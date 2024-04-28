Как узнать, сколько герц на экране телефона

В последние годы одной из главных характеристик экрана стали герцы, на которых производители мобильных устройств постоянно заостряют внимание. Кто-то продвигает 120 Гц, а отдельные компании, набравшись смелости вовсе заявляют о наличии в их смартфонах 1920 или 2160 Гц (да, такое тоже бывает). В это связи не мудрено запутаться, а еще труднее понять, сколько герц экрана, если никогда раньше не интересовался данным вопросом.

На что влияют герцы экрана

Герц — это единица измерения частоты периодических процессов в рамках одной секунды, затрагивающая далеко не только характеристики экрана. Но даже, если мы будем рассматривать исключительно особенности дисплея, то будем иметь дело с разными герцами:

Частота обновления экрана (например, 90 Гц). Характеристика, показывающая, сколько кадров в секунду способен отображать дисплей.

(например, 90 Гц). Характеристика, показывающая, сколько кадров в секунду способен отображать дисплей. Частота опроса сенсорного слоя (например, 240 Гц). Указывает на то, сколько раз в секунду тачскрин считывает касания.

(например, 240 Гц). Указывает на то, сколько раз в секунду тачскрин считывает касания. Частота ШИМ (например, 1920 Гц). Говорит о том, сколько раз в секунду мерцают светодиоды дисплея.

Чаще всего, когда мы говорим о герцах на телефоне, то подразумеваем частоту обновления экрана. В данном случае чем она выше, тем плавнее картинка на дисплее. При этом стоит учитывать, что экран не может прыгнуть выше головы и выдать 120 кадров на экране 120 Гц, если, например, игра поддерживает только 60 Гц.

Частота опроса сенсорного слоя — характеристика, влияющая на быстроту распознавания касаний, когда пользователь нажимает на экран. Чем выше этот показатель, тем точнее и быстрее откликается дисплей. Частота ШИМ влияет на усталость наших глаз от взаимодействия с AMOLED-экранами. Чем больше герц экрана, тем сложнее нам замечать мерцание, благодаря чему глаза не напрягаются лишний раз.

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Как посмотреть, сколько герц на телефоне

Теперь разберемся, как узнать, сколько герц на телефоне. В случае с частотой обновления экрана все предельно просто:

Открываем настройки устройства. Переходим в раздел «Экран», а затем — «Частота обновления». Смотрим на доступные варианты.

Если в настройках экрана нет пункта, затрагивающего частоту обновления, то, скорее всего, дисплей поддерживает только 60 Гц. Опровергнуть или подтвердить догадки в таком случае поможет приложение AIDA64 или его аналог:

Запускаем программу. Открываем раздел «Отображение». Смотрим на пункт «Частота обновления».

Если вам по каким-то причинам так и не удалось узнать, сколько герц на экране, изучите характеристики смартфона на сайте производителя или магазина, где продается интересующее устройство.

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В случае с герцами экрана, затрагивающими частоту опроса сенсорного слоя и ШИМ, все намного сложнее. Этот параметр нельзя изменить в настройках, а еще он не указывается в приложениях с характеристиками смартфона. Единственный выход — изучить характеристики устройства через надежный источник или посмотреть подробный обзор, где затрагиваются нужные нам параметры.

Высока вероятность того, что ни на официальном ресурсе производителя, ни на сайте магазина вы не увидите информацию, касающуюся частоты опроса и ШИМ. В этой связи возникнет вполне логичный вопрос: а насколько важны герцы?

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Сколько герц нужно смартфону

Частота обновления экрана действительно влияет на плавность картинки, и она заметна глазу. Другое дело, что отличия 60 Гц и 120 Гц видны только на контрасте. То есть, если намеренно не сравнивать экраны с разной частотой обновления, вы вряд ли поймете, зачем нужна повышенная герцовка. Но стоит один раз попробовать и возвращаться на 60 Гц совсем не захочется.

Частота опроса сенсорного слоя тоже важна, но ощутить разницу между стандартными 120 Гц и повышенными 240 Гц (иногда даже выше) у вас вряд ли получится. Впрочем, это не мешает рекомендовать геймерам экраны с более чувствительным тачскрином.

Как проверить качество тачскрина на телефоне

Частота ШИМ важна, но только для людей, испытывающих дискомфорт от AMOLED-экранов. Если вы входите в их число, выбирайте смартфоны с дисплеями на 1000 Гц и выше. Если дискомфорта никогда не было, то и обращать внимание на частоту ШИМ не стоит, хотя разницу можно будет заметить, сняв на видео экраны с разными характеристиками (на дисплее с низким ШИМ будут заметны полосы).