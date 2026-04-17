Если вы, вопреки моим советам, все-таки решили пользоваться мессенджером MAX, то у вас возникнет много вопросов. Как позвать кого-то в чат, поделиться каналом или кинуть свой профиль человеку из другого мессенджера? Для этого вам понадобится ссылка на MAX. Работает так же, как в Telegram: это адрес, по которому можно открыть нужный объект прямо в приложении. Разбираю все варианты по порядку.

Зачем нужна ссылка на MAX

Приложение MAX поддерживает ссылки на большинство объектов внутри мессенджера: профили, группы, каналы, боты. Это удобно в нескольких ситуациях: нужно позвать человека в чат, которого нет в контактах; хочется поделиться каналом с кем-то за пределами мессенджера; нужно разместить ссылку на группу в другом месте — сайте, посте, рассылке.

Ссылка на мессенджер MAX выглядит не как t.me/username (формат Telegram). В национальном мессенджере все иначе. Но при нажатии на ссылку система предложит открыть объект в MAX, если приложение установлено.

Как пригласить человека в MAX

Если нужный человек уже есть в ваших контактах, просто найдите его в поиске и напишите. Но если MAX не видит контакты или человека нет в списке, прочитайте инструкцию о том, что с этим делать. Самый универсальный способ позвать кого угодно — отправить пригласительную ссылку. Как получить личную пригласительную ссылку для чата в MAX:

Запустите MAX на Android. Откройте вкладку «Контакты». Найдите человека, которого нет в MAX. Нажмите кнопку «Пригласить». Отправьте ссылку любым удобным способом (например, через Telegram, ну а что?).

Человек, получивший ссылку, сможет открыть национальный мессенджер и сразу попасть в нужный чат в MAX. Если приложения нет — ссылка предложит его установить. Ссылка ведет на страницу установки, после чего автоматически открывает нужный объект.

Как сделать ссылку на профиль в MAX

Ссылка на профиль в MAX формируется из вашего username — имени пользователя. Без него поделиться профилем через ссылку не получится. Как найти или создать ссылку на аккаунт в MAX:

Откройте приложение и перейдите в «Настройки». Нажмите кнопку «Пригласить друзей». Отправьте ссылку любым удобным способом.

Ссылка на контакт в MAX сопровождается QR-кодом. Так что человек найдет вас любым из этих двух способов. Делитесь данными везде, где хотите, чтобы нужные люди нашли вас в национальном мессенджере.

Как сделать ссылку на группу в MAX

Ссылка на группу в MAX генерируется через общий чат. Принцип здесь похожий. Как скопировать ссылку на MAX для группы:

Откройте группу. Нажмите на ее название вверху экрана. Нажмите кнопку «Пригласить по ссылке».

Отправьте скопированную ссылку любым удобным способом. Получатель откроет ее и попадет в группу или увидит запрос на вступление в зависимости от настроек группы.

Как сделать ссылку на канал в MAX

Принцип тот же, что и с группами. У публичного канала есть постоянный адрес по username, у приватного — только пригласительная. Как создать ссылку на канал в MAX:

Откройте канал и нажмите на его название. Найдите ссылку и нажмите кнопку «Поделиться». Отправьте ссылку или просто скопируйте ее.

Если канал в MAX приватный — ссылка будет пригласительной. Перейдя по ней, человек увидит канал и сможет подписаться. Публичный канал открывается для всех без дополнительных действий.

Ссылка на бота в MAX — как сделать

Бот в MAX — это аккаунт с username, поэтому ссылка на него формируется так же, как на обычный профиль. Разница только в том, что ссылку делает не сам пользователь, а владелец бота. Если вы создаете бота и хотите поделиться им:

Найдите своего бота в поиске или в списке чатов. Откройте профиль бота. Нажмите кнопку «Поделиться» рядом со ссылкой. Отправьте ее любым удобным способом.

Если просто хотите поделиться чужим ботом, сделайте то же самое: откройте его профиль и скопируйте ссылку. Отправить ее можно через любой канал связи: в посте, в личке, на сайте. Если что-то не получается, то есть ни один из способов не дает результата, а ссылка не копируется или не открывается — обратитесь в службу поддержки MAX, там разберут конкретную ситуацию.