Когда на смартфоне заканчивается память, первое, что приходит в голову, — удалить старые фотографии и видео, тем более что на нашем сайте есть подробная инструкция. Но это не всегда правильный путь: значительную часть места нередко занимают не сами снимки, а их скрытые копии, забытая корзина и приложения, которыми вы не пользуетесь. Но на многих смартфонах есть несколько настроек, которые возвращают гигабайты без удаления ценных кадров. Ниже разберу приёмы, которые помогли освободить заметную часть хранилища на моём Android.

Почему память забивается быстрее, чем кажется

Главный пожиратель места — это медиа. Основная часть занятого пространства приходится на видео, снятые в 1080p при 60 кадрах в секунду или в 4K при 30 кадрах. Пара тяжёлых роликов способна заполнить хранилище очень быстро.

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Но есть менее очевидная проблема — редактирование. Каждый раз, когда вы редактируете файл, галерея сохраняет резервную копию до правок. В зависимости от материала и внесённых изменений это может удвоить размер того же файла. Для обычных фотографий это мелочь, но с тяжёлыми видео такие невидимые дубли накапливаются в гигабайты.

Удаление скрытых копий до редактирования

Главное решение против этого мусора спрятано не в самой галерее. Нужный инструмент живёт глубоко в системных меню, в разделе ухода за устройством, где собраны утилиты для экономии места с умными подсказками вместо слепого удаления.

В моём случае система нашла около 276 МБ «невидимых» резервных версий, о которых я даже не подозревал. Продолжив этот шаг, вы удаляете исходники без правок, но сохраняете финальные отредактированные копии. Единственный нюанс: после удаления этих исходников вы уже не сможете вернуть отредактированный файл к первоначальному виду.

Очистите корзину галереи и файлов

Ещё один простой приём — вручную очистить системную корзину. Приложение галереи (а иногда и Проводник) хранит удалённые фото и видео во временной корзине 30 дней, прежде чем окончательно их стереть. Пока корзина не очищена, эти файлы продолжают занимать место.

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Когда я проверил свою, там простаивало 8 ГБ в объединённых корзинах файлов и галереи. Это достаточно для сотен новых фотографий и нескольких роликов. Чтобы очистить:

Откройте раздел управления памятью внутри меню ухода за устройством. Выберите «Корзина». Отметьте «Галерея» или «Файлы» и удалите ненужные элементы.

Перенос медиа в облако: много места, но с оговоркой

Если нужно освободить большой объём разом, самый мощный вариант — выгрузить медиа в облако. Как и в Google Photos, встроенная галерея смартфона позволяет использовать функцию освобождения места, чтобы удалить локальные копии тех файлов, что уже синхронизированы с облаком. При этом остаётся возможность в любой момент скачать эти фото и видео обратно в память устройства.

Главный минус в том, что галерея после этого работает заметно медленнее, ведь крупные видео приходится подгружать или стримить на лету. Также расходуется интернет-трафик, об экономии которого мы рассказывали отдельно.

Заморозьте приложения, которыми не пользуетесь

Классический приём Android — архивация приложений. Архивация работает как остановка для редко используемых приложений: она удаляет основные компоненты, но сохраняет данные и настройки. Когда приложение снова понадобится, вы продолжите с того же места, ведь аккаунты, пароли и настройки остаются.

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Одна процедура архивации приложений, которыми я почти не пользуюсь, освободила около 5 ГБ. Но есть важное предупреждение: кнопка «Выбрать всё» при этом не архивирует, а полностью удаляет приложения. Чтобы не потерять программы, выбирайте предложенный по умолчанию список, а не отмечайте всё подряд.

Настройки камеры, которые экономят место заранее

Кроме разовой уборки есть привычки, которые экономят память в фоне. Первая — использование экономичных форматов: HEIF для фото и HEVC для видео (об этом рассказывали в специальном материале). На отдельном снимке экономия скромная, но со временем она заметно накапливается. На большинстве смартфонов переключатель HEIF находится в настройках камеры в разделе фото.

Вторая привычка — отключить «живые фото». Отключение этого режима оставляет только статичный снимок вместо добавления секунды предзаписанного видео. На дистанции это тоже ощутимо разгружает память. Если тема экономии и оптимизации вам близка, посмотрите заодно подборку редких приложений для Android, которые реально расширяют возможности смартфона.