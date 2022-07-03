Как оплачивать покупки со счёта Киви телефоном на Android

После того, как MasterCard и Visa ушли из России, многие из нас открыли для себя платёжный сервис Qiwi. Мало того, что первое время он позволял пополнять счета App Store и Google Play, так ещё и давал — и даёт до сих пор — возможность оплачивать покупки на АлиЭкспресс в долларах по выгодному курсу. Правда, со временем магазины приложений отключили Qiwi, однако привычка пользоваться сервисом у большинства так и не исчезла. Напротив, многие даже захотели расплачиваться Qiwi при помощи телефона в магазинах. Но если раньше такой возможности не было, то сейчас она появилась. Пусть и несколько опосредованно.

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К сожалению, сам сервис Qiwi на бесконтактную оплату так и не заработал. То есть платить с его счёта, выбрав его платёжным средством по умолчанию, нельзя даже на Android. Однако сервис начал выпускать свои собственные карты платёжной системы «Мир», которые можно привязать к другим сервисам и расплачиваться за покупки уже с их помощью, используя для этого только смартфон.

Как получить карту Киви

Для того, чтобы привязать карту Мир от Qiwi, её сначала нужно выпустить. Сервис предлагает два вида карт. Первая — самая обычная, физическая, а вторая — виртуальная, которая выпускается мгновенно. Удобнее всего, конечно, будет виртуалка, потому что она и стоит дешевле, и получить её можно сразу после оплату. Однако для вашего удобства я покажу, как выпускать и ту, и другую.

Сначала разберёмся, как выпустить физическую карту. Я намеренно называю её физической, а не пластиковой, потому что никакого пластика в составе карты нет. Она выполнена из переработанной кукурузы — эко-френдли и всё такое:

Запустите приложение Qiwi на Android;

Откройте вкладку «Карты» и выберите кукурузную физическую карту Мир;

Заполните свои ФИО, укажите адрес доставки и выберете доставку Почтой России (она будет бесплатной, в отличие от курьерской);

Оплатите выпуск карты со счёте Qiwi или с другой привязанной карты и ждите, когда её привезут.

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Выпустить виртуальную карту Мир от Qiwi даже проще. Из-за того, что она не является именной и доставляется сразу в приложение, никаких данных указывать не придётся:

Запустите приложение Qiwi у себя на смартфоне;

Перейдите во вкладку «Карты» и выберите виртуальную карту Мир;

Подтвердите оформление карты и перейдите на страницу оплаты;

Оплатите выпуск карты Мир, и в тот же момент сможете начать ей пользоваться.

Платить Qiwi с телефона

Теперь вы можете добавить выпущенную карту в любой из двух платёжных сервисов, которые есть у вас на смартфоне: Samsung Pay или Mir Pay. О том, как это сделать, вы можете прочитать в этой статье. Там подробно описан процесс привязки карты, вне зависимости от формата её выпуска, а также возможные проблемы, с которыми вы можете столкнуться, и способы их исправления.

Оплачивать покупки картой Мир от сервиса Qiwi с помощью телефона в России можно без ограничений. Поскольку транзакции проводит Национальная система платёжных, платежи у вас примут во всех магазинах, где есть терминал бесконтактной оплаты. Поэтому с приёмом проблем на родине гарантированно не будет. Другое дело, что за границей у вас могут не принять даже саму карту, не говоря уже об оплате телефоном.

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В целом, других недостатков у карты Мир от Qiwi нет. Разве что кого-то могут смутить условия, но приводить их тут я не буду. В конце концов, речь в статье идёт не о карте как таковой — о ней вы можете почитать на соответствующих ресурсах, — а о способах применения бесконтактных платёжных сервисов. А поскольку все условия указаны при оформлении в приложении Qiwi, то останавливать своё внимание на этом более не вижу смысла.