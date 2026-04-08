Xiaomi 12T Pro — мой смартфон с батареей на 5000 мАч. По идее, должен держать весь день без вопросов. Но в какой-то момент телефон начал разряжаться к обеду, хотя я особо им не пользовался. Просто лежал в кармане и таял. Первая мысль: что-то сломалось, батарея деградировала. Потом выяснилось, что причина совершенно другая и она нашлась за десять минут. Если у вас та же картина, и телефон разряжается быстрее, чем должен, скорее всего, виновато конкретное приложение. К счастью, его можно найти и обезвредить.

Какие приложения жрут батарею

Прежде чем искать конкретного виновника, полезно понимать, какой тип приложений вообще способен сильно расходовать заряд. Вот главные категории:

Мессенджеры и социальные сети. Постоянно поддерживают соединение с сервером, чтобы доставлять уведомления в реальном времени. Чем больше таких приложений, тем больше фоновой активности;

Постоянно поддерживают соединение с сервером, чтобы доставлять уведомления в реальном времени. Чем больше таких приложений, тем больше фоновой активности; Навигация и геолокация. GPS — один из самых прожорливых модулей в смартфоне. Приложения, которые запрашивают местоположение в фоне, расходуют заряд даже когда вы их не используете;

GPS — один из самых прожорливых модулей в смартфоне. Приложения, которые запрашивают местоположение в фоне, расходуют заряд даже когда вы их не используете; Магазины приложений и системные утилиты. Обновляются, проверяют наличие новых версий, собирают аналитику. Именно эта категория стала моим личным открытием;

Обновляются, проверяют наличие новых версий, собирают аналитику. Именно эта категория стала моим личным открытием; Стриминговые сервисы и медиаплееры. Музыка и видео нагружают процессор и держат экран активным;

Музыка и видео нагружают процессор и держат экран активным; Игры. Особенно с трехмерной графикой. Могут продолжать работать в фоне и тратить ресурсы даже после того, как вы их свернули.

Любое из этих приложений само по себе работает нормально. Проблема начинается, когда одно из них ведет себя некорректно: зависает в фоне, не может завершить процесс или получает слишком много разрешений. Именно тогда телефон начинает быстро разряжаться без видимых причин.

Как узнать, что расходует батарею

Android хранит подробную статистику расхода заряда по каждому приложению. Найти виновника можно за несколько минут:

Откройте «Настройки» на смартфоне. Перейдите в раздел «Батарея». Найдите пункт «Использование батареи» или «Расход заряда». Перед вами откроется список приложений с указанием процента потребленного заряда за последние сутки. Пролистайте список и найдите то, что выбивается из общей картины. Если приложение, которым вы почти не пользовались, потребило 15-20% заряда — вот ваш «жрун».

Именно так я и нашел своего виновника. Им оказался GetApps — встроенный магазин приложений Xiaomi. Приложение, которое я открываю от силы раз в неделю, умудрилось съесть почти 22% заряда за сутки. Не понимаю, чем оно занималось в фоне. И тут важно в целом разобраться, что такое GetApps на Xiaomi и зачем оно нужно.

Как настроить приложение, которое ест батарею

Нашли виновника. Что дальше? Есть несколько вариантов действий по возрастанию радикальности. Ограничить фоновую активность. Самый мягкий способ. Приложение продолжает работать, но система ограничивает его активность в фоне:

Зайдите в «Настройки» — «Приложения». Найдите нужное приложение и откройте его страницу. Перейдите в раздел «Батарея» или «Использование батареи». Выберите режим «Ограниченный» или отключите фоновую активность.

Важный нюанс: после этого некоторые приложения начинают работать некорректно. Мессенджеры с ограниченной фоновой активностью перестают доставлять уведомления в реальном времени, и сообщения появятся только когда вы откроете приложение вручную. Для WhatsApp или Telegram это неприемлемо. Для магазина приложений — вполне нормально.

Отозвать лишние разрешения. Если приложение потребляет много заряда из-за постоянного доступа к геолокации или другим модулям, можно просто отозвать эти разрешения:

Зайдите в «Настройки» — «Приложения» — выберите приложение. Откройте раздел «Разрешения». Отключите доступ к геолокации, камере, микрофону — всему, что приложению явно не нужно для работы.

Полностью удалить приложение. Самый радикальный и самый эффективный способ. Нет приложения — нет проблем. Именно это я и сделал с GetApps. Но оказалось, что встроенные приложения Xiaomi просто так не удаляются. Кнопки удаления в настройках нет — только «Отключить», что тоже помогает, но не полностью. Полное удаление системного приложения требует дополнительных действий. Я уже знаю, как удалить приложение, которое не удаляется на Android, с моей отдельной инструкцией можете узнать и вы.

После того как я разобрался с GetApps, Xiaomi 12T Pro снова стал держать заряд весь день. Облегчение было колоссальным. Причем проблема крылась не в деградации батареи и не в железе: просто одно фоновое приложение тихо делало свое дело.

Что делать, если телефон все равно разряжается

Бывает, что вы нашли и ограничили всех подозреваемых, а телефон быстро разряжается по-прежнему. В таком случае помогает режим энергосбережения. Он системно снижает расход заряда сразу по нескольким направлениям и включается так:

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Батарея». Найдите пункт «Режим энергосбережения» или «Экономия заряда». Включите режим вручную или настройте автоматическое включение при определенном уровне заряда — например, от 20%. При желании настройте параметры режима: ограничение частоты обновления экрана, снижение яркости, отключение фоновой синхронизации.

Режим энергосбережения телефона не решает проблему конкретного прожорливого приложения, но дает заряду продержаться дольше, пока вы разбираетесь с причиной. Воспринимайте его как временную меру, а не финальное решение. Если после всех манипуляций телефон по-прежнему не держит заряд столько, сколько должен по характеристикам, возможно, батарея действительно деградировала — и тогда выход один: замена аккумулятора в сервисе.