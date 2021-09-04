Как очистить список «Смотреть позже» в ютубе

YouTube уже давно перестал быть чем-то редким. Кроме того, что сейчас это самый посещаемый и популярный хостинг в мире, которые стал для многих средством заработка огромных денег, он является и источником информации. Огромная доля пользователей смотрит на YouTube хотя бы 1-2 ролика в день. При этом, у него появляются все новые инструменты для привлечения новых пользователей. Одним из них является не новый, но удобный инструмент ”Смотреть позже”. Часто просто нет времени смотреть все, что попадает в подборку. С этим инструментом можно просто отложить видео и посмотреть, когда будет время. Вот только там скапливается слишком много просмотренного мусора, который надо убирать. Расскажу, как это можно сделать.

Удалить видео и ”Смотреть позже”

Удаление видео на телефоне

Удалять видео из этого списка можно по одному. Для этого надо перейти на страницу списка ”Смотреть позже” и нажать на три точки справа от названия ролика. Там будет пункт ”Удалить из плейлиста Смотреть позже”. Нажимаете на него и видео больше не будет занимать место в списке.

Аналогичным образом видео удаляются и на смартфоне. Открываете список, нажимаете три точки и удаляете его. Так же удалить его можно свайпом влево — это более удобно, так как делается в один жест.

Удаление просмотренных видео на YouTube

Эта процедура удалит только те видео, которые вы действительно смотрели, что является ее важным плюсом. Если вы не смотрели видео, оно останется в вашем списке, ведь вы сохранили его по какой-то причине.

Сделать это можно, как на сайте YouTube, так и в одноименном приложении на телефоне. Способы почти одинаковые, но рассмотрим их по отдельности.

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Очистка списка ”Смотреть позже” на компьютере

Откройте веб-сайт YouTube и убедитесь, что вы вошли в систем. Если у вас не открыто боковое меню, сделайте это, нажав на три полоски в левом верхнем углу. В открывшемся меню выберите ”Смотреть позже”.

Теперь останется только нажать на три точки под картинкой главного видео в левой стороне экрана. Там же будет указано ваше имя профиля, а рядом с тремя точками будет значок перемешивания, которые позволит воспроизводить видео в произвольном порядке, а не в порядке добавления в плейлист.

Нажав на эти три точки вы увидите всплывающее меню в котором можно будет добавить видео, удалить просмотренные, или показать недоступные. Сами выбирайте, что вам нужно, если хотите сделать что-то еще, кроме удаления.

Также, видео в этом плейлисте можно будет перемешивать вручную. Достаточно просто потянуть его за три полоски слева от названия видео и поставит в нужное место.

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Очистка списка ”Смотреть позже” в YouTube на телефоны

На вашем смартфоне процедура еще проще. Просто откройте приложение YouTube. Вы попадете на главный экран, но вам нужно будет открыть раздел ”Библиотека”. Соответствующая иконка будет в правом нижнем углу.

Перейдя туда, выберите ”Смотреть позже” и попадете в тот же список, что можно увидеть, зайдя на сайт с компьютера. Органы управления будут теми же.

Если вы хотите удалить только одно видео, то, как я писал выше, надо нажать на три точки справа от названия видео и выбрать ”Удалить”, или сделать это свайпом по названию видео. Если вы хотите поменять последовательность воспроизведения, слева от названия видео для этого есть три полоски. Просто коснитесь их и перетяните видео куда надо.

Если же вы хотите удалить все просмотренные видео, нажмите на три точки в правом верхнем углу экрана. У вас появится всплывающее меню, в котором будут основные пункты, включая удаление просмотренных видео. Но надо иметь ввиду, что если у вас в плейлисте только непросмотренные видео, то пункта ”Удалить просмотренные” просто не будет.

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Как отложить видео в ютуб для просмотра позже

Отложить видео для просмотра позже можно буквально в один клик. Для этого на компьютере надо навести курсор на миниатюру видео и нажать на изображение часов в его правой верхней части. Так можно даже не открывая видео, просто отложить его. Если вы его уже открыли, надо нажать на кнопку ”Сохранить” под видео и добавить его в нужный плейлист, в частности ”Смотреть позже”.

Если вы делаете это с телефона, в режиме предпросмотра надо нажать на три три точки под видео и выбрать ”Смотреть позже” или ”Добавить в плейлист” и выбрать нужный. Тут уже будут все плейлисты, включая отложенный просмотр. Если вы уже открыли видео, то иконка ”Сохранить” будет под ним. Дальше, надо будет опять же поместить его в нужный плейлист.

Плейлисты в YouTube

Надо понимать, что плейлист ”Смотреть позже”, это обычный плейлист. В нем ничего необычного и особенно. Единственное, что выделяет его на фоне других — возможность оправлять в него видео в один клик, не выбирая плейлист.

Дальше к видео применяются правила обычных плейлистов. Их можно смотреть последовательно, перемешивать или по одному. Так же, видео, которые добавлены в один плейлист, могут быть и в другом, если вам эту нужно.