Почему не стоит записывать видео в 4K 60 FPS на смартфон

Многими людьми 4K 60 FPS воспринимается как оптимальный профиль для записи видео на телефон. 4K на фоне FullHD (1080p) увеличивает четкость картинки, а повышенная с 30 FPS до 60 FPS частота кадров делает движения в кадре более плавными. Казалось бы, идеальный вариант, но у видео в высоком разрешении есть масса недостатков. Вы обязательно должны о них знать, если снимаете в 4K 60 FPS или планируете купить новый смартфон ради поддержки этого профиля.

Какое разрешение экрана на смартфоне

Чаще всего мы смотрим записанные видео на телефоне и отправляем их друзьям через мессенджеры, в связи с чем 4K кажется определенно избыточным разрешением. Почему? Во-первых, потому что большинство смартфонов имеет FullHD-экран, на котором почти нереально разглядеть разницу между 4K и 1080p. Во-вторых, при отправке через мессенджер видео сжимается, из-за чего качество исходной записи перестает играть принципиальную роль.

С каким разрешением лучше снимать видео на телефон

Запись видео в 4K дает свои плоды только в нескольких сценариях:

вы пользуетесь смартфоном с высоким разрешением экрана (например, 1440p);

вы периодически смотрите видео на большом 4K-экране;

вы планируете монтировать видео из роликов на телефоне для размещения на одной из популярных платформ;

вы хотите иметь запас на будущее, так как через несколько лет 4K полностью вытеснит FullHD.

В целом, глупо отговаривать от записи видео в 4K, опираясь исключительно на избыточность такого разрешения, ведь со временем оно перестанет считаться таковым. Однако у 4K есть намного более заметные недостатки, которые рано или поздно дадут о себе знать.

Сколько весит видео в 4K

Один из главных недостатков 4K — размер видео. Только посмотрите, сколько примерно весит минутный ролик при использовании разных профилей:

1080p 30 FPS — 75 МБ;

— 75 МБ; 1080p 60 FPS — 150 МБ;

— 150 МБ; 4K 30 FPS — 300 МБ;

— 300 МБ; 4K 60 FPS — 600 МБ.

В зависимости от частоты кадров и применяемого алгоритма сжатия минута видео в 4K может занимать более 600 МБ памяти смартфона. Часовая запись и вовсе способна занять 36 ГБ. Так что любителям снимать видео на Андроиде есть смысл задуматься, не лучше ли ради экономии свободного пространства пожертвовать разрешением в пользу FullHD.

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Переключение между камерами смартфона

Современные смартфоны оснащены несколькими камерами. Помимо основной они почти всегда имеют сверхширокоугольный модуль, а продвинутые модели получают в дополнение телевик (перископ) для оптического приближения объекта съемки. Как правило, для вспомогательных объективов выбирают менее продвинутые сенсоры, которые далеко не всегда поддерживают высокое разрешение.

При выборе профиля 4K 60 FPS это приводит к тому, что смартфон перестает переключаться между камерами во время записи видео: не получается взять общий план или приблизить объект съемки. Для возвращения полной функциональности камер придется понижать разрешение, но сделать это удастся только перед началом следующей записи.

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Почему не работает стабилизация камеры

В процессе записи видео на телефон важнейшую роль играет электронная стабилизация изображения, помогающая нивелировать естественную тряску рук во время съемки. Однако для работы этой полезной функции нужен мощный процессор.

Если в ваших руках находится устройство среднего класса или бюджетный аппарат, то с высокой долей вероятности после переключения на 4K вам придется пожертвовать электронной стабилизацией. Из-за этого картинка будет сопровождаться тряской, что скажется на итоговом качестве видео даже сильнее, чем понижение разрешения до FullHD.

Недостатки высокой частоты кадров в видео

Высокая частота кадров (60 FPS) делает видео более плавным и динамичным, но в то же время имеет недостатки, сопоставимые с минусами высокого разрешения. Помимо того, что при переключении с 30 FPS на 60 FPS может отключиться электронная стабилизация и заблокироваться доступ к вспомогательным камерам, выбор в пользу плавности приводит к деактивации других полезных функций.

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Так, на большинстве смартфонов, поддерживающих ночной режим видео, он автоматически отключается при выборе 60 FPS хоть в 4K, хоть в FullHD, а еще перестают работать функции искусственного интеллекта (например, следящий автофокус) и HDR. Кроме того, повышенная частота кадров провоцирует появление артефактов во время записи видео в условиях недостаточного освещения.

Насколько оптимальным тогда является профиль 4K 60 FPS? Поделиться мнением можно в нашем телеграм-канале, где мы спросили у наших читателей, в каком разрешении они записывают видео на телефон.