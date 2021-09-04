Как очистить список «Смотреть позже» в ютубе

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Артем Сутягин 0

YouTube уже давно перестал быть чем-то редким. Кроме того, что сейчас это самый посещаемый и популярный хостинг в мире, которые стал для многих средством заработка огромных денег, он является и источником информации. Огромная доля пользователей смотрит на YouTube хотя бы 1-2 ролика в день. При этом, у него появляются все новые инструменты для привлечения новых пользователей. Одним из них является не новый, но удобный инструмент ”Смотреть позже”. Часто просто нет времени смотреть все, что попадает в подборку. С этим инструментом можно просто отложить видео и посмотреть, когда будет время. Вот только там скапливается слишком много просмотренного мусора, который надо убирать. Расскажу, как это можно сделать.

Есть в YouTube инструменты, о которых знают не все.

Удалить видео и ”Смотреть позже”

Удаление видео на телефоне

Удалять видео из этого списка можно по одному. Для этого надо перейти на страницу списка ”Смотреть позже” и нажать на три точки справа от названия ролика. Там будет пункт ”Удалить из плейлиста Смотреть позже”. Нажимаете на него и видео больше не будет занимать место в списке.

Аналогичным образом видео удаляются и на смартфоне. Открываете список, нажимаете три точки и удаляете его. Так же удалить его можно свайпом влево — это более удобно, так как делается в один жест.

Удалять по одному видео просто.

Удаление просмотренных видео на YouTube

Эта процедура удалит только те видео, которые вы действительно смотрели, что является ее важным плюсом. Если вы не смотрели видео, оно останется в вашем списке, ведь вы сохранили его по какой-то причине.

Сделать это можно, как на сайте YouTube, так и в одноименном приложении на телефоне. Способы почти одинаковые, но рассмотрим их по отдельности.

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Очистка списка ”Смотреть позже” на компьютере

Откройте веб-сайт YouTube и убедитесь, что вы вошли в систем. Если у вас не открыто боковое меню, сделайте это, нажав на три полоски в левом верхнем углу. В открывшемся меню выберите ”Смотреть позже”.

Иногда это меню скрыто.

Теперь останется только нажать на три точки под картинкой главного видео в левой стороне экрана. Там же будет указано ваше имя профиля, а рядом с тремя точками будет значок перемешивания, которые позволит воспроизводить видео в произвольном порядке, а не в порядке добавления в плейлист.

В один клик можно удалить все лишние видео.

Нажав на эти три точки вы увидите всплывающее меню в котором можно будет добавить видео, удалить просмотренные, или показать недоступные. Сами выбирайте, что вам нужно, если хотите сделать что-то еще, кроме удаления.

Также, видео в этом плейлисте можно будет перемешивать вручную. Достаточно просто потянуть его за три полоски слева от названия видео и поставит в нужное место.

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Очистка списка ”Смотреть позже” в YouTube на телефоны

На вашем смартфоне процедура еще проще. Просто откройте приложение YouTube. Вы попадете на главный экран, но вам нужно будет открыть раздел ”Библиотека”. Соответствующая иконка будет в правом нижнем углу.

Скриншоты с iPhone, чтобы показать, что принцип одинаков на всех платформах.

Перейдя туда, выберите ”Смотреть позже” и попадете в тот же список, что можно увидеть, зайдя на сайт с компьютера. Органы управления будут теми же.

Если вы хотите удалить только одно видео, то, как я писал выше, надо нажать на три точки справа от названия видео и выбрать ”Удалить”, или сделать это свайпом по названию видео. Если вы хотите поменять последовательность воспроизведения, слева от названия видео для этого есть три полоски. Просто коснитесь их и перетяните видео куда надо.

И снова все очень просто.

Если же вы хотите удалить все просмотренные видео, нажмите на три точки в правом верхнем углу экрана. У вас появится всплывающее меню, в котором будут основные пункты, включая удаление просмотренных видео. Но надо иметь ввиду, что если у вас в плейлисте только непросмотренные видео, то пункта ”Удалить просмотренные” просто не будет.

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Как отложить видео в ютуб для просмотра позже

Отложить видео для просмотра позже можно буквально в один клик. Для этого на компьютере надо навести курсор на миниатюру видео и нажать на изображение часов в его правой верхней части. Так можно даже не открывая видео, просто отложить его. Если вы его уже открыли, надо нажать на кнопку ”Сохранить” под видео и добавить его в нужный плейлист, в частности ”Смотреть позже”.

Если вы делаете это с телефона, в режиме предпросмотра надо нажать на три три точки под видео и выбрать ”Смотреть позже” или ”Добавить в плейлист” и выбрать нужный. Тут уже будут все плейлисты, включая отложенный просмотр. Если вы уже открыли видео, то иконка ”Сохранить” будет под ним. Дальше, надо будет опять же поместить его в нужный плейлист.

Можно делать это по-разному.

Плейлисты в YouTube

Надо понимать, что плейлист ”Смотреть позже”, это обычный плейлист. В нем ничего необычного и особенно. Единственное, что выделяет его на фоне других — возможность оправлять в него видео в один клик, не выбирая плейлист.

Дальше к видео применяются правила обычных плейлистов. Их можно смотреть последовательно, перемешивать или по одному. Так же, видео, которые добавлены в один плейлист, могут быть и в другом, если вам эту нужно.

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