В приложении MAX уже есть масса всего интересного. Например, можно записаться к врачу прямо через национальный мессенджер, верифицировать личность через Цифровой ID, получать коды подтверждения от банков. Но вот базовая опция, которая есть в любом мессенджере (текстовый статус) в MAX пока вызывает вопросы. Разбираю, что вообще понимается под статусами в MAX и что из этого реально работает.

Для чего нужен статус в MAX

В мессенджерах статус — это короткое сообщение в профиле, которое видят собеседники. «На работе», «Не беспокоить», «В отпуске» — классические примеры из WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Это простой способ сообщить контактам о своей доступности без лишних объяснений.

Функция MAX в этом направлении пока ограничена. Пользователи ищут возможность установить статус в MAX и нередко не находят привычного поля. Это не баг и не скрытая настройка. Просто приложение пока не предлагает текстовые статусы в том виде, к которому все привыкли.

Можно ли в MAX поставить статус

Прямой ответ: текстовый статус в привычном смысле — нет. Сделать статус в MAX как в WhatsApp или Telegram на данный момент технически невозможно. Разработчики рассматривают эту функцию, но официального подтверждения сроков нет.

Что есть вместо статуса:

поле «о себе» в профиле — короткий текст, который видят все собеседники при просмотре вашего профиля. Это аналог статуса, но работает иначе: это постоянная подпись, а не временное сообщение о доступности;

онлайн-статус — информация о времени последнего посещения.

Чтобы изменить подпись «о себе»:

Откройте приложение MAX и перейдите в «Настройки». Нажмите на иконку редактирования рядом с именем. Найдите поле «О себе» и введите нужный текст. Сохраните изменения.

Статусы в сети MAX

Отдельная история — статусы в сети MAX. Это не текстовые статусы, а информация об активности пользователя: когда он последний раз заходил в мессенджер. Именно эту информацию часто называют «статусом» в контексте MAX.

Статусы времени в MAX выглядят так:

«В сети» — человек открыл MAX прямо сейчас;

точное время — например, «был в 14:32» — видно контактам при определенных настройках приватности;

«Был недавно» и «Был давно» — размытые статусы для тех, кто не в контактах или скрыл точное время.

Про то, что означает «Был давно» и «Был недавно» в MAX и почему вместо точного времени отображается именно такая формулировка, читайте отдельно. Управлять видимостью статуса в сети в MAX можно через настройки приватности: выбрать, кто видит время посещения: все или только контакты.

Когда будут статусы в MAX

Сделают ли в MAX статусы — вопрос, на который у разработчиков пока нет официального ответа. Известно, что функция рассматривается как потенциальное обновление, но конкретных сроков нет. Можно статус в MAX ждать в рамках большого апдейта: большое обновление MAX в 2026 году уже анонсировано с рядом новых функций.

Пока статусы в MAX остаются в категории «хотелось бы». Мессенджер молодой и развивается быстро: за последний год появились расшифровка голосовых и видеокружков, папки, каналы для всех пользователей. Текстовые статусы логично вписались бы в этот список.