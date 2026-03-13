Можно ли пользоваться смартфоном сразу после падения в воду

Герман Вологжанин

Даже если вы купите смартфон смартфон с защитой от влаги, падение в воду наверняка вызовет панику. Возможно, вы сразу попытаетесь включить экран, проверить динамик или поставить устройство на зарядку. Но стоит ли это делать? Важно понимать, насколько опасна вода в телефоне, что делать, если состоялся такой «контакт», и можно ли пользоваться устройством сразу после этого.

Опасна ли вода для смартфона

Даже если у вас смартфон с защитой от воды, это не означает, что он полностью неуязвим. Защита по стандартам IP67, IP68 или IP69 означает, что корпус способен выдержать кратковременное попадание влаги, но не гарантирует полную безопасность в любой ситуации.

Например, водонепроницаемый смартфон может выдержать падение в чистую воду на небольшую глубину, но морская вода, напитки или грязная жидкость гораздо опаснее. Кроме того, со временем уплотнители изнашиваются, и защита становится слабее.

Если смартфон попал в воду, внутри может появиться конденсат или влага, которая не сразу вызывает поломку, но со временем приводит к коррозии. Поэтому даже при наличии защиты не стоит считать, что ничего страшного не произошло.

Что делать, если смартфон упал в воду

Если телефон упал в воду, главное — не паниковать и не пытаться сразу включать его. Чем быстрее вы отключите питание и уберете влагу, тем больше шанс, что устройство будет работать нормально. Если уронил смартфон в воду, сначала его нужно выключить и протереть корпус сухой тканью. После этого стоит удалить влагу из динамиков и разъемов.

Полезно будет выполнить такие действия:

  • выключить смартфон;
  • снять чехол и SIM-лоток;
  • протереть корпус сухой тканью;
  • оставить устройство в сухом месте;
  • не сушить феном и не класть на батарею;
  • не трясти смартфон, чтобы вода не ушла глубже.

После того, как смартфон подсохнет, можно воспользоваться функцией очистки динамика от воды на Android. Она включает вибрацию и помогает вытолкнуть воду наружу. Найти ее можно в настройках или через специальные сервисные меню. Также существуют приложения, которые воспроизводят звук нужной частоты для удаления влаги.

Можно ли заряжать мокрый смартфон

Самая опасная ошибка — подключать зарядку сразу после контакта с водой. Зарядка мокрого телефона может привести к короткому замыканию и повреждению платы. Даже если устройство работает, внутри может оставаться влага. При подключении кабеля электричество проходит через разъем, и это увеличивает риск поломки.

Поэтому после того как смартфон после воды был высушен, лучше подождать несколько часов, а иногда и сутки, прежде чем подключать зарядку. Многие современные модели сами показывают предупреждение о влаге в разъеме — игнорировать его нельзя.

Можно ли пользоваться мокрым смартфоном

Если смартфон после воды включился, это не значит, что все в порядке. Влага могла остаться внутри корпуса и со временем вызвать проблемы. Лучше не пользоваться устройством сразу после падения в воду. Особенно не стоит запускать тяжелые приложения, включать зарядку или нагружать процессор.

Даже если это смартфон с защитой от воды, после контакта с жидкостью ему нужно время, чтобы полностью высохнуть. В большинстве случаев безопаснее оставить устройство на несколько часов без использования. Главное правило простое: если смартфон упал в воду, не спешите проверять, работает ли он. Несколько часов ожидания могут спасти устройство от серьезной поломки.

Новости по теме
Как посмотреть номер человека в MAX на Android
Как узнать, что тебя заблокировали в MAX на Android
Как бесплатно создать музыку через нейросеть Gemini. Инструкция для Android
Лонгриды для вас
Как сделать длинный скриншот с прокруткой на Android

Если вы когда-нибудь делали скриншот на телефоне, то замечали, что его размер ограничен площадью экрана. Но как быть, если нужен снимок всей страницы, длина которой превышает размер дисплея? Оптимальное решение — сделать скриншот с прокруткой. Это встроенная функция большинства Android-смартфонов, благодаря которой на снимок попадает все содержимое страницы, а не только ее часть.

Читать далее
Стоит ли покупать смартфоны на Ozon

Глядя на то, как китайские производители ломят цены в отечественной рознице, продавая какой-нибудь Xiaomi 15 Ultra за 150 тысяч рублей, в то время как в Поднебесной он безо всяких скидок стоит в 2 раза меньше, начинаешь задаваться вопросом: где покупать смартфоны? Не ехать же за ними в КНР, верно? На помощь приходят маркетплейсы, среди которых на российском рынке за последние годы разыгралась нешуточная конкуренция. Многие покупатели уже не ограничиваются AliExpress, выбирая альтернативные площадки вроде Ozon. Но стоит ли брать смартфон на Ozon, или лучше хранить верность «алику»?

Читать далее
Нужен ли в 2026 году игровой смартфон

2025 год стал переломным моментом для мобильного гейминга. Стремительное развитие процессорных технологий, представленных Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm и A19 Pro от Apple, изменило возможности обычных смартфонов. Производительность выросла настолько, что флагманские устройства массового рынка вышли на уровень, который раньше был доступен только специализированным игровым телефонам. А улучшенная энергоэффективность и технологии масштабирования на основе искусственного интеллекта позволили обычным флагманам выполнять задачи, которые еще недавно казались недостижимыми. И вот после этого нужно ли теперь покупать игровой смартфон.

Читать далее
Новости партнеров
Почему весной хочется перемен? Это происходит почти со всеми
Почему весной хочется перемен? Это происходит почти со всеми