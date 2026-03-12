Нужно ли полностью разряжать новый смартфон

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

После покупки нового смартфона многие начинают вспоминать старые советы про аккумуляторы. Один из самых популярных — сначала полностью посадить батарею, а потом зарядить ее до 100%. Поэтому у многих возникает вопрос, нужно ли полностью разряжать новую модель перед первой зарядкой. Некоторые даже специально ищут способы, как быстро разрядить смартфон, которым мы посвятили отдельный текст, чтобы «сделать все правильно». На самом деле этот совет давно устарел, и современные батареи работают совсем по другим правилам.

Нужно ли полностью разряжать новый смартфон. Разряжаем в ноль или терпим? Фото.

Разряжаем в ноль или терпим?

Нужно ли полностью разряжать телефон

Коротко — нет. Современным смартфонам это просто не нужно. Сегодня почти все устройства используют литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы, которые не требуют специальных циклов разрядки.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Поэтому вопрос о том, нужно ли разряжать телефон перед первой зарядкой, успел потерять свою актуальность. Новый смартфон можно спокойно включать и пользоваться им сразу после покупки.

Нужно ли полностью разряжать телефон. Заряжать или разряжать — вот, в чем вопрос. Фото.

Заряжать или разряжать — вот, в чем вопрос

Если батарея наполовину заряжена — отлично. Если почти разряжена — просто подключите зарядку. Специально доводить устройство до нуля нет никакого смысла, а потому польза полной разрядки телефона — скорее миф, чем важная рекомендация.

Почему говорят, что нужно полностью разряжать смартфон

Эта рекомендация появилась еще в эпоху старых мобильников. Тогда телефоны работали на никель-кадмиевых аккумуляторах, которые страдали от так называемого эффекта памяти. Если такую батарею постоянно подзаряжать, не разряжая полностью, она могла «запомнить» меньшую емкость. Со временем телефон начинал работать меньше, чем должен был.

Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Чтобы этого не происходило, пользователям советовали сначала полностью разрядить аккумулятор, а затем зарядить его до конца. Отсюда и появился вопрос, нужно ли разряжать телефон после покупки. Но с современными батареями эта логика больше не работает.

Что будет, если полностью разрядить телефон

Если один раз посадить батарею до нуля — ничего страшного не произойдет. Смартфон просто выключится и начнет заряжаться после подключения кабеля. Но если делать это регулярно, аккумулятор будет изнашиваться быстрее. Литиевые батареи не любят глубокую разрядку. Когда заряд падает слишком сильно, химические процессы внутри батареи проходят в более жестком режиме.

Что будет, если полностью разрядить телефон. Полная разрядка может даже навредить. Фото.

Полная разрядка может даже навредить

Иногда после полной разрядки телефон может даже не включаться сразу. Пользователь подключает зарядку, а экран остается черным несколько минут. Это не поломка, а глубокая разрядка смартфона, из которой иногда его даже не удается вывести.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как правильно заряжать телефон

Для современных смартфонов гораздо важнее не «правильно разрядить», а правильно пользоваться батареей каждый день. Вот несколько простых правил, которые действительно помогают продлить срок службы аккумулятора:

  • не доводить заряд до постоянного нуля;
  • по возможности держать батарею примерно между 20% и 80%;
  • не перегревать смартфон во время зарядки;
  • использовать качественные зарядные устройства;
  • не оставлять телефон надолго полностью разряженным.

Если соблюдать эти простые привычки, аккумулятор будет дольше сохранять емкость. Поэтому не пытайтесь полностью разряжать новый смартфон. Лучше просто пользоваться устройством как обычно и не мучить батарею лишними «экспериментами».

Теги
Новости по теме
Кто купил vivo X300, уже пожалел. Вышел vivo X300 FE, который дешевле и круче
Откуда скачивать приложения на Android, если в России заблокируют Google Play
Как отключить уведомления в MAX на Android
Лонгриды для вас
Почему не все производители до сих пор перешли на USB Type-C, хотя причин хватает

Когда Google представила новую умную колонку Home с интеграцией Gemini и возможностью стереопары, первое, на что стоило обратить внимание — это способ питания. Да, для России это не самая актуальная колонка, но разговор не об этом. Важно то, что снова компания выбрала устаревший разъем постоянного тока вместо универсального USB-C. Это решение вызывает недоумение, особенно в 2025-2026 годах, когда USB-C давно стал стандартом для большинства устройств. Об этом и поговорим.

Читать далее
В России начали продавать самый легкий и тонкий смартфон на Android. Он стоит меньше 20 тысяч

Еще на этапе разработки iPhone Air производители Android-устройств начали готовить свой ответ в лице самых тонких смартфонов. Первой ответила Samsung, представив летом Galaxy S25 Edge с корпусом толщиной 5.9 мм. Смартфон получился дорогим и, в целом, неоднозначным по причине посредственной автономности из-за аккумулятора на 3900 мАч. В этой связи все ждали, что предложат китайцы, и вот они выпустили смартфон Infinix HOT 60 Pro+ — не только очень тонкий, но и чрезвычайно легкий.

Читать далее
Как Samsung смеялась над Apple, а потом сама скопировала все недостатки айфона

Всем известна любовь китайских брендов к высмеиванию Apple. У нашего Redmi за 10 тысяч камера на 108 мегапикселей, а твой айфон так умеет? Шах и мат, хейтеры! Реклама китайских продуктов, построенная на сравнении ничего не значащих цифр, выглядит нелепо, но еще нелепее смотрятся попытки корейской компании Samsung подколоть Apple. Она годами высмеивала недостатки айфонов, а со временем сама перенимала их, что свидетельствует об абсолютной вторичности смартфонов Galaxy.

Читать далее
Новости партнеров
Почему весной 2026 года будет больше комаров и клещей, чем обычно
Почему весной 2026 года будет больше комаров и клещей, чем обычно