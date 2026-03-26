Как добавить контакт в мессенджер MAX

Мессенджер MAX работает иначе, чем привычные Telegram или WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Здесь нет кнопки «Добавить контакт» в привычном смысле — добавление контакта в MAX происходит через телефонную книгу смартфона или поиск внутри приложения. Разобраться в этом несложно, но нюансов хватает — особенно если вы только установили мессенджер MAX и знакомитесь с ним впервые. Ниже разберем все способы по порядку.

Как синхронизировать контакты телефона с MAX

Самый простой способ найти знакомых в мессенджере — разрешить приложению доступ к телефонной книге. После этого синхронизация контактов в MAX произойдет автоматически: все, кто из вашего списка уже зарегистрирован в мессенджере, появятся во вкладке «Контакты».

Если при первом запуске вы отказали приложению в доступе, исправить это можно через настройки смартфона. Вот как это сделать:

Откройте настройки Android. Перейдите в раздел «Приложения» и найдите MAX. Откройте пункт «Разрешения». Выдайте доступ к контактам. Перезапустите мессенджер.

После этого доступ к контактам в MAX будет открыт и приложение подтянет всех нужных людей из телефонной книги. Важный момент: синхронизация работает только в одну сторону. То есть MAX видит ваши контакты, но сам не добавляет новые записи в телефонную книгу смартфона.

Как найти контакт в MAX по номеру телефона

Если человек есть в вашей телефонной книге и зарегистрирован в мессенджере, он появится во вкладке «Контакты» автоматически после синхронизации. Но что делать, если его там нет? В этом случае поможет поиск. Вот как найти контакт в MAX вручную:

Запустите MAX. Нажмите на иконку поиска в правом верхнем углу. Введите номер телефона человека в формате +7. Нажмите на «Найти по номеру». Если пользователь зарегистрирован в мессенджере, его профиль появится в результатах. Нажмите на профиль и напишите сообщение — после этого человек появится в ваших чатах.

Стоит учитывать, что номера людей в MAX привязаны к номерам ограниченного числа стран. Найти пользователя с зарубежным номером через поиск у вас вряд ли получится — мессенджер попросту не поддерживает аккаунты многих стран.

Как добавить контакт в MAX по ссылке или QR-коду

Это удобный способ для тех случаев, когда вы встречаетесь с человеком лично или общаетесь в другом мессенджере. У каждого нового пользователя в MAX есть личная ссылка на профиль и QR-код. Попросите человека поделиться ссылкой или показать QR-код, и вы сразу попадете на его страницу.

Ссылка на контакт в MAX выглядит как приглашение с текстом «Я пользуюсь мессенджером MAX. Присоединяйся!». Чтобы открыть ее, достаточно нажать на ссылку в любом приложении — мессенджер автоматически запустится и откроет нужный профиль. Отсканировать QR-код можно прямо из приложения: нажмите на иконку сканера в строке поиска во вкладке «Контакты», наведите камеру на код — и готово.

Почему MAX не видит контакты телефона

Это одна из самых частых жалоб новых пользователей. Если MAX не видит контакты из телефонной книги, причин может быть несколько:

Нет разрешения на доступ. Проверьте настройки приложения и убедитесь, что доступ к контактам выдан. Без него синхронизация невозможна в принципе.

Человек не зарегистрирован в MAX. Мессенджер показывает только тех, кто уже создал аккаунт. Если кого-то нет в списке — скорее всего, он просто не пользуется приложением.

Контакт сохранен некорректно. MAX ищет совпадения по номеру телефона. Если номер записан без кода страны или в неправильном формате, синхронизация может не сработать. Убедитесь, что номер начинается с +7.

Приложение не обновилось. Иногда в MAX не видны контакты телефона из-за временного сбоя. Попробуйте закрыть приложение и открыть его заново или обновить до актуальной версии.

Если ни один из этих пунктов не помог, попробуйте выйти из аккаунта и войти снова — это нередко решает проблему с отображением списка.

Почему не высвечивается контакт в MAX

Бывает и такая ситуация: человек точно пользуется MAX, вы ввели его номер в поиске, но не добавляется контакт в MAX и профиль не находится. Здесь дело, как правило, в настройках приватности. В мессенджере есть возможность ограничить круг людей, которые могут вас найти по номеру. Если человек выставил такое ограничение, в MAX не высвечивается контакт даже при правильно введенном номере.

Решение одно: попросите человека написать вам первым. После того как он начнет диалог, его профиль автоматически появится в разделе «Чаты» и вы сможете продолжить общение. Также можно узнать его имя пользователя в MAX и найти через поиск по нику, а не по номеру — настройки приватности на это не влияют. Кстати, посмотреть номер человека в MAX тоже можно не всегда — по аналогичной причине.

Почему в MAX не видно человека из контактов

Если в MAX не видно человека, которого вы точно видели раньше, возможны три причины. Первая — человек удалил аккаунт. В этом случае его профиль исчезает из всех списков без каких-либо уведомлений. Вторая — он заблокировал вас: после блокировки в MAX пользователь пропадает из поиска и из вкладки «Контакты». Третья причина — технический сбой, который решается перезапуском приложения.

Если человек просто сменил номер телефона и зарегистрировался в MAX заново, старый профиль в вашем списке тоже исчезнет. В этом случае придется добавлять пользователей MAX с новым номером заново одним из описанных выше способов.

Стоит ли вообще пользоваться MAX

Это закономерный вопрос для тех, кто только осваивает мессенджер. Контакты в MAX работают проще и понятнее, чем кажется на первый взгляд, а сам принцип поиска людей по номеру ничем не отличается от того, как это устроено в Telegram или WhatsApp. Главное — выдать нужные разрешения и убедиться, что ваши знакомые тоже зарегистрированы в приложении.

Если вы пока не определились, нужен ли вам этот мессенджер, прочитайте наш разбор о том, стоит ли переходить с Telegram на MAX и что вы при этом потеряете. А тем, кто беспокоится о безопасности, будет полезно узнать, насколько опасно пользоваться приложением MAX на Android и какие данные оно собирает.