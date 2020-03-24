Приложение «Сообщения» собственной разработки Google, которое по умолчанию предустанавливается на большинство смартфонов под управлением Android, в последнее время страдает сразу от нескольких серьёзных багов, препятствующих комфортному использованию. По словам пользователей, которые столкнулись со сбоями, они заметили, что их сообщения пропадают из приложения сами по себе, а отправитель даже одного входящего послания может меняться на другого в произвольном порядке, вводя получателя в заблуждение. Мы попытались разобраться, что происходит и можно ли с этим как-то бороться.

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Как показал анализ ситуации, проблема с исчезновением отдельных сообщений в приложении «Сообщения» тянется ещё с января 2019 года. То есть прошло уже больше года, а Google так и не удосужилась что-либо исправить. При этом, судя по всему, проблема имеет довольно широкое распространение, затрагивая пользователей самых разных смартфонов. Однако больше всего в списке аппаратов Google Pixel, Huawei, Motorola и HTC. Их владельцы жалуются на проблему чаще всего. Но причина такой избирательности может быть в том, что именно они поставляются с предустановленным приложением «Сообщения», тогда как другие вендоры предпочитают пользоваться собственными разработками.

На Android сами удаляются сообщения

Сами пользователи, столкнувшиеся с проблемой, отмечают, что послания удаляются выборочно и безотносительно каких-либо причин. К примеру, из приложения может пропасть как целый диалог, так и его отдельные фрагменты. Из-за этого многие теряют доступ к паролям восстановления или другим данным, обычно высылаемым по SMS. Правда, даже примерный временной интервал от момента получения сообщения до его удаления вычислить не удалось, поскольку все замечают пропажу посланий в разное время, а не следят за этим неустанно.

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Другая проблема состоит в самопроизвольной подмене отправителей в уже полученных сообщениях. Приложение просто меняет имя абонента, который отправил послание на самом деле, на имя случайного контакта из адресной книги пользователя. При этом, к счастью, меняются имена только постфактум. То есть в момент получения сообщения оно имеет правильные реквизиты, поэтому признания в любви от второй половинки не будут поступать от Google, «ВКонтакте» и других сервисов или абонентов.

Как сбросить кэш приложений на Android

Несмотря на то что сама Google исправно игнорирует проблему вот уже целый год, местные знатоки время от времени делятся советами по её устранению. Из наиболее популярных и, судя по всему, действенных, отметим удаление приложения с повторной переустановкой из Google Play (скачать), либо удаление кэшей, которые иногда действительно могут вмешиваться в работу софта и препятствовать его функционированию.

Чтобы удалить кэш, перейдите в «Настройки» — «Приложения»;

Отыщите в списке установленных приложение «Сообщения»;

Откройте страницу приложения «Сообщения» и перейдите в раздел «Память»;

Здесь найдите кнопку «Очистить кэш» и удалите все накопленные данные (само приложение и хранящиеся в нём сообщения останутся на месте).

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Лично я ни с одной, ни с другой проблемой не сталкивался, а потому за эффективность их устранения путём удаления кэша ручаться не могу. Тем не менее, как показывает практика, некоторым пользователям Android это действительно помогает. Однако, на мой взгляд, по степени полезности при решении проблем удаление кэша довольно близко к перезагрузке смартфона. Ведь, по сути, кэш – это просто файлы данных, полученных приложением во время эксплуатации, а их удаление едва ли может привести к восстановлению повреждённых функций. Поэтому я бы советовал просто делать бэкап, чтобы иметь возможность вернуть удалённые сообщения.