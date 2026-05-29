Пока в России готовятся к полному запрету VPN, с 1 июня на автозаправочных станциях начинают действовать более строгие правила безопасности. Разговор по телефону у топливной колонки теперь может закончиться отказом в обслуживании или попаданием во внутренний чёрный список заправки. Разбираемся, что это значит для обычного водителя со смартфоном в руке и где проходит граница между внутренними правилами АЗС и реальной ответственностью.

Правила использования телефона на АЗС с 1 июня 2026

Суть в том, что заправки получают формальное основание не обслуживать клиента, который пользуется телефоном вне салона у колонки. Разговор по телефону вне автомобиля у топливной колонки может привести к отказу в обслуживании или включению нарушителя во внутренние чёрные списки АЗС.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

По описанию правил, пользоваться смартфоном допускается только внутри автомобиля, а единственным исключением остаётся оплата через QR-код на терминале. То есть достать телефон, чтобы отсканировать код и заплатить, можно, а вот стоять у пистолета и болтать по громкой связи — уже повод для конфликта с персоналом.

Почему нельзя пользоваться телефоном на заправке

Формальная причина — пожарная безопасность. Изменения связаны с обновлёнными противопожарными требованиями МЧС и топливных операторов, а главным риском называют возможную искру при использовании мобильного телефона вблизи горючих паров.

Здесь стоит сохранять трезвость: реальная вероятность поджечь пары бензина исправным смартфоном крайне мала, и громких подтверждённых случаев именно из-за звонка по телефону практически нет. Но заправки в этом вопросе действуют по принципу перестраховки, и спорить с сотрудником у колонки — заведомо проигрышная история. Так же, как и доказывать обратное тем, кто уверяет, что VPN взрывает смартфоны на Android.

Будет ли штраф за телефон на АЗС

Главный практический вопрос — чем это грозит по деньгам и закону. И здесь важная деталь: отдельной статьи административной ответственности за телефон на заправке сейчас нет.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

При этом юристы напоминают, что заправка — это частная территория. По словам адвоката Ирины Гребневой, АЗС вправе отказать в обслуживании: не включить колонку, аннулировать оплату или потребовать освободить территорию, а также внести клиента во внутренний чёрный список. То есть штрафа как такового нет, но заправить машину на конкретной станции могут и не дать.

Что делать, если возник спор с сотрудником АЗС

Сценарий с конфликтом тоже описан: в спорных ситуациях сотрудники АЗС могут вызвать полицию для оценки действий клиента. В этом случае именно правоохранительные органы будут определять, есть ли административное правонарушение и насколько действия клиента угрожали безопасности.

На практике это значит, что доводить до вызова полиции из-за телефонного звонка — затея сомнительная и по времени, и по нервам. Лучше следуйте правилам поведения на АЗС:

звоните и переписывайтесь, не выходя из салона автомобиля

у самой колонки телефон лучше убрать в карман

для оплаты по QR-коду доставайте смартфон уже у терминала, а не у пистолета

если сотрудник сделал замечание, не спорьте у колонки — это его территория и его правила

Чёрный список за телефон на АЗС

Эта новость важна в первую очередь тем, кто привык заправляться с телефоном у уха или снимать процесс на камеру. Для всех остальных по сути ничего не меняется: оплата картой и по QR-коду работает как раньше, а сами правила касаются поведения у колонки, а не функций смартфона.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Итог простой: формального штрафа за телефон на АЗС пока нет, но заправка вправе отказать в обслуживании и занести в свой чёрный список. Самый безопасный вариант — все разговоры вести из машины, а у колонки доставать смартфон только для оплаты по QR-коду.