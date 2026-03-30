Минцифры попросило операторов связи и крупные интернет-платформы принять меры против виртуальных частных сетей. Плата за использование VPN через ограничение международного трафика — главная инициатива, которую обсуждали на закрытых совещаниях 28 марта 2026 года. По данным источников Forbes, знакомых с ходом обсуждения, инициатива вступит в силу уже весной. И, хотя бесплатные нейросети в России без VPN пока работают, в контексте происходящего открывать иностранные сайты станет еще сложнее.

Теперь даже за бесплатный VPN будут списывать деньги

Можно ли пользоваться VPN в России

Формально использование VPN в России не запрещено. Обычный пользователь, который подключается к зарубежному серверу, не нарушает закон. Однако ситуация давно неоднозначная: в России запрещена реклама средств обхода блокировок, а сами VPN-сервисы, не выполняющие требования Роскомнадзора о подключении к государственному реестру запрещенных сайтов, блокируются. Большинство популярных бесплатных VPN в России работают с перебоями именно по этой причине.

До сих пор речь шла об ограничениях на уровне сервисов. Однако новая инициатива Минцифры переводит борьбу с VPN в России на уровень операторов связи и крупных платформ, а это принципиально другой масштаб и тип ограничений.

Операторы вводят плату за VPN

По информации издания Forbes, 28 марта глава Минцифры Максут Шадаев провел два закрытых совещания. На первом присутствовали представители крупных операторов связи, на втором — цифровые платформы: VK, Ozon, Авито, Wildberries, Яндекс и другие. Шадаев попросил обе стороны принять конкретные меры против использования средств обхода блокировок их клиентами.

В марте 2026 года оператора МТС уже заподозрили в списании денег за VPN

Для операторов связи инициатива выражается в ограничении трафика VPN через введение платы сверх установленного лимита. Для платформ — в техническом ограничении доступа к сервисам для пользователей, заходящих с иностранного IP. Фактически речь идет о двойном ограничении: и со стороны оператора, и со стороны самого сервиса. Операторы взимают плату за VPN не напрямую, а через тарификацию международного трафика, который и является основным признаком использования такого типа подключения.

Ограничение трафика через VPN

Суть инициативы для операторов конкретна: ввести плату за VPN через тарификацию международного трафика объемом свыше 15 ГБ в месяц на мобильных сетях. Все, что сверх этого лимита, будет тарифицироваться отдельно. На первый взгляд 15 ГБ звучит как много. Однако партнер Comnews Research Леонид Коник поясняет:

Самый типовой тарифный пакет у сотовых операторов включает 5 ГБ интернет-трафика в месяц. Поэтому 15 ГБ — огромный лимит, которого с лихвой хватит и на Telegram, и на иные заблокированные сервисы, разве что смотреть YouTube с утра до вечера не получится.

Технически операторы блокируют VPN не полностью, а делают его использование сверх нормы платным. Операторы видят, что для выхода устройства в интернет применяется один и тот же зарубежный IP-адрес, а сам трафик имеет характерные признаки. Расшифровать содержимое внутри VPN-туннеля при этом невозможно: оператор не знает, какие именно сайты открываются и какие данные передаются.

Почему с VPN не открываются сайты

Вторая часть инициативы касается уже не операторов, а платформ. Крупные российские интернет-сервисы обязаны будут ограничить доступ для пользователей, заходящих с использованием виртуальной частной сети. Если VPN не открывает сайты российских платформ — именно это явный признак успешной реализации инициативы.

Многие российские сайты уже сейчас не открываются через VPN

Технически определить факт использования VPN со стопроцентной точностью невозможно, поясняет бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий. Платформы используют скоринговые системы, которые анализируют комбинацию параметров: репутацию IP-адреса, данные WebRTC, отпечаток браузера, геолокационные несоответствия. Если у пользователя часовой пояс +3, язык русский, а подключение идет из Нидерландов — система расценивает это как признак виртуальной частной сети. Исключения есть: человек может реально находится в командировке или отпуске за рубежом, и в таком случае VPN не работает как объяснение. Но в массовом применении скоринг достаточно точен.

Ситуация, когда не работает даже с VPN, станет стандартным поведением крупных российских платформ в самое ближайшее время. Так что вопрос о том, почему перестал работать VPN на Android, в этом контексте приобретает новый смысл.

Когда введут плату за VPN в России

По данным источников Forbes в телекоммуникационной отрасли, новый порядок тарификации международного трафика должен заработать до 1 мая 2026 года. Это крайне сжатые сроки: от закрытого совещания до внедрения меньше пяти недель. Ограничение VPN в России в части тарификации трафика операторы должны реализовать самостоятельно в рамках своих тарифных планов.

Новые расходы ожидаются уже в мае

Для платформ конкретных сроков в публичных источниках не называлось, однако логика совещания предполагает синхронизацию с операторскими мерами. Следите за обновлениями тарифных условий своего оператора: именно там появятся первые официальные формулировки нового ограничения VPN.

Запретят ли VPN в России

Этот вопрос задают давно, и после новостей о совещании в Минцифры он стал острее. По данным Forbes, в ходе совещания Шадаев не исключил возможность введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок. Однако он выразил надежду, что удастся обойтись без этого. Фактически это означает следующее: запрет VPN в России рассматривается как крайняя мера, к которой прибегнут, если платное ограничение не даст нужного эффекта.

Сейчас речь идет об экономическом сдерживании, а не о прямом запрете VPN. Логика простая: сделать использование виртуальной частной сети неудобным и дорогим, а не уголовно наказуемым. Однако прецедент введения административной ответственности уже был обозначен, ведь с 1 сентября в России запрещена реклама VPN. При этом Закон о запрете VPN в его полноценном виде потребует отдельного законодательного решения. Пока оно не принято, использование VPN остается формально законным.