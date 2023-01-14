Как пользоваться второй линией на телефоне: ожидание и удержание вызова

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Герман Вологжанин 0

Для каждого из нас смартфон является основным средством коммуникации, реализуемой как через интернет, так и при помощи сотовой связи. Одновременно мы можем разговаривать только с одним абонентом, но специальные услуги мобильных операторов немного расширяют эту функциональность, позволяя переключиться на вторую линию. Ведь опция подразумевает, что в процессе разговора вам может дозвониться другой человек. Это очень полезная штука на случай, если вы ждете важный звонок, но в то же время не хотите завершать текущий вызов. Она должна работать по умолчанию, однако всегда есть нюансы, и они в том числе касаются работы второй линии на телефоне.

Как пользоваться второй линией на телефоне: ожидание и удержание вызова. На смартфоне вторая линия выглядит не так, как вы могли подумать. Фото.

На смартфоне вторая линия выглядит не так, как вы могли подумать

Что такое ожидание вызова

Понятие вторая линия используется нами как комбинация двух услуг: ожидание и удержание вызова. Что касается первой, то вне зависимости от оператора сотовой связи она предоставляется бесплатно. Платить за ее подключение и использование не нужно.

Что такое ожидание вызова. Если услуга ожидания вызова активна, то на телефон может позвонить еще один человек, пока вы с кем-то разговариваете на первой линии. Фото.

Если услуга ожидания вызова активна, то на телефон может позвонить еще один человек, пока вы с кем-то разговариваете на первой линии

Ожидание вызова подразумевает, что во время разговора по телефону на ваше устройство может поступить звонок от другого человека. Тогда вы услышите негромкие сигналы из динамика и сможете принять одно из нескольких решений:

  • ничего не делать, дожидаясь, когда второй абонент оставит свою надежду дозвониться;
  • отказаться от второго звонка;
  • переключиться на вторую линию.

Если услуга отключена, абонент на обратном конце провода при попытке дозвониться услышит короткие гудки и голос автоответчика, говорящего о том, что номер занят.

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Что такое удержание вызова

Что такое удержание вызова. Услуга удержания вызова позволяет переключиться на второй звонок, не сбрасывая при этом первый. Фото.

Услуга удержания вызова позволяет переключиться на второй звонок, не сбрасывая при этом первый

Услуга удержания вызова подразумевает, что при переключении на вторую линию первый абонент, с которым идет разговор, продолжит оставаться на проводе. В это время он будет наслаждаться звуком тишины или мелодией, предусмотренной оператором. Вы сможете вернуться к первому собеседнику по окончании беседы со вторым.

По аналогии с ожиданием данная опция большинством операторов предоставляется бесплатно. Исключением является удержание вызова МегаФон. Эта компания взимает фиксированную плату каждый раз, когда вы переключаетесь на вторую линию. В Москве стоимость удержания на разных тарифах составляет 5-7 рублей. Причем после десятого переключения на вторую линию в течение месяца дополнительная плата взиматься перестает. А в случае, если вы решите уберете ожидание вызова, отключив опцию, после ответа на второй звонок разговор с первым абонентом автоматически прекратится.

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Кстати, не стоит путать услугу удержания вызова с одноименной опцией, доступной в меню звонилки на телефоне. В процессе разговора вы можете заметить кнопку «Удерживать», которая иногда скрывается во вкладке «Еще». Нажатие ставит вызов на удержание, как и при переключении на вторую линию.

Что такое удержание вызова. Удержание вызова можно включить и самостоятельно, разговаривая только по одной линии. Фото.

Удержание вызова можно включить и самостоятельно, разговаривая только по одной линии

Неважно, каким оператором вы пользуетесь и активна ли услуга удержания, — управление двумя звонками доступно только в случае, если вам кто-то пытается дозвониться. Сорваться и набрать другого человека, не сбросив вызов, нельзя. Зато нажатие кнопки удержания без второго звонка является бесплатным для абонентов МегаФон и других операторов.

Как подключить вторую линию

Чтобы пользоваться второй линией на телефоне, нужно подключить услуги ожидания и удержания вызова. Как я уже говорил ранее, они должны быть активны по умолчанию, но в случае чего вы можете управлять ими через личный кабинет или мобильное приложение своего оператора.

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Также существуют специальные номера, скрипты для SMS и USSD-запросы для альтернативного подключения опций, которые почти у всех операторов за исключением МегаФон объединены в одну:

  • Ожидание вызова МегаФон — *43#.
  • Удержание вызова МегаФон — SMS со словом «ДА» на номер 5520.
  • Вторая линия Теле2 — *43#;
  • Вторая линия МТС — *43#;
  • Вторая линия билайн — 067409041 или *110*041#.

Еще один момент касается ситуации, когда у вас не работает вторая линия на телефоне. Дело в том, что в настройках звонилки есть опция ожидания вызова, работающая независимо от услуги оператора. Проверьте, активна ли она.

Как подключить вторую линию. Пример того, как включить ожидание вызова на Xiaomi. Фото.

Пример того, как включить ожидание вызова на Xiaomi

Как отключить удержание вызова

По понятным причинам ответ на вопрос, как отключить удержание вызова, в большей степени интересует абонентов МегаФон. Им нужно отправить слово «НЕТ» на номер 5520, чтобы при переключении на вторую линию не взималась абонентская плата, а первый звонок сбрасывался.

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Услуга ожидания вызова является бесплатной у всех операторов, но и ее можно отключить. Для этого абонентам МегаФон, МТС и Tele2 нужно ввести через номеронабиратель команду #43# и нажать кнопку вызова. От клиентов билайн требуется звонок по номеру 067409040 или ввод команды *110*040#. Наконец, не забывайте о мобильном приложении своего оператора и о том, что выключить ожидание вызова можно через настройки приложения для звонков.

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