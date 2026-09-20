Пользуюсь MAX уже больше года, однако только на днях случайно обнаружил, что через мессенджер можно не только записаться к врачу по инструкции нашего журналиста Ивана Герасимова, но и перевести деньги прямо из чата. Нажал на кнопку в переписке и увидел пункт «Перевести деньги». Стало немного стыдно — столько времени не видел фишку, которая висела у меня под носом. Рассказываю, как она работает.

Что за функция и как она устроена

Переводы в MAX работают через привязанные банковские приложения — сам мессенджер деньги не хранит и не обрабатывает. Схема такая: выбираете банк, указываете сумму, MAX открывает приложение выбранного банка, где вы подтверждаете перевод. По сути это умный ярлык, который избавляет от необходимости отдельно открывать банковское приложение, искать там нужного человека по номеру телефона и вводить сумму.

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Для тех, кто часто переводит деньги знакомым через чат, — удобно: не нужно выходить из переписки, всё делается в два-три тапа прямо из разговора. Для тех, у кого дом обставлен кукушками и чьи контакты в телефоне — это исключительно родственники, тоже хорошо: меньше кликов до перевода маме на день рождения. Есть отдельный нюанс, касающийся мошенников, но об этом позже, а пока можете прочитать наш текст о самых распространённых способах обмана в MAX.

Какие банки поддерживаются

На момент написания переводы в MAX работают со следующими банками:

Альфа-Банк;

Совкомбанк;

ВТБ;

АК Барс Банк;

ОТП Банк;

Ozon Банк;

ПСБ (Промсвязьбанк);

МТС Банк;

Банк «РОССИЯ».

Сбера в списке нет, что немного иронично, учитывая государственную составляющую MAX. Видимо, не договорились. Т-Банка тоже нет, хотя именно он чаще всего используется для переводов через мессенджеры.

Как перевести деньги — моя инструкция

Процесс простой и занимает меньше минуты при условии, что приложение нужного банка установлено на смартфоне:

Откройте чат с человеком, которому хотите перевести деньги. Нажмите на иконку с тремя точками в правом верхнем углу. В появившемся меню выберите «Перевести деньги». Выберите нужный банк из списка поддерживаемых. Укажите сумму перевода. Нажмите «Перейти в банк» — MAX откроет приложение выбранного банка. Войдите в банковское приложение и подтвердите перевод привычным способом биометрией или PIN-кодом.

После подтверждения в банке возвращаетесь в чат MAX — деньги ушли. Никакого отдельного уведомления внутри чата нет, ведь это не встроенный платёжный сервис, а просто быстрый переход. Обсудить функцию можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Как защищены переводы — и почему мошенникам это не поможет

Здесь есть важный защитный механизм, о котором стоит знать. Перевести деньги через MAX можно только тому человеку, номер которого записан в вашей телефонной книге по нашей инструкции. Незнакомцу из случайного чата — нельзя. Тому, кто написал вам первым и кого нет в контактах, — нельзя.

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Это означает, что все схемы в духе «напишу незнакомцу в MAX и попрошу перевести денег» через эту функцию не работают. Мошенникам придётся по-старинке уговаривать жертву открыть банковское приложение самостоятельно или записать его номер. Мне показалось, что функция добросовестная и полезная — особенно для тех, у кого в списке поддерживаемых банков есть основной. Актуальные новости о MAX публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.