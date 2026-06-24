Когда мы выбираем смартфон, то лезем в характеристики до последней мелочи: какой процессор, сколько оперативки, какая матрица. А вот покупка телевизора ограничивается изучением диагонали. И зря, потому что внутри современного ТВ прячется ровно та же начинка, что и в телефоне, просто производитель об этом скромно молчит. Сегодня разберём, на что нужно смотреть при выборе ТВ, чтобы не купить хлам. А чтобы сэкономить на сопутствующих мелочах, загляните в подборку, где я спустил всё до последней копейки на AliExpress, но эти 10 товаров того стоили.

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Какой тип матрицы у телевизора лучше

Первое, что от вас прячут, это реальный тип матрицы телевизора. В карточке гордо пишут QLED или просто 4K, но умалчивают, IPS перед вами, VA или OLED, а это небо и земля по контрасту. Если по-простому, какая матрица лучше? Все просто.

IPS даёт честные цвета и широкие углы обзора, но слабый чёрный, поэтому в тёмной комнате картинка сероватая.

VA, наоборот, отлично показывает чёрный и контраст, но цвета блёкнут, если смотреть сбоку.

OLED бьёт всех по картинке с идеальным чёрным, но стоит заметно дороже.

Для большой компании и яркой комнаты берите VA, для кино в темноте и при бюджете повыше смотрите в сторону OLED, а IPS оставьте на крайний случай. Заодно обратите внимание на модель матрицы: она вам точно пригодится, если соберетесь перепрошивать ТВ. Обратите внимание на модель Xiaomi TV A Pro, у нее с картинкой нет проблем!

Xiaomi TV A Pro

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Зачем смотреть на покрытие экрана Smart TV

О покрытии экрана телевизора не пишут почти никогда, а зря. Глянцевая панель даёт сочную картинку в тёмной комнате, но днём превращается в зеркало, в котором вы видите себя и окно вместо фильма. Матовое покрытие гасит блики, но может чуть замыливать картинку.

Если в комнате большое окно или яркие лампы, этот невидимый в характеристиках параметр испортит впечатление сильнее, чем разница в разрешении. Тут, кстати, важно и само место установки, я разбирал, куда нельзя ставить телевизор, чтобы не убить картинку и сам аппарат.

Процессор и объем оперативной памяти в телевизоре

А вот тут начинается самое интересное. Внутри телевизора стоит такой же чип, как в бюджетных телефонах, но процессор телевизора в характеристиках обычно даже не называют. От него напрямую зависит, будет интерфейс летать или думать по три секунды после каждого нажатия. Тут все печально, так как для ТВ не делают мощных процессоров как для смартфонов, но смотреть на название нужно вот для чего.

У флагманов Samsung, LG и Sony стоят собственные фирменные чипы обработки изображения, и они заметно умнее тянут картинку, апскейл и HDR, чем у бюджеток, хотя в характеристиках их толком не сравнивают.

А вот у доступных моделей на Android и приставок внутри обычно чипы Amlogic. Тут обращайте внимание на модель: S905X4 — крепкий середняк, S928X и S905X5 — посвежее и шустрее.

Все чаще встречается MediaTek. Более универсальный производитель, его чипы чаще стоят в хороших телевизорах (в том числе у Sony и Philips среднего класса). Обычно дают чуть больше вычислительной мощности и лучше тянут игры и многозадачность

Кстати, некоторые игроки вроде HiSense предлагают неплохую производительность на собственном железе. Как в модели 50E66SL: там процессор Hi-View AI Engine X и ОС VIDAA гарантируют отменный результат по сравнению с «тяжелым» Андроид ТВ.

Телевизор HiSense

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Объём встроенной памяти в Смарт ТВ тоже важен, ведь на скромных 8 ГБ место под приложения кончится после пары установленных сервисов. Если родная начинка слабовата, выручает внешнее железо, и я как-то собрал домашний кинотеатр с нуля на ТВ-приставках с Android.

Какая версия Android TV и сколько она будет обновляться

Здесь та же боль, что и со смартфонами на Android. Производитель пишет размытое «Smart TV», но не уточняет, полноценный это Android TV или Google TV, либо урезанный лончер с рекламой, который тормозит и следит за вами. Ещё важнее вопрос обновлений Android TV: почти никто не обещает, сколько лет будут прилетать новые версии системы и патчи безопасности.

Купите телевизор на устаревшей версии, и через пару лет часть приложений просто перестанет на нём запускаться. Доходит до того, что Ростелеком делает свой умный телевизор, так что разброс систем на рынке только растёт.

Какая версия Wi-Fi у телевизора

Мелочь, на которую никто не смотрит, а потом удивляется тормозам при просмотре. Версия Wi-Fi в телевизоре решает, потянет он плавный 4K по воздуху или будет вечно подгружать. Дешёвые модели нередко умеют только медленный диапазон 2.4 ГГц, забитый соседскими сетями, а поддержку быстрого 5 ГГц в характеристиках скромно не упоминают. Для современного Smart TV, который живёт онлайн-сервисами, это куда важнее, чем кажется. От стабильного интернета зависит и удобство в мелочах, например то, как я настраиваю Smart TV для просмотра спорта.

Напоследок чистый маркетинг. Один и тот же телевизор продают под разными названиями и индексами, иногда с разной ценой, ровно как смартфоны ребрендят под разные рынки. Поэтому не ведитесь на громкое имя модели, а сверяйте реальные характеристики: тип матрицы, яркость, процессор и память. Бывает, что соседняя модель того же завода стоит дешевле, а отличается только наклейкой. Так что выбирайте телевизор по начинке, а если возникнут вопросы, задавайте их в нашем чате в МАКС.