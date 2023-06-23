Как отправлять исчезающие сообщения в WhatsApp и Telegram

Общаясь в мессенджерах, мы частенько забываем удалить лишние сообщения, а иногда это просто нельзя сделать из-за ограничений приложения, в связи с чем во всей красе проявляется поговорка «из песни слов не выкинешь». К нашему счастью, разработчики WhatsApp и Telegram предусмотрели различные сценарии. В обоих мессенджерах есть режим исчезающих сообщений, но принцип его работы сильно отличается.

Как отправить исчезающее сообщение

Исчезающее сообщение — это послание, которое автоматически удаляется на устройствах обоих участников чата либо по истечении определенного промежутка времени, либо сразу после прочтения. Потенциально функция является очень полезной, но в Telegram и WhatsApp есть свои нюансы, о которых стоит рассказать отдельно.

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Исчезающие сообщения в Ватсап

Исчезающие сообщения в WhatsApp можно отправить только после активации соответствующей функции. Включается она следующим образом:

Откройте чат с собеседником. Нажмите на «три точки». Перейдите в раздел «Исчезающие сообщения». Выберите лимит времени, по истечении которого послания будут автоматически удаляться: 24 часа, 7 или 90 дней.

Также здесь доступен автоматический таймер. Это дополнительная опция, позволяющая установить те же ограничения на каждый новый чат. Но в открытых переписках таймер все равно придется включать отдельно.

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Исчезающие сообщения в Телеграмме

Как ни странно, в мессенджере Павла Дурова, который мы регулярно хвалим за широкий набор функции, опция исчезающих сообщений Телеграм не предусмотрена. Точнее, она есть, но доступна только в секретных чатах. Чтобы начать такую переписку, понадобится:

Открыть карточку собеседника. Нажать на «три точки». Выбрать опцию «Начать секретный чат». Подтвердить действие.

После этого на устройствах обоих собеседников появится дополнительный чат с иконкой замка, который будет соседствовать с обычной перепиской. А теперь разберемся, как отправить исчезающее сообщение в Телеграм:

Откройте секретный чат. Нажмите на имя пользователя. Перейдите в раздел «Удаление по таймеру». Установите промежуток времени, после отсчета которого будут исчезать сообщения.

В Telegram представлены более широкие возможности настройки таймера. Автоудаление сообщений получится установить хоть на 1 секунду, хоть на неделю после прочтения. Но вновь оговорюсь, что функция есть только в секретных чатах Телеграм. Поэтому важно не перепутать обычную переписку с закрытой.

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Как отправить исчезающее фото

Казалось бы, с исчезающими фото дела должны обстоять аналогичным образом, ведь любая картинка является частью сообщения. И в случае с мессенджером Павла Дурова это действительно так. Как в Телеграмме отправить исчезающее фото? Да очень просто:

Создайте секретный чат. Нажмите кнопку прикрепления файла. Выберите изображение и нажмите кнопку отправки.

То же самое можно сделать в WhatsApp, поскольку автоудаление сообщений действует на любые вложения. Однако для этой цели в мессенджере предусмотрена еще одна функция. Смотрите, как отправить исчезающее фото в Ватсап:

Откройте чат. Нажмите кнопку камеры или вложения файла. Выберите картинку. Нажмите кнопку «1» в окне добавления подписи. Отправьте сообщение.

Благодаря этой функции, исчезающие фото в Ватсап удаляются не через какой-то промежуток времени, а сразу после прочтения. Причем опция доступна во всех чатах (даже в тех, где не включено автоудаление сообщений).

Еще одна важная особенность исчезающих фото в WhatsApp. Собеседник получает их в запакованном виде. Чтобы открыть картинку, нужно нажать кнопку «Фото». Как только адресат вернется в окно чата, изображение пропадет раз и навсегда.

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Как отключить исчезающие сообщения

В любой момент вы можете отказаться от использования функции, но в зависимости от мессенджера нужно предпринимать разные шаги. Есть два варианта, как отключить исчезающие сообщения в Телеграмме:

либо удалите секретный чат (обычный при этом останется);

либо установите значение таймера «Выкл» в настройках переписки.

Наконец, несколько слов о том, как отключить исчезающие сообщения в Ватсапе. Вполне логично, что удалять переписку не придется, а понадобится лишь:

Открыть чат. Нажать на «три точки». Перейти в раздел «Исчезающие сообщения». Установить значение «Выкл».

Что касается исчезающих фото в Ватсап, то их отключать не нужно, поскольку функция применяется к каждому отправленному сообщению по отдельности. То есть, если в окне добавления подписи вы не активировали автоматическое удаление, картинка отправится в стандартном режиме.