Android перестал меня удивлять: каждый новый смартфон выглядел и вёл себя как предыдущий, и я даже перестал копаться в настройках. Galaxy S24 Ultra вернул интерес, и дело не в железе, а в том, что Samsung надстраивает поверх системы, выпуская большие обновления наподобие One UI 9, которую мы обозревали в отдельном тексте. А здесь расскажу про пять функций One UI, ради которых я пока не готов уходить к другим брендам.

Good Lock: тонкая настройка One UI без root

Первое, что я ставлю на любой Galaxy, — бесплатное приложение Good Lock. Само по себе оно почти ничего не делает: это оболочка для отдельных модулей, каждый из которых отвечает за свой кусок интерфейса. Раньше я годами сидел на кастомных темах и прошивках, а здесь получаю похожий контроль без замены системного интерфейса и без root-доступа, то есть без взлома телефона с потерей гарантии.

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Три модуля я считаю обязательными. RegiStar позволяет переставить пункты в приложении «Настройки» и назначить двойное постукивание по задней крышке, например на скриншот. One Hand Operation+ добавляет невидимые ручки по краям экрана: каждая понимает прямой свайп и два диагональных, и я через них открываю уведомления, не дотягиваясь большим пальцем до верха 6,8-дюймового экрана. NotiStar ведёт журнал всех уведомлений с поиском, включая те, что я случайно смахнул.

Скачать Good Lock

Включается всё это просто:

Откройте Galaxy Store (Good Lock есть и в Google Play) и установите Good Lock. Запустите приложение и выберите нужный модуль, например RegiStar или NotiStar. Установите модуль отдельной кнопкой внутри Good Lock и откройте его настройки.

Это именно та категория возможностей, которые относятся к полезным функциям Samsung и других производителей, которых нет на чистом Android от Google.

Режимы и сценарии запускают автоматизацию за минуту

«Режимы и сценарии» — встроенный в One UI автоматизатор в духе «если случилось X, сделай Y». Каждый сценарий состоит из условия и набора действий, которые телефон выполняет сам, как только условие срабатывает. Условием может быть подключение к конкретной сети Wi-Fi или Bluetooth-устройству, падение заряда ниже заданного уровня или просто время дня.

Мой самый рабочий сценарий тривиален: при подключении наушников телефон ставит громкость мультимедиа на нужный уровень. Tasker и MacroDroid умеют больше, но у меня редко хватает терпения их настраивать, а первый сценарий в One UI у меня заработал меньше чем за минуту. С каждым выпуском One UI Samsung добавляет новые действия, а модуль Routines+ из Good Lock сверху добавляет макросы касаний — записанные последовательности нажатий по экрану.

S Pen работает, даже не касаясь экрана

S Pen прячется в корпус S24 Ultra, поэтому стилус всегда со мной. Главное его отличие от дешёвых ёмкостных стилусов в том, что телефон видит перо, когда оно просто висит над экраном. Именно это делает S Pen полезным за пределами рисования.

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Наведение пера на фото в Галерее показывает превью, Magnify увеличивает мелкий текст без зума пальцами. Функция «S Pen в текст» превращает рукописные каракули в печатный текст в любом поисковом поле или адресной строке. «Заметка на выключенном экране» сохраняет записи в Samsung Notes, даже если дисплей не включался. Когда я вытаскиваю перо, открывается меню Air command с инструментами, и там я чаще всего пользуюсь переводом: наводишь перо на слово и видишь его перевод.

Есть подвох для тех, кто присматривается к новым моделям. У моего S24 Ultra перо соединяется с телефоном по Bluetooth, и кнопкой на нём я снимаю групповые фото, не касаясь экрана. Начиная с Galaxy S25 Ultra Samsung от Bluetooth-пера отказалась: у S26 Ultra перо не нужно заряжать и сопрягать, но пульта для камеры в нём больше нет. Остальные функции наведения сохранились.

Audio Eraser убирает шум из записей и стримов

Audio Eraser — часть пакета Galaxy AI, про который у нас есть отдельный текст. Функция раскладывает звуковую дорожку клипа на категории: голоса, музыка, шум, толпа, природа. Каждую можно приглушить или полностью заглушить, сравнить результат с оригиналом и сохранить копию. На серии S24 она появилась вместе с One UI 7, а One UI 8 добавила её в диктофон и Samsung Notes.

Я чаще всего чищу голосовые заметки, записанные в шумных комнатах: фон уходит, речь остаётся. Работает это и с записями звонков из приложения «Телефон», что удобно, когда нужно переслушать разговор ради заметок. На Galaxy S26 Samsung пошла дальше и встроила Audio Eraser в стриминговые приложения от YouTube до Netflix. В панели быстрых настроек появился переключатель, который убирает фоновый шум прямо во время воспроизведения, с ползунком силы и отдельным режимом Voice Focus для выделения голоса. Из инструмента монтажа функция превратилась во что-то, чем пользуешься по ходу просмотра. На S24 Ultra этой части нет, и это стоит учитывать при выборе между поколениями.

DeX превращает смартфон в рабочий стол

DeX делает из телефона ПК, как только я подключаю его к монитору. Нужен только переходник с USB-C на HDMI плюс Bluetooth-клавиатура и мышь, и на экране появляется панель задач, а приложения открываются в окнах с изменяемым размером.

В One UI 8 Samsung перестроила DeX на оконной системе для настольного режима, которую разрабатывала вместе с Google для Android 16. По сути, многолетние наработки Samsung теперь живут внутри самого Android, и от этого платформа нравится мне ещё больше. Но главную разницу для меня сделала One UI 8.5: появились до четырёх рабочих столов, DeX запоминает размер и положение каждого окна между сессиями, а новая кнопка блокировки прячет рабочее пространство за пароль, когда я отхожу от стола.