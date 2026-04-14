Недавно мы уже рассказывали о том, почему не работает интернет на Android. Проблема распространенная, но бывает ситуация хуже: телефон вообще не подает признаков жизни. Нажимаешь кнопку: черный экран, ноль реакции. Причин, по которым не включается телефон Android, несколько, и они принципиально разные. Разбираю по порядку: где искать кнопку питания, как правильно включить телефон и что делать, если он все равно не реагирует.
Где находится кнопка включения телефона
На большинстве Android-смартфонов кнопка включения телефона расположена на правом боковом торце. Это актуально для Samsung, Xiaomi, REDMI, POCO, vivo, realme и большинства других брендов.
Есть исключения:
- на некоторых старых моделях Sony и Nokia кнопка находится на верхнем торце;
- на ряде бюджетных смартфонов кнопка питания совмещена со сканером отпечатков пальцев и находится сбоку, чуть ниже середины корпуса.
Часто новички путают кнопку питания с кнопками регулировки громкости: они расположены рядом на том же торце. Кнопка питания обычно одна и находится чуть выше середины, кнопки громкости (пара кнопок ниже или выше нее).
Как включить Android
Когда нашли нужную кнопку, само включение Android выглядит так:
- Найдите кнопку питания на правом боковом торце.
- Нажмите на неё и удерживайте в течение 3-5 секунд.
- Дождитесь появления логотипа бренда или системы на экране.
- Отпустите кнопку и дождитесь полной загрузки.
После появления логотипа телефон загружается самостоятельно (обычно это занимает от 30 секунд до двух минут в зависимости от модели и установленной версии Android). Трогать кнопки в процессе загрузки не нужно. Если логотип появился, но телефон завис на нем не загружается дальше — переходите к последнему разделу этого текста.
Почему телефон не включается
Если нажатие и удержание кнопки не дает никакого результата, причин может быть несколько:
- Разряженный аккумулятор. Самая частая причина. Если батарея разряжена полностью, телефон не реагирует на кнопку питания даже при подключении зарядки (нужно подождать несколько минут).
- Программный сбой. Система зависла, и телефон не реагирует ни на что. Внешне выглядит как выключенный, хотя формально включен.
- Неисправная кнопка питания. Кнопка питания не реагирует из-за механического повреждения (особенно актуально, если телефон упал и не включается).
- Повреждение после падения или попадания воды. Внутренние компоненты могут выйти из строя при ударе или контакте с жидкостью.
- Сбой после обновления или сброса настроек. Иногда прошивка повреждается в процессе обновления или сброса. Кстати, сброс настроек на Samsung иногда приводит к серьезным проблемам — это отдельная история.
- Режим fastboot или recovery. Если телефон попал в служебный режим, он не загружается штатным образом: экран показывает текст или меню вместо логотипа.
Большинство из перечисленных причин решаемы самостоятельно без похода в сервис. Исключение составляют физические повреждения после падения или попадания воды: здесь без диагностики специалиста не обойтись.
Что делать, если телефон не включается
Решение зависит от причины. Разбираю по порядку от простого к сложному. Телефон разрядился и не включается
Если разрядился телефон и не включается, это не поломка, просто нужно время:
- Подключите телефон к зарядному устройству через оригинальный кабель.
- Подождите 10-15 минут. При глубоком разряде телефон не реагирует сразу (это нормально).
- После появления на экране значка батареи или зарядки нажмите и удержите кнопку питания 3-5 секунд.
Важно: если телефон не включается на зарядке даже после 30 минут, попробуйте другой кабель или зарядное устройство. Проблема нередко в них, а не в самом телефоне.
Если телефон Android выключился и не включается или вообще не реагирует ни на что:
- Зажмите одновременно кнопку питания и кнопку уменьшения громкости.
- Удерживайте обе кнопки 10-15 секунд.
- Дождитесь вибрации или появления логотипа и отпустите кнопки.
- Телефон перезагрузится принудительно.
На некоторых старых моделях Samsung принудительная перезагрузка выполняется удержанием только кнопки питания в течение 10-20 секунд.
Если на экране отображается текстовое меню или надпись Fastboot, нажмите кнопку питания и удерживайте до перезагрузки, либо используйте кнопки громкости для навигации по меню и выберите «Reboot». Если не работает кнопка питания механически, телефон всt равно можно попробовать включить:
- Подключите телефон к зарядке. Некоторые модели включаются автоматически при подаче питания.
- Попробуйте двойной тап по экрану (на ряде смартфонов эта функция активирует дисплей).
- Подключите телефон к компьютеру через USB (иногда это запускает процесс загрузки).
Если ни один из способов не помог, а телефон больше не включается даже после зарядки и принудительной перезагрузки — скорее всего, проблема аппаратная. В этом случае путь один: в сервисный центр.