Как пользоваться второй линией на телефоне: ожидание и удержание вызова

Для каждого из нас смартфон является основным средством коммуникации, реализуемой как через интернет, так и при помощи сотовой связи. Одновременно мы можем разговаривать только с одним абонентом, но специальные услуги мобильных операторов немного расширяют эту функциональность, позволяя переключиться на вторую линию. Ведь опция подразумевает, что в процессе разговора вам может дозвониться другой человек. Это очень полезная штука на случай, если вы ждете важный звонок, но в то же время не хотите завершать текущий вызов. Она должна работать по умолчанию, однако всегда есть нюансы, и они в том числе касаются работы второй линии на телефоне.

Что такое ожидание вызова

Понятие вторая линия используется нами как комбинация двух услуг: ожидание и удержание вызова. Что касается первой, то вне зависимости от оператора сотовой связи она предоставляется бесплатно. Платить за ее подключение и использование не нужно.

Ожидание вызова подразумевает, что во время разговора по телефону на ваше устройство может поступить звонок от другого человека. Тогда вы услышите негромкие сигналы из динамика и сможете принять одно из нескольких решений:

ничего не делать, дожидаясь, когда второй абонент оставит свою надежду дозвониться;

отказаться от второго звонка;

переключиться на вторую линию.

Если услуга отключена, абонент на обратном конце провода при попытке дозвониться услышит короткие гудки и голос автоответчика, говорящего о том, что номер занят.

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Что такое удержание вызова

Услуга удержания вызова подразумевает, что при переключении на вторую линию первый абонент, с которым идет разговор, продолжит оставаться на проводе. В это время он будет наслаждаться звуком тишины или мелодией, предусмотренной оператором. Вы сможете вернуться к первому собеседнику по окончании беседы со вторым.

По аналогии с ожиданием данная опция большинством операторов предоставляется бесплатно. Исключением является удержание вызова МегаФон. Эта компания взимает фиксированную плату каждый раз, когда вы переключаетесь на вторую линию. В Москве стоимость удержания на разных тарифах составляет 5-7 рублей. Причем после десятого переключения на вторую линию в течение месяца дополнительная плата взиматься перестает. А в случае, если вы решите уберете ожидание вызова, отключив опцию, после ответа на второй звонок разговор с первым абонентом автоматически прекратится.

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Кстати, не стоит путать услугу удержания вызова с одноименной опцией, доступной в меню звонилки на телефоне. В процессе разговора вы можете заметить кнопку «Удерживать», которая иногда скрывается во вкладке «Еще». Нажатие ставит вызов на удержание, как и при переключении на вторую линию.

Неважно, каким оператором вы пользуетесь и активна ли услуга удержания, — управление двумя звонками доступно только в случае, если вам кто-то пытается дозвониться. Сорваться и набрать другого человека, не сбросив вызов, нельзя. Зато нажатие кнопки удержания без второго звонка является бесплатным для абонентов МегаФон и других операторов.

Как подключить вторую линию

Чтобы пользоваться второй линией на телефоне, нужно подключить услуги ожидания и удержания вызова. Как я уже говорил ранее, они должны быть активны по умолчанию, но в случае чего вы можете управлять ими через личный кабинет или мобильное приложение своего оператора.

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Также существуют специальные номера, скрипты для SMS и USSD-запросы для альтернативного подключения опций, которые почти у всех операторов за исключением МегаФон объединены в одну:

Ожидание вызова МегаФон — *43#.

— *43#. Удержание вызова МегаФон — SMS со словом «ДА» на номер 5520.

— SMS со словом «ДА» на номер 5520. Вторая линия Теле2 — *43#;

— *43#; Вторая линия МТС — *43#;

— *43#; Вторая линия билайн — 067409041 или *110*041#.

Еще один момент касается ситуации, когда у вас не работает вторая линия на телефоне. Дело в том, что в настройках звонилки есть опция ожидания вызова, работающая независимо от услуги оператора. Проверьте, активна ли она.

Как отключить удержание вызова

По понятным причинам ответ на вопрос, как отключить удержание вызова, в большей степени интересует абонентов МегаФон. Им нужно отправить слово «НЕТ» на номер 5520, чтобы при переключении на вторую линию не взималась абонентская плата, а первый звонок сбрасывался.

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Услуга ожидания вызова является бесплатной у всех операторов, но и ее можно отключить. Для этого абонентам МегаФон, МТС и Tele2 нужно ввести через номеронабиратель команду #43# и нажать кнопку вызова. От клиентов билайн требуется звонок по номеру 067409040 или ввод команды *110*040#. Наконец, не забывайте о мобильном приложении своего оператора и о том, что выключить ожидание вызова можно через настройки приложения для звонков.