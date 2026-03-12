Нужно ли полностью разряжать новый смартфон

После покупки нового смартфона многие начинают вспоминать старые советы про аккумуляторы. Один из самых популярных — сначала полностью посадить батарею, а потом зарядить ее до 100%. Поэтому у многих возникает вопрос, нужно ли полностью разряжать новую модель перед первой зарядкой. Некоторые даже специально ищут способы, как быстро разрядить смартфон, которым мы посвятили отдельный текст, чтобы «сделать все правильно». На самом деле этот совет давно устарел, и современные батареи работают совсем по другим правилам.

Нужно ли полностью разряжать телефон

Коротко — нет. Современным смартфонам это просто не нужно. Сегодня почти все устройства используют литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы, которые не требуют специальных циклов разрядки.

Поэтому вопрос о том, нужно ли разряжать телефон перед первой зарядкой, успел потерять свою актуальность. Новый смартфон можно спокойно включать и пользоваться им сразу после покупки.

Если батарея наполовину заряжена — отлично. Если почти разряжена — просто подключите зарядку. Специально доводить устройство до нуля нет никакого смысла, а потому польза полной разрядки телефона — скорее миф, чем важная рекомендация.

Почему говорят, что нужно полностью разряжать смартфон

Эта рекомендация появилась еще в эпоху старых мобильников. Тогда телефоны работали на никель-кадмиевых аккумуляторах, которые страдали от так называемого эффекта памяти. Если такую батарею постоянно подзаряжать, не разряжая полностью, она могла «запомнить» меньшую емкость. Со временем телефон начинал работать меньше, чем должен был.

Чтобы этого не происходило, пользователям советовали сначала полностью разрядить аккумулятор, а затем зарядить его до конца. Отсюда и появился вопрос, нужно ли разряжать телефон после покупки. Но с современными батареями эта логика больше не работает.

Что будет, если полностью разрядить телефон

Если один раз посадить батарею до нуля — ничего страшного не произойдет. Смартфон просто выключится и начнет заряжаться после подключения кабеля. Но если делать это регулярно, аккумулятор будет изнашиваться быстрее. Литиевые батареи не любят глубокую разрядку. Когда заряд падает слишком сильно, химические процессы внутри батареи проходят в более жестком режиме.

Иногда после полной разрядки телефон может даже не включаться сразу. Пользователь подключает зарядку, а экран остается черным несколько минут. Это не поломка, а глубокая разрядка смартфона, из которой иногда его даже не удается вывести.

Как правильно заряжать телефон

Для современных смартфонов гораздо важнее не «правильно разрядить», а правильно пользоваться батареей каждый день. Вот несколько простых правил, которые действительно помогают продлить срок службы аккумулятора:

не доводить заряд до постоянного нуля;

по возможности держать батарею примерно между 20% и 80%;

не перегревать смартфон во время зарядки;

использовать качественные зарядные устройства;

не оставлять телефон надолго полностью разряженным.

Если соблюдать эти простые привычки, аккумулятор будет дольше сохранять емкость. Поэтому не пытайтесь полностью разряжать новый смартфон. Лучше просто пользоваться устройством как обычно и не мучить батарею лишними «экспериментами».