. Обсудить тему можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Поиск по номеру телефона — самый точный способ

Если у вас есть номер телефона человека — это самый надёжный способ найти его страницу. Большинство пользователей привязывают к аккаунту VK именно номер.

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Прямой способ:

Откройте приложение VK и нажмите на лупу. В строке поиска введите номер телефона в формате +7XXXXXXXXXX. Если человек привязал этот номер к аккаунту и не закрыл поиск по телефону — страница появится в результатах.

Важное ограничение: если человек в настройках приватности VK запретил находить себя по номеру телефона — ни один из этих способов не сработает. Сделать это можно в разделе «Настройки — Приватность — Кто может найти мою страницу по номеру телефона». Многие люди этой настройкой пользуются, как и другими фишками VK из нашего спецматериала.

Поиск через контакты Android — синхронизация с адресной книгой

VK умеет синхронизировать адресную книгу смартфона и показывать страницы тех, кто сохранён в контактах. Для этого нужно однажды разрешить приложению доступ к контактам:

Откройте приложение VK на Android. Перейдите в раздел «Профиль». Нажмите «Друзья» — «Поиск друзей». VK предложит включить синхронизацию с контактами — нажмите «Разрешить». Если разрешение уже выдано — список людей из вашей адресной книги, у которых есть страница VK, появится автоматически. Если разрешение не было выдано ранее — Android откроет запрос «Разрешить VK доступ к контактам», нажмите «Разрешить».

Честный нюанс: ради поиска одного человека приходится предоставлять VK доступ ко всей адресной книге. Это неизбежный компромисс при использовании этой функции. Если вас это смущает — отзовите разрешение после поиска: «Настройки Android — Приложения — VK — Разрешения — Контакты — Запретить».

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Ищем по фотографии — без чудес, но работает

Штатного поиска по фотографии внутри самого VK для обычных пользователей нет. Но есть обходные способы, которые реально работают, если фото человека где-то опубликовано. Об этом мы, кстати, подробно писали в отдельной инструкции, но сейчас коротко:

Сохраните фотографию человека на смартфон. Откройте Google Фото или браузер Chrome на Android. Нажмите на значок Google Lens (камера в поисковой строке Chrome). Выберите фотографию из галереи. Google покажет похожие изображения в интернете — среди них могут оказаться публикации из VK или других соцсетей.

Альтернатива — Яндекс Картинки: откройте yandex.ru/images в браузере, нажмите на значок камеры и загрузите фото. Яндекс часто лучше находит русскоязычный контент. Но важная оговорка: оба способа работают только если фотография или похожее изображение уже проиндексированы поисковиком. Закрытый профиль VK, фото без публикации в открытом доступе — результата не будет. Сервисы распознавания лиц сомнительного происхождения рекомендовать не буду: точность низкая, приватность нулевая, юридическая зона серая.

Пробуем найти человека через общих друзей

Один из самых недооценённых способов. Если вы знаете хоть одного общего знакомого — через него найти нужного человека часто проще, чем через общий поиск.

Откройте страницу общего знакомого в VK. Перейдите в раздел «Друзья». В строке поиска внутри списка друзей введите имя — или просто листайте список. Если нужный человек есть в друзьях у этого знакомого — он появится в списке.

Ограничение: часть пользователей скрывает список друзей в настройках приватности. В этом случае вы увидите только общих с вами друзей, а не весь список. Тем не менее даже частичный просмотр через общих знакомых нередко даёт результат.

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Почему человек не находится в VK — причины

Иногда поиск возвращает пустой результат — и это не всегда означает, что человека нет в VK. Причин может быть несколько:

другое написание имени — уменьшительное, латиницей, вымышленное;

— уменьшительное, латиницей, вымышленное; сменил фамилию — распространено у женщин после замужества;

— распространено у женщин после замужества; закрыл страницу от поиска — в настройках приватности можно полностью отключить появление в результатах;

— в настройках приватности можно полностью отключить появление в результатах; не привязал известный вам номер — возможно, аккаунт зарегистрирован на другой телефон;

— возможно, аккаунт зарегистрирован на другой телефон; заморозил или удалил аккаунт — VK позволяет заморозить страницу, она перестаёт отображаться в поиске;

— VK позволяет заморозить страницу, она перестаёт отображаться в поиске; у него нет аккаунта VK — да, такие люди тоже существуют.

Отсутствие в результатах поиска не равно отсутствию аккаунта — это важно понимать. Человек с закрытой страницей и строгими настройками приватности будет абсолютно невидим в обычном поиске даже если аккаунт активен. Актуальные советы по работе с приложениями для Android публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.