Одна из самых частых жалоб после установки национального мессенджера: MAX не видит контакты из телефонной книги, хотя люди там точно есть. Открываешь соответствующую вкладку, а там пусто или почти пусто. Ситуация знакомая и неприятная, особенно когда уже успел перевести рабочие чаты или договориться с родственниками о переходе в новый мессенджер. Как добавить контакт в мессенджер MAX вручную — отдельная история, но сначала разберемся, почему даже сохраненные номера вообще не подтягиваются, и что с этим делать. Спойлер: в большинстве случаев проблема решается за минуту, и никаких сложных действий для этого не требуется.

Почему MAX не видит контакты

Главная причина, по которой приложение MAX не видит контакты, одна: у мессенджера нет разрешения на доступ к телефонной книге. Без него приложение физически не может прочитать список номеров на устройстве. Это стандартное ограничение Android, которое защищает данные пользователя от софта, не получившего явного согласия. Разрешение могло не быть выдано по нескольким причинам:

Первая: при первом запуске MAX появился запрос на доступ к контактам, а пользователь нажал «Отклонить» (случайно или намеренно).

Вторая: на смартфоне выставлены жесткие настройки конфиденциальности, которые блокируют доступ новых приложений к контактам по умолчанию.

Третья: после обновления приложения разрешение сбросилось (такое тоже бывает).

В любом из этих случаев решение одинаковое: выдать разрешение вручную. О том, какие разрешения требует мессенджер MAX на Android в целом, стоит почитать отдельно.

Почему в MAX не все контакты

Это другая ситуация. MAX видит не все контакты не потому что нет доступа, а поскольку часть людей из телефонной книги просто не зарегистрирована в мессенджере. Мессенджер показывает только тех, кто уже создал аккаунт. То есть установил приложение и прошел регистрацию по номеру телефона.

Если человек есть в телефонной книге, но не виден контакт в MAX — значит, он либо не установил приложение, либо зарегистрировался под другим номером, который у вас не сохранен. Это не ошибка и не сбой: так устроена логика мессенджера. Решение в этом случае одно: пригласить человека в MAX, об этом расскажем в последнем разделе.

Еще один важный момент: в MAX не все контакты могут отображаться, если у другого пользователя выставлены настройки приватности, ограничивающие поиск по номеру. В таком случае человек есть в госмессенджере, но найти его через общий список не получится: он сам должен написать первым или поделиться ссылкой на профиль. Как спрятать свой контакт от посторонних, объясняется в материале «Как скрыть номер телефона в мессенджере MAX на Android».

Как синхронизировать контакты в MAX

Есть два способа выдать приложению доступ к контактам: прямо через MAX или через настройки смартфона. Оба варианта приводят к одному результату, но работают немного по-разному.

Способ 1. Через само приложение MAX:

Откройте MAX и перейдите во вкладку «Контакты» в нижнем меню. Если доступ не выдан, приложение само предложит его запросить: появится экран с кнопкой «Разрешить доступ» или аналогичной. Нажмите на кнопку. Система покажет стандартный диалог Android с запросом разрешения. Выберите «Разрешить». Вернитесь на вкладку «Контакты»: список обновится автоматически.

Этот способ самый быстрый, если приложение само предлагает выдать разрешение. Если экран с запросом не появляется, воспользуйтесь вторым способом.

Способ 2. Через настройки смартфона:

Откройте «Настройки» на смартфоне. Перейдите в раздел «Приложения». Найдите MAX в списке и нажмите на него. Выберите пункт «Разрешения». Найдите раздел «Контакты» и переключите его в положение «Разрешить». Вернитесь в мессенджер и откройте вкладку «Контакты» — синхронизация контактов в MAX запустится автоматически.

После выдачи разрешения приложению потребуется несколько секунд на загрузку списка. Если контакты все равно не появились, закройте MAX полностью и откройте снова. В редких случаях помогает перезагрузка смартфона.

Что делать, если человека нет в MAX

Если нужного контакта нет в списке и вы уверены, что дело не в разрешениях, скорее всего, человек просто не зарегистрирован в мессенджере. В этом случае его можно пригласить в MAX прямо из приложения. Вот как это сделать:

Откройте вкладку «Контакты» в MAX. Пролистайте список вниз. Нажмите на кнопку приглашения рядом с именем контакта, у которого нет аккаунта в MAX. Выберите способ отправки приглашения: через SMS, через другой мессенджер или скопировав ссылку. Отправьте приглашение. Человек получит ссылку для скачивания приложения и регистрации.

После того как человек установит MAX и зарегистрируется по номеру, который у вас сохранен, он автоматически появится в вашем списке контактов. Дополнительных действий не потребуется. В MAX не видны контакты телефона только до тех пор, пока не выданы нужные разрешения, или пока люди не зарегистрировались в мессенджере. Обе проблемы решаемы: первая за минуту, а устранение второй зависит от самого человека.