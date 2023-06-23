Как отправлять исчезающие сообщения в WhatsApp и Telegram

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Герман Вологжанин

Общаясь в мессенджерах, мы частенько забываем удалить лишние сообщения, а иногда это просто нельзя сделать из-за ограничений приложения, в связи с чем во всей красе проявляется поговорка «из песни слов не выкинешь». К нашему счастью, разработчики WhatsApp и Telegram предусмотрели различные сценарии. В обоих мессенджерах есть режим исчезающих сообщений, но принцип его работы сильно отличается.

Как отправлять исчезающие сообщения в WhatsApp и Telegram. Исчезающие сообщения удаляются автоматически, и порой это очень полезно. Фото.

Исчезающие сообщения удаляются автоматически, и порой это очень полезно

Как отправить исчезающее сообщение

Исчезающее сообщение — это послание, которое автоматически удаляется на устройствах обоих участников чата либо по истечении определенного промежутка времени, либо сразу после прочтения. Потенциально функция является очень полезной, но в Telegram и WhatsApp есть свои нюансы, о которых стоит рассказать отдельно.

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Исчезающие сообщения в Ватсап

Исчезающие сообщения в WhatsApp можно отправить только после активации соответствующей функции. Включается она следующим образом:

  1. Откройте чат с собеседником.
  2. Нажмите на «три точки».
  3. Перейдите в раздел «Исчезающие сообщения».
  4. Выберите лимит времени, по истечении которого послания будут автоматически удаляться: 24 часа, 7 или 90 дней.
Исчезающие сообщения в Ватсап. После включения функции любое сообщение, отправленное одним из собеседников, будет удаляться в соответствии с установленным сроком таймера. Фото.

После включения функции любое сообщение, отправленное одним из собеседников, будет удаляться в соответствии с установленным сроком таймера

Также здесь доступен автоматический таймер. Это дополнительная опция, позволяющая установить те же ограничения на каждый новый чат. Но в открытых переписках таймер все равно придется включать отдельно.

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Исчезающие сообщения в Телеграмме

Как ни странно, в мессенджере Павла Дурова, который мы регулярно хвалим за широкий набор функции, опция исчезающих сообщений Телеграм не предусмотрена. Точнее, она есть, но доступна только в секретных чатах. Чтобы начать такую переписку, понадобится:

  1. Открыть карточку собеседника.
  2. Нажать на «три точки».
  3. Выбрать опцию «Начать секретный чат».
  4. Подтвердить действие.
Исчезающие сообщения в Телеграмме. В обычном чате автоудаления нет. Фото.

В обычном чате автоудаления нет

После этого на устройствах обоих собеседников появится дополнительный чат с иконкой замка, который будет соседствовать с обычной перепиской. А теперь разберемся, как отправить исчезающее сообщение в Телеграм:

  1. Откройте секретный чат.
  2. Нажмите на имя пользователя.
  3. Перейдите в раздел «Удаление по таймеру».
  4. Установите промежуток времени, после отсчета которого будут исчезать сообщения.
Исчезающие сообщения в Телеграмме. Отсчет ведется с момента прочтения. Фото.

Отсчет ведется с момента прочтения

В Telegram представлены более широкие возможности настройки таймера. Автоудаление сообщений получится установить хоть на 1 секунду, хоть на неделю после прочтения. Но вновь оговорюсь, что функция есть только в секретных чатах Телеграм. Поэтому важно не перепутать обычную переписку с закрытой.

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Как отправить исчезающее фото

Казалось бы, с исчезающими фото дела должны обстоять аналогичным образом, ведь любая картинка является частью сообщения. И в случае с мессенджером Павла Дурова это действительно так. Как в Телеграмме отправить исчезающее фото? Да очень просто:

  1. Создайте секретный чат.
  2. Нажмите кнопку прикрепления файла.
  3. Выберите изображение и нажмите кнопку отправки.
Как отправить исчезающее фото. Картинка исчезнет по истечении срока, установленного таймером. Фото.

Картинка исчезнет по истечении срока, установленного таймером

То же самое можно сделать в WhatsApp, поскольку автоудаление сообщений действует на любые вложения. Однако для этой цели в мессенджере предусмотрена еще одна функция. Смотрите, как отправить исчезающее фото в Ватсап:

  1. Откройте чат.
  2. Нажмите кнопку камеры или вложения файла.
  3. Выберите картинку.
  4. Нажмите кнопку «1» в окне добавления подписи.
  5. Отправьте сообщение.
Как отправить исчезающее фото. Если в чате включено автоудаление сообщений, можно обойтись и без этой функции. Фото.

Если в чате включено автоудаление сообщений, можно обойтись и без этой функции

Благодаря этой функции, исчезающие фото в Ватсап удаляются не через какой-то промежуток времени, а сразу после прочтения. Причем опция доступна во всех чатах (даже в тех, где не включено автоудаление сообщений).

Как отправить исчезающее фото. Такой картинку увидит ваш собеседник. Фото.

Такой картинку увидит ваш собеседник

Еще одна важная особенность исчезающих фото в WhatsApp. Собеседник получает их в запакованном виде. Чтобы открыть картинку, нужно нажать кнопку «Фото». Как только адресат вернется в окно чата, изображение пропадет раз и навсегда.

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Как отключить исчезающие сообщения

В любой момент вы можете отказаться от использования функции, но в зависимости от мессенджера нужно предпринимать разные шаги. Есть два варианта, как отключить исчезающие сообщения в Телеграмме:

  • либо удалите секретный чат (обычный при этом останется);
  • либо установите значение таймера «Выкл» в настройках переписки.
Как отключить исчезающие сообщения. Не бойтесь удалять секретный чат, ведь основной все равно останется. Фото.

Не бойтесь удалять секретный чат, ведь основной все равно останется

Наконец, несколько слов о том, как отключить исчезающие сообщения в Ватсапе. Вполне логично, что удалять переписку не придется, а понадобится лишь:

  1. Открыть чат.
  2. Нажать на «три точки».
  3. Перейти в раздел «Исчезающие сообщения».
  4. Установить значение «Выкл».
Как отключить исчезающие сообщения. Выключите таймер, и сообщения пропадать не будут. Фото.

Выключите таймер, и сообщения пропадать не будут

Что касается исчезающих фото в Ватсап, то их отключать не нужно, поскольку функция применяется к каждому отправленному сообщению по отдельности. То есть, если в окне добавления подписи вы не активировали автоматическое удаление, картинка отправится в стандартном режиме.

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