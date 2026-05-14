Помимо выпуска операционной системы Android 17, Google представила на The Android Show новую защиту от телефонного мошенничества. ОС научится автоматически завершать звонки, которые маскируются под банки и финансовые организации. Функция работает в связке с банковскими приложениями и не требует участия пользователя. Она появится на устройствах начиная с Android 11 и начнёт раскатываться в ближайшие недели.

Защита от мошенников на Android

Мошенники, которые в том числе не дают спокойно жить пользователям национального мессенджера MAX, давно научились подменять номер, чтобы на экране телефона отображалось название банка. Это называется спуфинг — подделка идентификатора звонящего. По данным Google, таким способом у людей по всему миру крадут почти миллиард долларов в год.

Новая функция работает так: когда поступает звонок якобы от банка, защита Android обращается к установленному банковскому приложению и проверяет, действительно ли сейчас идёт официальный звонок. Если приложение сообщает, что банк вам не звонит, система автоматически сбрасывает вызов. Кроме того, Android будет блокировать звонки с номеров, которые банк пометил как «только для входящих», то есть с которых никто не должен вам звонить.

Какие банки защищают от мошенников на Android

На старте функция защиты от мошенников на Android будет работать с тремя банками: Revolut, Itaú и Nubank. Поддержку других финансовых организаций Google обещает добавить в течение года. Важное условие: на телефоне должно быть установлено приложение соответствующего банка. Без него проверка невозможна, и защита не сработает.

По совместимости порог входа низкий: функция заявлена для устройств на Android 11 и новее. Это значит, что даже смартфоны 2020–2021 годов выпуска смогут её получить. Раскатка начнётся в ближайшие недели. Для российских пользователей пока нет подтверждённой информации о поддержке местных банков. Учитывая, что на старте список ограничен тремя международными сервисами, в ближайшее время функция будет актуальна скорее для тех, кто пользуется Revolut или другими зарубежными финтех-приложениями.

Защита Android от кражи телефона

Помимо борьбы с мошенническими звонками, Google анонсировала обновления для защиты данных при краже устройства. Функция «Пометить как утерянный» в Find Hub теперь позволяет задать разблокировку по биометрии, а не только по PIN-коду или графическому ключу. Кроме того, на заблокированном устройстве будут скрыты быстрые настройки и заблокировано подключение к новым сетям Wi-Fi и мобильным данным, чтобы вор не мог обойти защиту.

Эти функции появятся на всех новых устройствах с Android 17, а также на смартфонах с Android 10 и выше в ряде стран: Аргентине, Чили, Колумбии, Мексике и Великобритании. О том, как защитить Android от кражи, мы уже писали отдельно.

Другие функции защиты Android

Google также добавляет новый тип разрешения на доступ к геолокации Android. Теперь можно разрешить приложению видеть ваше местоположение только в тот момент, когда вы активно используете функцию, которая его требует. Раньше выбор был проще: всегда, только при использовании приложения или никогда. Новый вариант — более точечный контроль.

Ещё одно нововведение — динамический мониторинг приложений на уровне операционной системы вдобавок к уже существующей Google Play Protect. Android будет следить за тем, не ведёт ли установленное приложение себя подозрительно — например, не пытается ли оно скрытно собирать данные. Если система обнаружит аномалию, пользователю предложат удалить приложение.

Что блокировка мошенников на Android даст пользователям

Автоматическая блокировка мошенников — пожалуй, самая заметная из анонсированных функций. Она убирает человеческий фактор: вам не нужно самому решать, настоящий ли это звонок из банка. Система проверяет это за вас и кладёт трубку, если звонок поддельный.

Главное ограничение — зависимость от банковского приложения. Если вашего банка нет в списке поддерживаемых, защита не работает. На старте это всего три финтех-сервиса, и когда именно подключатся другие банки, Google точно не указывает — только обещает расширение «в течение года». Для тех, кто пользуется Android-смартфоном как основным устройством, стоит следить за обновлениями Google Play Services. Именно через них обычно приходят подобные функции безопасности, без необходимости обновлять всю прошивку.