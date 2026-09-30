Поиск по имени и фамилии в VK работает хуже, чем кажется. Порой даже найти человека в MAX по нашей инструкции бывает намного легче. В VK свои проблемы: однофамильцев может быть сотни, человек мог поменять имя, закрыть профиль или отключить видимость в поиске. При этом на вашем Android-смартфоне уже есть данные, которые помогают найти нужного человека значительно точнее. Разбираю все рабочие способы — от очевидных до тех, о которых многие не знают.

Поиск людей в приложении VK на Android

Поиск людей в приложении VK на Android

Ищем по имени и фамилии во ВКонтакте

Базовый способ — поиск через приложение VK. Но главное не сам поиск, а умение им пользоваться: без фильтров «Иван Петров» выдаст тысячи результатов. Поэтому делайте так:

  1. Откройте приложение VK на Android.
  2. Нажмите на значок лупы внизу экрана.
  3. Перейдите на вкладку «Люди».
  4. Введите имя и фамилию человека.
  5. Нажмите на значок фильтра справа от строки, чтобы сузить поиски.
  6. Примените фильтры и смотрите на результат.
Поиск человека в VK с помощью фильтров

Поиск человека в VK с помощью фильтров

Чем больше деталей вы добавляете, тем уже становится список. Обсудить тему можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Поиск по номеру телефона — самый точный способ

Если у вас есть номер телефона человека — это самый надёжный способ найти его страницу. Большинство пользователей привязывают к аккаунту VK именно номер.

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Прямой способ:

  1. Откройте приложение VK и нажмите на лупу.
  2. В строке поиска введите номер телефона в формате +7XXXXXXXXXX.
  3. Если человек привязал этот номер к аккаунту и не закрыл поиск по телефону — страница появится в результатах.
Поиск человека в VK по номеру телефона

Поиск человека в VK по номеру телефона

Важное ограничение: если человек в настройках приватности VK запретил находить себя по номеру телефона — ни один из этих способов не сработает. Сделать это можно в разделе «Настройки — Приватность — Кто может найти мою страницу по номеру телефона». Многие люди этой настройкой пользуются, как и другими фишками VK из нашего спецматериала.

Поиск через контакты Android — синхронизация с адресной книгой

VK умеет синхронизировать адресную книгу смартфона и показывать страницы тех, кто сохранён в контактах. Для этого нужно однажды разрешить приложению доступ к контактам:

  1. Откройте приложение VK на Android.
  2. Перейдите в раздел «Профиль».
  3. Нажмите «Друзья» — «Поиск друзей».
  4. VK предложит включить синхронизацию с контактами — нажмите «Разрешить».
  5. Если разрешение уже выдано — список людей из вашей адресной книги, у которых есть страница VK, появится автоматически.
  6. Если разрешение не было выдано ранее — Android откроет запрос «Разрешить VK доступ к контактам», нажмите «Разрешить».
Поиск людей в VK из телефонной книги

Поиск людей в VK из телефонной книги

Честный нюанс: ради поиска одного человека приходится предоставлять VK доступ ко всей адресной книге. Это неизбежный компромисс при использовании этой функции. Если вас это смущает — отзовите разрешение после поиска: «Настройки Android — Приложения — VK — Разрешения — Контакты — Запретить».

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Ищем по фотографии — без чудес, но работает

Штатного поиска по фотографии внутри самого VK для обычных пользователей нет. Но есть обходные способы, которые реально работают, если фото человека где-то опубликовано. Об этом мы, кстати, подробно писали в отдельной инструкции, но сейчас коротко:

  1. Сохраните фотографию человека на смартфон.
  2. Откройте Google Фото или браузер Chrome на Android.
  3. Нажмите на значок Google Lens (камера в поисковой строке Chrome).
  4. Выберите фотографию из галереи.
  5. Google покажет похожие изображения в интернете — среди них могут оказаться публикации из VK или других соцсетей.
Поиск человека по фото через Яндекс

Поиск человека по фото через Яндекс

Альтернатива — Яндекс Картинки: откройте yandex.ru/images в браузере, нажмите на значок камеры и загрузите фото. Яндекс часто лучше находит русскоязычный контент. Но важная оговорка: оба способа работают только если фотография или похожее изображение уже проиндексированы поисковиком. Закрытый профиль VK, фото без публикации в открытом доступе — результата не будет. Сервисы распознавания лиц сомнительного происхождения рекомендовать не буду: точность низкая, приватность нулевая, юридическая зона серая.

Пробуем найти человека через общих друзей

Один из самых недооценённых способов. Если вы знаете хоть одного общего знакомого — через него найти нужного человека часто проще, чем через общий поиск.

  1. Откройте страницу общего знакомого в VK.
  2. Перейдите в раздел «Друзья».
  3. В строке поиска внутри списка друзей введите имя — или просто листайте список.
  4. Если нужный человек есть в друзьях у этого знакомого — он появится в списке.
Поиск человека в VK через общих знакомых

Поиск человека в VK через общих знакомых

Ограничение: часть пользователей скрывает список друзей в настройках приватности. В этом случае вы увидите только общих с вами друзей, а не весь список. Тем не менее даже частичный просмотр через общих знакомых нередко даёт результат.

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Почему человек не находится в VK — причины

Иногда поиск возвращает пустой результат — и это не всегда означает, что человека нет в VK. Причин может быть несколько:

  • другое написание имени — уменьшительное, латиницей, вымышленное;
  • сменил фамилию — распространено у женщин после замужества;
  • закрыл страницу от поиска — в настройках приватности можно полностью отключить появление в результатах;
  • не привязал известный вам номер — возможно, аккаунт зарегистрирован на другой телефон;
  • заморозил или удалил аккаунт — VK позволяет заморозить страницу, она перестаёт отображаться в поиске;
  • у него нет аккаунта VK — да, такие люди тоже существуют.

Отсутствие в результатах поиска не равно отсутствию аккаунта — это важно понимать. Человек с закрытой страницей и строгими настройками приватности будет абсолютно невидим в обычном поиске даже если аккаунт активен. Актуальные советы по работе с приложениями для Android публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.