Старый смартфон, убранный в шкаф до лучших времён, кажется безобидным. Лежит себе, есть не просит. Но именно с этой полки нередко начинаются самые неожиданные истории: телефон может тихо умереть, вздуться и даже загореться прямо среди вещей. Причём в ловушку попадает не только древний аппарат, но и почти новый, забытый на пару месяцев. Специалисты Роскачества насчитали как минимум два повода не оставлять гаджет пылиться без присмотра. Разбираемся, что творится с телефоном за время простоя и как убрать его на полку без последствий. Если нужна пошаговая памятка, у нас есть подробный разбор, как правильно хранить смартфон, которым не пользуешься.

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Почему батарея выходит из строя первой

Даже полностью выключенный смартфон продолжает медленно разряжаться. Так устроен любой литий-ионный аккумулятор: он теряет заряд сам по себе, и месяцы на полке для него не проходят бесследно. Причина в химии: при слишком низком напряжении в ячейке начинают разрушаться внутренние электроды, и восстановить их штатной зарядкой уже не выйдет. Проблема даже не в том, что телефон сядет. Опаснее другое: если батарея уйдёт в глубокий ноль и пролежит так долго, оживить её потом почти нереально. Вместо запасного аппарата вы достаёте из шкафа кирпич.

Отсюда простое правило: убирать телефон на хранение с пустой батареей нельзя. Оптимальный уровень заряда для долгого простоя составляет от 50 до 80 процентов. В таком состоянии устройство спокойно лежит много месяцев без заметного вреда. Кстати, о том, какой аккумулятор вообще нужен смартфону в 2026 году, мы рассказывали отдельно, и там же объясняли, почему одной ёмкости для долгой жизни батареи мало.

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Вздутие и риск возгорания

Разряд это ещё полбеды. Со временем внутри аккумулятора запускаются химические процессы, из-за которых выделяются газы. Корпус батареи начинает вздуваться, и телефон буквально распирает изнутри. Это опасно не только для самого аппарата, но и для соседних вещей в шкафу, которые окажутся рядом с раздувшейся ячейкой. Предупреждение Роскачества звучит прямо:

Из-за неисправного аккумулятора смартфон и вовсе может взорваться.

В худшем случае неисправная батарея действительно воспламеняется. Звучит как страшилка, но история с массовым отзывом аккумуляторов Anker из-за риска возгорания показывает, что угроза вполне реальная: несколько владельцев уже пострадали. Литий это химия, и относиться к ней стоит серьёзно, даже когда устройство просто пылится без дела.

Как убрать смартфон на хранение правильно

Если телефон нужен именно как запасной, его стоит законсервировать, а не просто закинуть в ящик и забыть. Порядок действий простой. В первую очередь, зарядите батарею примерно до половины, чтобы она не вышла из строя из-за постепенной разрядки.

Выключите устройство полностью и уберите в сухое прохладное место.

Балкон зимой не вариант: минусовая температура батарее только вредит, как и жара летом.

Раз в один-два месяца телефон полезно доставать и включать, чтобы аккумулятор не сполз в глубокий разряд.

Съёмную батарею, если она есть, можно хранить отдельно от корпуса, но сам по себе этот приём от старения не спасает.

А если смартфон остаётся рабочим и вы им иногда пользуетесь, загляните в системные настройки. У нас есть отдельный разбор о том, как защита батареи на Galaxy продлевает срок её службы, и включать эту функцию лучше с первого дня покупки. Она ограничивает верхний порог заряда и бережёт ячейки от лишнего износа.

Что ещё грозит забытому телефону

Батарея не единственная проблема. У каждой модели есть свой срок поддержки: время, пока производитель выпускает обновления системы и патчи безопасности. Пока телефон лежит в шкафу, этот срок продолжает тикать. Достанете аппарат через пару лет, а он уже без свежих обновлений, с устаревшими приложениями и дырами в защите.

Отдельно стоит подумать о данных. На старом смартфоне часто остаются фотографии, переписки и пароли, поэтому перед долгим хранением или сдачей лучше сделать сброс до заводских настроек. И вообще забытый гаджет это не единственная скрытая проблема в квартире. Иногда причина бытовых неудобств оказывается неожиданной: например, медленный Wi-Fi нередко тормозит не из-за роутера, а потому что к сети незаметно подключились соседи.

Тревожные сигналы: когда пора на утилизацию

Бывает, что хранить телефон уже нельзя, его пора утилизировать. Насторожить должны деформация корпуса, самопроизвольный нагрев без причины, шипение, резкий химический запах или следы коррозии на разъёмах. Такой смартфон нельзя заряжать, разбирать и тем более пытаться выпрямить вздувшийся корпус руками.

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Рабочий аппарат можно сдать по трейд-ин или отдать близким. Проверьте перед этим, не остались ли внутри важные файлы и привязанные аккаунты. Неисправную технику несите в пункты приёма электроники: там литиевые батареи утилизируют безопасно. Многие города и крупные магазины электроники давно принимают старые гаджеты, так что искать специальный полигон не придётся. Выбрасывать смартфон в общий мусор точно не стоит: повреждённый аккумулятор остаётся опасным и на этапе переработки.